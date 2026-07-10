Crimen y Justicia

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del joven que fue encontrado enterrado en Santa Fe

Luego de que Gastón Montenegro fuera hallado sin vida en un descampado de Serodino, los investigadores creen que el crimen estaría relacionado con la venta de drogas en la región

Guardar
Google icon
El acusado fue detenido este jueves en la localidad de Fray Luis Beltrán (Gentileza: Rosario 3)
El acusado fue detenido este jueves en la localidad de Fray Luis Beltrán (Gentileza: Rosario 3)

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, detuvo a un hombre de 22 años acusado de presuntamente haber participado en la causa de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Gastón Montenegro, el joven que fue encontrado enterrado al sur de la provincia.

La aprehensión de Matías Nicolás V. se llevó a cabo durante un allanamiento efectuado por las fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad en un domicilio de la calle Caseros al 1800, en la localidad de Fray Luis Beltrán. Además, se incautó el teléfono celular del detenido.

PUBLICIDAD

De esta manera, la investigación ya cuenta con dos sospechosos a disposición, luego de que el viernes de la semana pasada se capturara a Juan Manuel V., de 23 años, como resultado de tres allanamientos realizados en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria. En esa oportunidad, también se habían incautado varios teléfonos celulares que fueron considerados de interés para la causa.

Hasta el momento, la principal hipótesis del caso apuntaría a un conflicto vinculado a la comercialización de estupefacientes. De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, este viernes los dos detenidos serán presentados en una audiencia imputativa, que tendrá lugar en los Tribunales de San Lorenzo, bajo la órbita de los fiscales Luisina Paponi y Aquiles Balbis.

PUBLICIDAD

El cuerpo del joven fue encontrado a más de 30 km de distancia de su ciudad
El cuerpo del joven fue encontrado a más de 30 km de distancia de su ciudad

El caso comenzó con una denuncia por desaparición de personas radicada el 27 de junio en la ciudad de Capitán Bermúdez, hasta que el sábado pasado se encontró el cuerpo de un hombre enterrado en la zona rural de Serodino que, posteriormente, sería identificado como Gastón Montenegro, de 25 años.

Más específicamente, los restos fueron ubicados en un descampado a la vera de la ruta provincial 10, camino a Andino. Para preservar la escena, se convocó a un antropólogo forense, quien procedió al retiro del cuerpo para no comprometer las pruebas.

El hallazgo se dio en medio de un rastrillaje que se había ordenado en el marco de la búsqueda. Además del personal de la PDI, en el operativo participó la División Aérea (dron) de la Policía de Santa Fe, Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII y la Unidad Canina Rosario (K9) de la Dirección General de Bomberos.

La localización del cuerpo fue clave, debido a que permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de los hechos. Según el director de Investigación Criminal del Gobierno de Santa Fe, Darío Chávez, la muerte de Montenegro fue “violenta” y estaría relacionada con el narcotráfico.

Allanamientos con detenidos por venta de droga en medio de la búsqueda de un joven desaparecido hace días
Varios allanamientos con detenidos por venta de droga se realizaron durante el período de búsqueda de Gastón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras confirmar que la causa, inicialmente investigada como una desaparición, pasó a ser tratada como un homicidio, Chávez subrayó que “todo parece indicar que hay un conflicto con la comercialización de estupefacientes”. En línea con esto, precisó que la víctima atravesaba un cuadro de consumo problemático y que las personas involucradas en el ataque estarían relacionadas con actividades de comercio ilegal en la región.

De hecho, la investigación cuenta con material fílmico que es analizado para reconstruir los movimientos de Gastón y el trayecto del vehículo en el que habría sido subida. Por este motivo, se le dio relevancia al análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los distintos allanamientos.

“Hay muchísima información digital que se tiene que analizar. Se transformará en evidencia en su momento y después será introducida al proceso penal”, explicó el director de Investigación Criminal sobre los dispositivos que se encuentran bajo custodia policial.

En línea con esto, un conocido de la víctima declaró haberlo visto por última vez el día siguiente a su desaparición, es decir, el 28 de junio. Aparentemente, el joven caminaba en dirección a su domicilio, pero nunca regresó.

Según la información obtenida por La Capital, la familia de Montenegro aseguró que habría una grabación que mostraría cómo la víctima fue obligada a subirse a un vehículo mientras dos hombres armados le apuntaban. Por esto, las autoridades sospecharían de la participación de otras cuatro personas, quienes le habrían vendido sustancias al joven.

Temas Relacionados

Santa FeFray Luis BeltránGastón MontenegroHomicidiosNarcotráficoJovenEnterradoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó un hombre que era intesamente buscado en Mar del Plata: intentó huir y se escondió debajo de una cama

La policía local detuvo a Leonel Gonzalo Nahuel Díaz tras una intensa persecución por calles de la ciudad. El implicado era buscado por un robo agravado y también quedó imputado por encubrimiento

Cayó un hombre que era intesamente buscado en Mar del Plata: intentó huir y se escondió debajo de una cama

Intentó usurpar una vivienda en La Plata y se encontró con un cadáver en avanzado de descomposición

El cuerpo estaba en posición fetal al costado de una de las camas del lugar. La mujer denunció rápidamente a la Policía. En tanto, los vecinos contaron que no veían l dueño de la vivienda desde hacía meses

Intentó usurpar una vivienda en La Plata y se encontró con un cadáver en avanzado de descomposición

Estafa piramidal en Parque Leloir: detuvieron a un abogado por una maniobra de más de USD 1 millón

Hay al menos cinco víctimas y creen que el número podría aumentar debido a los contratos firmados que encontraron en los allanamientos. Bajo un esquema Ponzi, prometían tasas de interés que en algunos casos llegaban al 5% mensual

Estafa piramidal en Parque Leloir: detuvieron a un abogado por una maniobra de más de USD 1 millón

Femicidio en Junín: la autopsia reveló que la mujer asesinada estaba embarazada de cinco meses y medio

El informe forense expuso la violencia extrema con la que fue atacada Mercedes Errapan. La fiscalía analiza agravar la imputación contra Sebastián Bonafe, quien será indagado este viernes

Femicidio en Junín: la autopsia reveló que la mujer asesinada estaba embarazada de cinco meses y medio

Detuvieron a uno de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tras el robo a un kiosco en Chaco

Gustavo Melgarejo, quien este año recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso por el crimen que hizo caer al clan Sena, fue arrestado junto a tres mujeres

Detuvieron a uno de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tras el robo a un kiosco en Chaco

DEPORTES

El lado B del “Elijo creer”: las impactantes marcas que Argentina rompió en el Mundial y las cinco que podría alcanzar si es campeón

El lado B del “Elijo creer”: las impactantes marcas que Argentina rompió en el Mundial y las cinco que podría alcanzar si es campeón

Los sorprendentes elogios del entrenador de España a Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro: “Soy su admirador”

Mbappé reveló el diálogo con Facundo Tello antes del penal que le atajó Bono en Francia-Marruecos: por qué sintió que lo desconcentró

La frase de Bono que ilusionó a los hinchas de River Plate tras la eliminación de Marruecos del Mundial 2026

La fuerte acusación en El Chiringuito sobre España que desató un cruce en vivo antes del partido ante Bélgica: el factor Messi-Mbappé

TELESHOW

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

Andrea del Boca contó la verdad detrás de su entrada a Gran Hermano: “Tenía que salir de mi zona de confort”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras captura a ciudadano estadounidense solicitado en extradición por homicidio

Honduras captura a ciudadano estadounidense solicitado en extradición por homicidio

Gol en el acta de nacimiento: la fiebre del fútbol invade los nombres de los guatemaltecos

El Metapán BC conquista su quinto título en la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador

Presentan los dos primeros anteproyectos que pretenden reactivar la industria de la construcción en Panamá

Regularización extraordinaria en España aprobada en 2026 abriría vía clave para miles de centroamericanos en situación irregular