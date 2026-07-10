Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del joven que fue encontrado enterrado en Santa Fe

El acusado fue detenido este jueves en la localidad de Fray Luis Beltrán (Gentileza: Rosario 3)

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, detuvo a un hombre de 22 años acusado de presuntamente haber participado en la causa de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Gastón Montenegro, el joven que fue encontrado enterrado al sur de la provincia.

La aprehensión de Matías Nicolás V. se llevó a cabo durante un allanamiento efectuado por las fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad en un domicilio de la calle Caseros al 1800, en la localidad de Fray Luis Beltrán. Además, se incautó el teléfono celular del detenido.

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De esta manera, la investigación ya cuenta con dos sospechosos a disposición, luego de que el viernes de la semana pasada se capturara a Juan Manuel V., de 23 años, como resultado de tres allanamientos realizados en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria. En esa oportunidad, también se habían incautado varios teléfonos celulares que fueron considerados de interés para la causa.

Hasta el momento, la principal hipótesis del caso apuntaría a un conflicto vinculado a la comercialización de estupefacientes. De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, este viernes los dos detenidos serán presentados en una audiencia imputativa, que tendrá lugar en los Tribunales de San Lorenzo, bajo la órbita de los fiscales Luisina Paponi y Aquiles Balbis.

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El cuerpo del joven fue encontrado a más de 30 km de distancia de su ciudad

El caso comenzó con una denuncia por desaparición de personas radicada el 27 de junio en la ciudad de Capitán Bermúdez, hasta que el sábado pasado se encontró el cuerpo de un hombre enterrado en la zona rural de Serodino que, posteriormente, sería identificado como Gastón Montenegro, de 25 años.

Más específicamente, los restos fueron ubicados en un descampado a la vera de la ruta provincial 10, camino a Andino. Para preservar la escena, se convocó a un antropólogo forense, quien procedió al retiro del cuerpo para no comprometer las pruebas.

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El hallazgo se dio en medio de un rastrillaje que se había ordenado en el marco de la búsqueda. Además del personal de la PDI, en el operativo participó la División Aérea (dron) de la Policía de Santa Fe, Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XVII y la Unidad Canina Rosario (K9) de la Dirección General de Bomberos.

La localización del cuerpo fue clave, debido a que permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de los hechos. Según el director de Investigación Criminal del Gobierno de Santa Fe, Darío Chávez, la muerte de Montenegro fue “violenta” y estaría relacionada con el narcotráfico.

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Varios allanamientos con detenidos por venta de droga se realizaron durante el período de búsqueda de Gastón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras confirmar que la causa, inicialmente investigada como una desaparición, pasó a ser tratada como un homicidio, Chávez subrayó que “todo parece indicar que hay un conflicto con la comercialización de estupefacientes”. En línea con esto, precisó que la víctima atravesaba un cuadro de consumo problemático y que las personas involucradas en el ataque estarían relacionadas con actividades de comercio ilegal en la región.

De hecho, la investigación cuenta con material fílmico que es analizado para reconstruir los movimientos de Gastón y el trayecto del vehículo en el que habría sido subida. Por este motivo, se le dio relevancia al análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los distintos allanamientos.

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“Hay muchísima información digital que se tiene que analizar. Se transformará en evidencia en su momento y después será introducida al proceso penal”, explicó el director de Investigación Criminal sobre los dispositivos que se encuentran bajo custodia policial.

En línea con esto, un conocido de la víctima declaró haberlo visto por última vez el día siguiente a su desaparición, es decir, el 28 de junio. Aparentemente, el joven caminaba en dirección a su domicilio, pero nunca regresó.

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Según la información obtenida por La Capital, la familia de Montenegro aseguró que habría una grabación que mostraría cómo la víctima fue obligada a subirse a un vehículo mientras dos hombres armados le apuntaban. Por esto, las autoridades sospecharían de la participación de otras cuatro personas, quienes le habrían vendido sustancias al joven.