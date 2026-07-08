República Dominicana

República Dominicana recibió 4.9 millones de turistas por vía aérea, con mayor presencia de viajeros de América

El flujo turístico hacia República Dominicana muestra una transformación en el perfil de los visitantes, con Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina superando a los mercados europeos como principales emisores durante el primer semestre del año

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El turismo en República Dominicana sumó 5,641.659 visitantes por aire y mar en los primeros cinco meses de 2026, con un crecimiento acumulado del 8. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)
El turismo en República Dominicana sumó 5,641.659 visitantes por aire y mar en los primeros cinco meses de 2026, con un crecimiento acumulado del 8. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)

En los últimos años, la República Dominicana ha vivido transformaciones notables en el origen de los turistas que recibe. La dinámica del turismo internacional en el país refleja cómo factores como la conectividad aérea, la promoción en nuevos mercados y los acontecimientos globales han influido en el comportamiento de los visitantes.

Según datos publicados por Diario Libre, más de 4.9 millones de extranjeros no residentes ingresaron al país por vía aérea en el primer semestre de 2026, con cambios visibles en las nacionalidades predominantes.

Estados Unidos y Canadá encabezan la lista de países emisores, con 1,472,416 pasajeros provenientes del primero y 734,699 del segundo entre enero y mayo. Ambas cifras muestran un crecimiento sostenido respecto a los años previos a la pandemia.

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El flujo de turistas procedentes de Latinoamérica ha adquirido mayor relevancia. Argentina se ubicó como el tercer mayor emisor, con 240,231 visitantes en los primeros cinco meses de 2026, lo que representa el triple de los registros de siete años atrás.

Colombia también experimentó un crecimiento importante, con 164,357 turistas en ese mismo periodo, frente a los 39,347 que llegaron en 2019.

Una familia de tres personas, padre, madre e hija pequeña, camina por una calle empedrada con edificios de colores y puestos de frutas tropicales en un día soleado.
La República Dominicana recibió más de 4,9 millones de extranjeros no residentes por vía aérea en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros países latinoamericanos han incrementado su presencia en el turismo dominicano. México sumó 80,426 llegadas hasta mayo de 2026, mientras que Puerto Rico aportó 70,200 visitantes, Chile contabilizó 69,030 y Perú 66,598. Esta tendencia ha desplazado a mercados europeos que históricamente se encontraban entre los principales emisores.

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La pandemia de covid-19 y las crisis internacionales posteriores modificaron el perfil de los viajeros, afectando sobre todo a los procedentes de Europa. En 2019, países como Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra y España lideraban la llegada de turistas. El caso de Rusia resulta llamativo: pasó de enviar 90,604 visitantes en 2019 a solo 1,354 en los primeros cinco meses de 2026, en parte debido a la guerra con Ucrania y las restricciones en los vuelos.

A pesar de la caída general de los turistas europeos, Francia y Reino Unido han mantenido su presencia entre los diez principales emisores. Francia se consolidó como el mayor emisor europeo, con 87,656 pasajeros entre enero y mayo de 2026, aunque este número representa 22.71 % menos que en el mismo periodo de 2019. Reino Unido sumó 81,970 visitantes, lo que supone un aumento del 40.15 % respecto a los niveles pre pandemia.

Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)
Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)

La diversificación de mercados emisores se ha reflejado también en el comportamiento del gasto. Durante el primer trimestre de 2026, el gasto diario promedio ascendió a $ 187,29 por visitante, cifra superior a la de los años previos.

En junio de 2026, la República Dominicana recibió 816,517 pasajeros por vía aérea, un incremento del 6 % frente a junio de 2025. En ese mes, la mayor proporción de turistas procedió de Estados Unidos (53 %), seguido de Colombia (8 %), Canadá (7 %), Puerto Rico y Argentina (5 % cada uno), Reino Unido y Chile (3 % cada uno) y México (2 %).

El crecimiento del turismo internacional responde a la expansión de la infraestructura hotelera, la apertura de nuevas rutas aéreas y la promoción dirigida a Sudamérica. Estos factores han reconfigurado el panorama turístico del país, consolidando la llegada de visitantes de Norteamérica y América Latina.

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