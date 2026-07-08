Fiscalía pide la pena máxima para 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

La Fiscalía General de la República de El Salvador pidió la pena máxima para 485 cabecillas de la MS-13 en la audiencia única abierta de San Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

La Fiscalía General de la República de El Salvador solicitó la pena máxima para cada uno de los 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) durante el cierre de los alegatos finales en la audiencia única abierta celebrada en San Salvador.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, explicó que esta petición responde al reproche social hacia la estructura criminal, responsable de mantener en zozobra a la población salvadoreña durante una década.

Según la información oficial, la Fiscalía presentó 14,420 imputaciones en esta etapa de la audiencia como parte de un expediente que reúne más de 47,000 imputaciones por delitos cometidos entre 2012 y 2022.

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El Ministerio Público también solicitó una reparación civil conjunta de nueve millones de dólares para que los cabecillas respondan por los delitos conocidos en la causa.

Max Muñoz afirmó que la Fiscalía ha solicitado una “pena ejemplificante” para los procesados. El fiscal señaló que se busca condenar a todos los cabecillas que dieron las órdenes para que la estructura criminal cometiera los delitos y llenara de sangre el pueblo salvadoreño: “La Fiscalía quiere saldar esa deuda histórica de poder lograr condenas ejemplares a todos estos cabecillas que dieron las órdenes para que la estructura criminal cometiera tantos delitos y llenara de sangre el pueblo salvadoreño”.

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La Fiscalía presentó 14,420 imputaciones en esta etapa procesal con pruebas reunidas durante meses de investigación sobre la MS-13. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República sostiene que la estructura de la MS-13 fue responsable de muertes, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas durante el periodo señalado. El expediente judicial detalla la diversidad y gravedad de los hechos atribuidos a la organización criminal, que, según la acusación, operó con una estructura jerárquica y órdenes directas desde los altos mandos hacia los distintos niveles de la agrupación.

Muñoz subrayó que la petición institucional responde al impacto de estos delitos y a la exigencia de la sociedad salvadoreña. Insistió en que la acumulación de imputaciones y el número de procesados reflejan la dimensión de los daños sufridos por el país a lo largo de diez años. El fiscal adjunto advirtió que, de prosperar la solicitud, algunos de los líderes pandilleros podrían enfrentar “decenas de miles de años” de condena por la suma de los delitos atribuidos en el expediente.

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La Fiscalía ha señalado que la audiencia única abierta contra los 485 cabecillas de la MS-13 representa uno de los procesos judiciales más grandes y complejos en la historia reciente de El Salvador. La acusación formal ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador se sostiene en la presentación de pruebas, testimonios y documentos recabados durante varios meses de investigación.

La Fiscalía General atribuyó a la MS-13 homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas en la década analizada. (Foto: FGR)

El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que reanudará la audiencia el próximo 9 de julio de 2026 a las 9:00 a. m. La Fiscalía concluyó sus alegatos finales tras meses de trabajo y espera ahora que el tribunal decida sobre las solicitudes presentadas, tanto en materia penal como en la responsabilidad civil.

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La acusación incluye, además de los delitos mencionados, la petición de que los cabecillas de la MS-13 afronten una reparación económica de nueve millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía argumenta que este monto debe ser asumido por los líderes procesados para responder, en parte, por el daño causado a las víctimas y a la sociedad salvadoreña.