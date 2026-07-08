América Latina

Ecuador reabrirá atención consular en Venezuela a través de la Embajada de Suiza en Caracas

La Cancillería activará desde el 10 de julio servicios para pasaportes, registros civiles, trámites notariales y asistencia a ecuatorianos afectados por la emergencia en Venezuela

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El Palacio de Najas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en una fotografía de archivo. (Cancillería de Ecuador)
El Palacio de Najas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en una fotografía de archivo. (Cancillería de Ecuador)

Ecuador reactivará desde el 10 de julio la atención consular presencial para sus ciudadanos en Venezuela, a través de la Sección de Intereses del Ecuador que funciona en la Embajada de Suiza en Caracas. La medida fue anunciada por la Cancillería como parte de la respuesta oficial a la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país caribeño y busca atender trámites urgentes de documentación, registro civil, asistencia y protección para los ecuatorianos que permanecen en territorio venezolano.

La reanudación de los servicios no implica el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre Quito y Caracas, sino una activación temporal y focalizada de la asistencia consular. Según la información oficial, el Gobierno ecuatoriano dispuso el envío excepcional de funcionarios de Cancillería por un período inicial de 30 días, bajo el Acuerdo Ministerial de Emergencia para Venezuela. Durante ese tiempo, el personal ecuatoriano atenderá requerimientos acumulados y necesidades surgidas tras el desastre natural.

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Entre los servicios habilitados estarán la emisión de pasaportes ordinarios y pasaportes de emergencia, inscripciones de nacimiento, registros de matrimonio y defunción, trámites notariales, orientación consular y coordinación de retornos asistidos para los ciudadanos que requieran regresar a Ecuador. La Cancillería también informó que se prestará asistencia a ecuatorianos en situación de vulnerabilidad o afectados por la emergencia.

La Cancillería ha facilitado el retorno de connacionales desde Venezuela.
La Cancillería ha facilitado el retorno de connacionales desde Venezuela.

El mecanismo de atención funcionará mediante la Sección de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza en Caracas, figura diplomática utilizada desde que Ecuador retiró a su personal de Venezuela. La representación suiza actúa como canal de protección de intereses ecuatorianos, en un contexto en el que la atención consular presencial había sido suspendida y reemplazada por modalidades remotas o por derivaciones a otras oficinas de la región.

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Desde septiembre de 2024, Ecuador suspendió la atención presencial de sus consulados en Venezuela. A partir de entonces, los trámites para ecuatorianos residentes en ese país se realizaron de manera telemática o a través de los consulados ecuatorianos en Bogotá y Ciudad de Panamá. La nueva disposición abre una ventana de atención directa en Caracas, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el esquema continuará después del plazo inicial de emergencia.

Como paso previo a la reapertura, la Cancillería habilitó desde el 6 de julio un registro para que los ecuatorianos residentes en Venezuela soliciten atención consular. Ese formulario busca ordenar la demanda, identificar los casos prioritarios y definir los trámites que serán atendidos durante la presencia de los funcionarios ecuatorianos en Caracas. La cartera de Estado pidió a los ciudadanos completar sus datos y detallar sus necesidades para facilitar la programación de citas.

Equipos de rescate trabajan cerca de Playa Los Corales, mientras personal de emergencia de Gran Bretaña, Ecuador y Brasil colabora en las labores de rescate tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Equipos de rescate trabajan cerca de Playa Los Corales, mientras personal de emergencia de Gran Bretaña, Ecuador y Brasil colabora en las labores de rescate tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La decisión se adoptó después de que Ecuador activara una respuesta humanitaria por el terremoto en Venezuela. El Gobierno de Daniel Noboa dispuso el envío de brigadas de rescate certificadas internacionalmente, ayuda humanitaria y equipos de apoyo. Posteriormente, la Cancillería anunció el refuerzo de la asistencia a los ecuatorianos en territorio venezolano, incluidos aquellos que necesitaran documentación, contacto con familiares o apoyo para retornar al país.

La reactivación consular ocurre en medio de una situación diplomática limitada entre ambos Estados. Ecuador y Venezuela no mantienen una relación diplomática plena, pero el Gobierno ecuatoriano ha señalado que la protección de sus ciudadanos en el exterior es una obligación del Estado, incluso en países donde no exista una representación diplomática ordinaria. Por ello, la alternativa operativa será la atención a través de la sede suiza.

El servicio consular será clave para quienes no han podido renovar documentos, inscribir actos civiles o resolver trámites pendientes desde la suspensión de la atención presencial. También permitirá procesar documentos de emergencia para ecuatorianos que perdieron sus papeles, quedaron en situación irregular o requieren movilizarse fuera de Venezuela tras el terremoto.

La Cancillería no ha informado aún el número total de ecuatorianos que podrían requerir atención durante esta etapa. Sin embargo, el registro previo permitirá dimensionar la demanda y priorizar los casos más urgentes. Las autoridades insistieron en que los ciudadanos deben canalizar sus solicitudes por las vías oficiales, para evitar desplazamientos innecesarios y garantizar una atención ordenada en Caracas.

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