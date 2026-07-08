Avanza la creación de una nueva plaza en San Cristóbal sobre un antiguo predio ferroviario

San Cristóbal sumará un nuevo espacio verde.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para sumar una nueva plaza en uno de los barrios con menor superficie de espacios verdes. El proyecto se desarrollará en San Cristóbal, sobre un predio donde antiguamente funcionó una estación de tranvías y trolebuses que permaneció cerrada al público durante décadas.

Según adelantaron fuentes del Gobierno de la Ciudad, el nuevo espacio verde contará con una superficie de 11.470 metros cuadrados y beneficiará a más de 20.000 vecinos. La obra tiene un plazo estimado de 14 meses, por lo que se prevé que esté lista para el segundo semestre de 2027.

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La fachada de la estación se mantendrá

La plaza se emplazará en el predio delimitado por las calles Matheu, Alberti y Constitución, y la avenida Pavón. Como parte de la intervención, sobre la calle Alberti se conservará la histórica fachada de ladrillo del edificio, que será restaurada y puesta en valor para integrar al nuevo espacio público.

El parque sumará 70 nuevos árboles.

Entre sus principales atractivos, la nueva plaza contará con patios de juegos con pisos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto, pensado para la realización de actividades artísticas y la exhibición de esculturas.

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“Las estructuras metálicas existentes en el predio serán reutilizadas y adaptadas como pérgolas, que generarán espacios de sombra para fomentar la permanencia al aire libre, especialmente durante los días de altas temperaturas”, adelantaron las fuentes. También se instalarán luminarias y farolas peatonales.

“Esta nueva plaza en San Cristóbal forma parte de una política sostenida para que los vecinos tengan más espacios verdes cerca de sus casas, seguros, bien iluminados, con equipamiento y propuestas recreativas para todas las edades. El año pasado inauguramos la primera plaza de Villa Santa Rita. Este año comenzamos la construcción de una nueva plaza junto al Mercado de Pulgas, en Colegiales, y en las próximas semanas vamos a iniciar nuevas obras para sumar más espacios verdes en distintos barrios”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público, al respecto.

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En cuanto al espacio verde, se plantarán alrededor de 70 árboles, además de especies arbustivas y herbáceas. También se incorporarán enredaderas que cubrirán las pérgolas, con el objetivo de ampliar los sectores de sombra.

El predio donde se desarrollará el nuevo espacio verde es histórico para la Ciudad.

La historia del predio

Donde se proyecta la nueva plaza funcionó desde 1904 la estación del tranvía Metropolitano, conocida como Estación Constitución por la calle donde se ubicaba su acceso principal. El predio albergaba las oficinas administrativas y las salas de espera.

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Por esta terminal circularon cuatro líneas de tranvía que unían diferentes puntos de la ciudad, como Constitución, Plaza Alvear, Once, Plaza Colón y Retiro. Los pasajeros podían hacer combinaciones entre estos recorridos. En 1909, la compañía Tramway Metropolitano fue absorbida por la Anglo Argentina, una de las principales empresas de tranvías de la época. Posteriormente, la operación pasó por distintas administraciones.

El servicio de tranvías se suspendió a comienzos de la década del 50. En su reemplazo comenzaron a circular trolebuses, vehículos eléctricos alimentados por una red aérea, que ya no requerían vías férreas. Así, el edificio original pasó a ser estación de trolebuses, por donde transitaban las líneas 311 y 312 en un recorrido circular entre el barrio y Retiro.

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El funcionamiento de los trolebuses concluyó en 1966. Actualmente, los recorridos de aquellas líneas sobreviven en los colectivos 61 y 62, que conectan Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los principales centros de transbordo: Constitución, Retiro y Once.

Tras el cierre de los servicios de transporte, la antigua estación tuvo distintos destinos. Durante seis décadas, el predio fue utilizado como depósito de utilería y equipos de canales de televisión hasta 2014. Actualmente, conserva galpones donde se almacenan materiales y unidades ferroviarias fuera de servicio del subte, además de oficinas administrativas de SBASE.

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