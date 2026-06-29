Sociedad

“Hora silenciosa” en Jujuy: la ley que obliga a comercios a reducir estímulos para personas con autismo

La provincia de Jujuy busca facilitar la vida de personas con autismo y otras alteraciones sensoriales a través de la iniciativa. La medida responde a un reclamo histórico de familias y organizaciones

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La ley obliga a bajar la intensidad de luces, música y sonidos ambientales durante una franja diaria en espacios públicos y comerciales

Ir de compras, recorrer un shopping o sentarse en un restaurant representa un desafío diario para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y quienes conviven con alteraciones sensoriales. En este contexto, la provincia de Jujuy aprobó la hora silenciosa, un proyecto largamente esperado por familias y organizaciones. La ley obliga a comercios, supermercados y oficinas públicas a reducir estímulos sensoriales durante una franja diaria.

La Ley N° 6513 marca un avance concreto para quienes ven limitada su participación en actividades recreativas y sociales. Familias y referentes de la comunidad autista acompañaron cada etapa del proyecto, acercando testimonios y experiencias para explicar por qué una adaptación tan sencilla puede modificar la vida cotidiana de muchas personas.

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La aprobación de la norma representa un hito para quienes enfrentan obstáculos cotidianos en entornos públicos. Para la mayoría, ingresar a un comercio es una rutina sencilla. Para personas con autismo o hipersensibilidad sensorial, la experiencia puede ser abrumadora. La acumulación de luces, ruidos y movimiento convierte una compra cotidiana en un reto difícil de superar.

Niño con mochila y mujer, ambos de espaldas, se toman de la mano mientras caminan por un pasillo de supermercado con estanterías de productos.
Jujuy aprobó la Ley N° 6513, que establece la “hora silenciosa” para reducir estímulos sensoriales en comercios, supermercados y oficinas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una compra se convierte en desafío

Los supermercados concentran estímulos: luces, música, anuncios, sonidos de cajas y un flujo constante de personas. La “hora silenciosa” propone reducir durante un período determinado la intensidad lumínica, la música y los sonidos ambientales.

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La meta es crear un espacio temporalmente más accesible, sin separar ni aislar a las personas con autismo, sino adaptando el entorno para que logren participar en igualdad de condiciones. La normativa también favorece la autonomía de adolescentes y adultos que buscan desarrollar habilidades sociales y mayor independencia.

El proceso de reglamentación y el rol del sector privado

La sanción de la Ley N° 6513 abre una nueva etapa. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma y definir la implementación según el tipo de comercio o espacio.

Cabe destacar que la aprobación de la ley coincide con el contexto de festejos por el Mundial, un momento de ruidos y celebraciones que suelen ser complejos para quienes tienen sensibilidad sensorial. En este contexto, las familias desarrollan estrategias como usar auriculares o buscar ambientes tranquilos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La “hora silenciosa” en Jujuy busca facilitar la vida de personas con autismo y de quienes conviven con alteraciones sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “hora silenciosa” es el resultado de tres años de gestión y perseverancia, con varios intentos previos que no avanzaron. La ley establece un marco, pero el cambio real exige el compromiso de comercios, instituciones y ciudadanos. Reducir la luz, bajar el volumen o reservar una hora de tranquilidad pueden abrir puertas que durante años estuvieron cerradas para muchas familias.

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