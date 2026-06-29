Guatemala

La Policía Nacional Civil abate a un presunto sicario del Barrio 18 tras un enfrentamiento en Ciudad Quetzal

El hecho ocurrió cuando los agentes interceptaron a dos hombres que iban en motocicleta, tras una alerta vecinal sobre un supuesto plan contra una familia en San Juan Sacatepéquez, según el informe oficial

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Vista posterior de una persona con camiseta azul, pantalones oscuros, calzoncillos de cuadros y un tatuaje grande en la espalda
La Policía Nacional Civil abatió a Josué Armando Soto Muñoz tras un enfrentamiento armado en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. (PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil informó que en Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, fue abatido Josué Armando Soto Muñoz, alias Sadboy, de 22 años, durante un enfrentamiento armado con agentes que intentaban interceptarlo junto a otro integrante del Barrio 18 tras una denuncia ciudadana sobre un posible ataque contra una familia.

En el mismo episodio, las fuerzas de seguridad decomisaron tres armas de fuego calibre 9 mm y consignaron la motocicleta en la que se movilizaban los pandilleros. Dos de esas pistolas tenían el número de registro esmerilado y la tercera estaba en poder de un presunto rival de la Mara Salvatrucha, con reporte de robo desde el 27 de enero en Ciudad Quetzal.

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De acuerdo con la PNC, la alerta inicial fue hecha por vecinos que denunciaron que mareros pretendían atentar contra la vida de una familia. Agentes de la comisaría 16, en coordinación con investigadores de la DEIC, interceptaron a los sospechosos, que se desplazaban en motocicleta, y en ese momento se produjo el intercambio de disparos.

El fallecido fue identificado como Josué Armando Soto Muñoz. El otro acompañante era Jesler “N”, alias “Antonio”, de 20 años, quien resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

Tres pistolas con proyectiles en el cargador, una motocicleta azul y negra, y la caja de una camioneta azul, en una escena nocturna.
Las fuerzas de seguridad decomisan tres pistolas de 9 mm y una motocicleta involucradas en actividades de pandillas en Ciudad Quetzal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del enfrentamiento, los dos pandilleros habrían atacado a un presunto rival

La propia versión policial sitúa un ataque armado minutos antes en el callejón La Miradita, en el sector Lo de Carranza de Ciudad Quetzal. Allí resultó herido Jonatan “N”, de 24 años, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha.

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Ese hombre también fue llevado a un centro asistencial bajo custodia policial, esta vez para ejecutar su captura. Según la información oficial, portaba una pistola calibre 9 mm que tenía reporte de robo desde el 27 de enero.

La respuesta a la pregunta central del caso es directa: hubo un muerto y dos capturados tras una secuencia que comenzó con una denuncia ciudadana, siguió con la intercepción de dos presuntos sicarios del Barrio 18 y derivó en la detención adicional del hombre al que, según la policía, habían atacado poco antes.

Soto Muñoz había salido recientemente de un centro correccional

La PNC indicó además que Soto Muñoz registraba un antecedente por asesinato en 2020, cuando fue recluido en un centro correccional para menores. También estableció que había recuperado la libertad recientemente, después de egresar el pasado 10 de junio.

Según la institución, el operativo se desarrolló en el marco de una intervención para impedir un ataque contra civiles y terminó con la incautación de las armas y el traslado bajo custodia de los dos heridos. La Policía Nacional Civil sostuvo que mantendrá acciones para proteger la vida de los ciudadanos y de sus agentes.

El tiroteo en una discoteca de Ciudad Quetzal deja un fallecido y ocho heridos

Una serie de ataques armados ocurridos durante la noche y la madrugada del domingo 28 de junio sacudió Guatemala y dejó dos personas fallecidas y al menos 10 lesionadas en distintos puntos, según reportes de cuerpos de socorro y autoridades.

El Ministerio Público y agentes de seguridad procesaron escenas en San Juan Sacatepéquez y en las zonas dos y 19 de la capital. Los cuerpos de socorro informaron que no hubo detenidos tras los hechos.

El episodio más grave se registró en una discoteca de la colonia Monte Carmelo tres, en Ciudad Quetzal, donde personas desconocidas efectuaron múltiples disparos dentro del establecimiento, según el reporte oficial.

<b>Qué ocurrió en la discoteca</b>

En ese lugar murió una persona que aún no fue identificada y otras ocho resultaron heridas.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Roosevelt para recibir atención médica. Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el deceso y el número de heridos, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) abrió una investigación para determinar el móvil e identificar a los responsables.

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