Villa Devoto: un camión chocó contra el alambrado y el muro del ferrocarril San Martín

Un camión de carga blanco impacta de frente contra una valla metálica y un pilar de ladrillos en una calle nocturna de Buenos Aires.

En la intersección de Ricardo Gutiérrez y Salvador María del Carril, un camión de gran porte impactó contra el alambrado y el muro del ferrocarril de la Línea San Martín, provocando una fuga de combustible y la intervención de servicios de emergencia. El hecho ocurrió esta mañana, en una zona residencial del barrio porteño de Villa Devoto.

Según fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el conductor del camión, un hombre de 51 años, logró descender por sus propios medios tras el choque. Pese a presentar un traumatismo de cráneo, se negó a ser trasladado a un centro de salud. El incidente generó preocupación entre los vecinos por la presencia de combustible derramado en las inmediaciones, un riesgo que obligó a desplegar un operativo especial de contención.

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De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el vehículo pesado perdió el control antes de colisionar contra las estructuras que delimitan el predio ferroviario. La fuga de combustible motivó la rápida asistencia de personal de bomberos y agentes de tránsito, quienes aseguraron el área para evitar incidentes mayores.

El parabrisas del camión terminó destrozado

La circulación en el sector permanece restringida, mientras los equipos trabajan en la remoción del camión y la limpieza del derrame. No se reportaron otros heridos ni daños a viviendas cercanas, aunque las autoridades recomendaron precaución en la zona hasta finalizar las tareas de remediación.

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Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las causas que originaron el siniestro. Las fuerzas de seguridad analizan las condiciones del camión y el estado del conductor al momento del impacto.

A su vez, se registraron otros incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas. Varios puntos estratégicos debieron ser asistidos por personal de emergencias ante choques que involucraron tanto vehículos como motocicletas y ciclistas.

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En la intersección de Juncal y Avenida 9 de Julio, un automóvil y una motocicleta colisionaron, provocando lesiones al conductor de la motocicleta y una pérdida de combustible en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, los servicios de emergencia acudieron rápidamente para asistir al motociclista herido y controlar el derrame, con el fin de evitar riesgos adicionales para el tránsito y los peatones en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Por otra parte, en Avenida General Paz, frente a Tecnópolis, en sentido al Río de la Plata, se produjo un choque entre dos motocicletas. El incidente obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras se brindaba atención a los involucrados. Según los reportes, la zona mantuvo presencia de personal de seguridad vial hasta finalizar las tareas de auxilio y remoción de los vehículos.

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En el cruce de Montevideo y Vicente López, se registró una colisión entre dos motos que requirió la intervención de ambulancias para evaluar el estado de los conductores. Testigos señalaron que ambos motociclistas permanecieron conscientes tras el impacto, aunque uno de ellos presentaba contusiones que motivaron su traslado para una revisión médica más exhaustiva.

Otro hecho tuvo lugar en Valle y Viel, donde un ciclista fue atropellado. De acuerdo con el parte policial, el ciclista recibió asistencia en el lugar por presentar lesiones de diversa consideración. Las autoridades no precisaron detalles sobre el vehículo involucrado ni sobre la mecánica del accidente, aunque destacaron que el tránsito fue desviado en la zona para facilitar las maniobras de atención.

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Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires reiteraron la importancia de extremar las precauciones al circular, especialmente en jornadas de alto flujo vehicular y sectores de cruce frecuente. Los operativos de control y asistencia continuarán activos en los principales corredores urbanos para responder ante cualquier emergencia vial.