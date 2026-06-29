Fovial ha colocado más de 112 mil toneladas de asfalto para renovar rutas clave en El Salvador

La modernización de los caminos rurales en El Salvador ha permitido que Fovial pavimente rutas de tierra y conecte comunidades que permanecieron aisladas. (Foto cortesía FOVIAL El Salvador)

La modernización de los caminos rurales ha representado un cambio sustancial para miles de familias en diversas zonas de El Salvador. El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ha impulsado la pavimentación de rutas que antes eran de tierra, facilitando la integración de comunidades que históricamente permanecieron aisladas. El director ejecutivo de la institución, Alex Beltrán, destacó proyectos como el acceso a San José Naranjo, la frontera El Coco y el trayecto hacia la laguna de Olomega en el oriente del territorio, que ahora cuentan con vías adecuadas para el tránsito de todo tipo de vehículos, lo que favorece el turismo y la economía local.

Las declaraciones de Beltrán fueron hechas en la Entrevista AM, donde detalló que la intervención en caminos rurales responde a la identificación de necesidades planteadas por las comunidades. “El objetivo es ir progresivamente avanzando y cambiando esta situación”, afirmó Beltrán. Un ejemplo de este enfoque es el cantón Los Toles, donde el Fovial pavimentó doce kilómetros que ahora benefician a más de cuatro mil familias y facilitan el desplazamiento de estudiantes y productores locales.

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Fovial pavimentó doce kilómetros en el cantón Los Toles y la obra beneficia a más de cuatro mil familias, estudiantes y productores locales. (Foto cortesía FOVIAL El Salvador)

Conectividad en ejes de alto tránsito

Durante los últimos meses Fovial ha priorizado la rehabilitación y el mantenimiento de los principales ejes viales del país, especialmente aquellos que conectan municipios, departamentos y fronteras. La renovación de carreteras en puntos estratégicos como Metapán, Nanduyatú, Candelaria de la Frontera, Las Chinamas y La Hachadura ha permitido que el comercio y la movilidad entre El Salvador y sus países vecinos se desarrollen en condiciones óptimas. “Durante el desarrollo del plan quinquenal, en los últimos años hemos trabajado en la mejora en los ejes principales, es decir, en aquellas carreteras que tienen mayor demanda”, explicó Beltrán.

Las acciones no se han limitado a zonas fronterizas. Departamentos como San Salvador, Santa Ana, San Miguel, San Vicente y La Unión han sido intervenidas con rehabilitaciones completas, incluyendo el mejoramiento de drenajes y la modernización de la infraestructura vial urbana e interurbana. Según Beltrán, “todos los días, tenemos un poco más de 36 cuadrillas solo en el tema de vías pavimentadas, realizando trabajos a diario”.

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Fovial priorizó la rehabilitación de ejes viales de alto tránsito que conectan municipios, departamentos y fronteras en El Salvador. (Foto cortesía FOVIAL El Salvador)

FOVIAL desarrolla obras de gran escala

La inversión en infraestructura vial ha incluido la colocación de más de 112 mil toneladas de mezcla asfáltica en los últimos ocho meses. Las obras abarcan desde el mantenimiento rutinario hasta la ejecución de proyectos de gran magnitud, como pasos a desnivel y la ampliación de puentes. “Hemos ido un poco más allá también con el tema de la inversión en seguridad vial, donde hemos invertido en los últimos años, por lo menos en el, en el año pasado, un poco más de quince millones de dólares solo en el tema de seguridad vial”, sostuvo Beltrán.

Entre los proyectos destacados figuran los pasos a desnivel de Unicaes, Claudia Lars, Utila, Nicaya, Opico y Zacacoyo, así como la ampliación de puentes en la carretera Panamericana y la construcción del puente Guastena en Chalatenango. Estas infraestructuras contemplan accesos peatonales y ciclovías. Beltrán puntualizó: “Ya no solo son diseñados para los vehículos. Tiene el paso de los dos sentidos del carril para transporte pesado, el paso seguro para las personas peatones, el paso seguro también para una movilidad alterna”.

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El Plan Nacional de Mitigación mantiene 34 microplanteles activos para atender emergencias por lluvias y ejecutar limpieza, dragado y estabilización de taludes. (Foto cortesía FOVIAL)

Preparativos ante la temporada lluviosa

El Plan Nacional de Mitigación ha ocupado un lugar central en la agenda del Fovial durante la temporada de lluvias. Para responder a emergencias como derrumbes, caídas de árboles y obstrucciones en la vía pública, la institución mantiene 34 microplanteles activos en todo el país. “Podemos estar cubriendo con nuestras cuadrillas en Santa Ana y podemos estar cubriendo simultáneamente otros puntos en La Libertad, en San Miguel, en La Unión, de tal manera que tenemos que organizarnos a través de estas cuadrillas que están monitoreando las 24 horas”, detalló Beltrán.

Las tareas preventivas incluyen la recolección de basura, limpieza y dragado de drenajes y ríos, así como la estabilización de taludes en zonas de riesgo. Beltrán advirtió sobre la importancia de la colaboración ciudadana para evitar inundaciones: “Tenemos que buscar un lugar importante dónde disponer la basura, dónde botar la basura, y no podemos seguir lanzándola hacia la calle. Así que es responsabilidad definitivamente de todos los salvadoreños”.

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