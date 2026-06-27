La gesta de Miguel Ángel con el David: una deidad de cinco toneladas, un artesano de 26 años y el kilómetro más lento de Florencia

El David de Miguel Ángel nació de un bloque de mármol de Carrara dañado y abandonado durante décadas en Florencia (AP Photo/Andrew Medichini)

Quienes viajan a Florencia buscando el ideal absoluto de la belleza escultórica son víctimas de una maravillosa mentira histórica. La imponente figura que hoy congrega a millones de visitantes no proviene de la pureza material, sino de un desecho geológico. Aquella fisonomía que encarna el canon anatómico supremo es el resultado directo de imperfecciones físicas, improvisaciones estructurales y una feroz disputa política. Su pose icónica fue un truco de ingeniería para evitar que se partiera en pedazos, y el mismísimo Leonardo da Vinci operó en las sombras para ocultarlo del ojo público de forma perpetua.

La crónica de esta obra maestra inicia en 1501. En el obrador de Santa María del Fiore yacía un monstruoso bloque de mármol de Carrara que superaba los cinco metros de altura. No era una materia prima codiciada, sino un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de la basílica. Extraído cuatro décadas atrás, el bloque arrastraba un historial de fracasos técnicos que destruyeron las reputaciones de creadores previos.

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Artistas como Agostino di Duccio y Antonio Rossellino intentaron labrar el bloque en el siglo XV. Ambos abandonaron el proyecto tras realizar incisiones desafortunadas que resquebrajaron la consistencia de la piedra. Di Duccio abrió una brecha profunda en la base, debilitando su centro de gravedad. La comunidad de picapedreros locales, consciente de las irreparables fracturas internas del material, bautizó la mole con el despectivo apodo de “El Gigante”.

Durante casi cuarenta años, la intemperie y las lluvias erosionaron las heridas de la piedra abandonada. El mármol se volvió poroso, quebradizo y grisáceo. El gobierno de Florencia se enfrentaba a un dilema económico: el coste de traer esa mole había sido astronómico y verla pudrirse era un desperdicio público. Las autoridades necesitaban un artesano capaz de salvar la inversión, pero los creadores consagrados se negaban a arriesgar su prestigio con un elemento tan deteriorado.

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El David rompió la tradición bíblica al mostrar el instante previo al combate con Goliat y no la victoria final (AP Photo/Andrew Medichini)

En este panorama apareció un creador cuya ambición superaba su experiencia. Con apenas veintiséis años, Miguel Ángel Buonarroti regresaba a la Toscana precedido por el éxito de su Piedad en Roma, donde demostró una capacidad inédita para transformar la piedra fría en carne blanda. Su reputación combinaba un talento divino con un temperamento huraño y soberbio.

Mientras el resto de los gremios artísticos contemplaban una ruina insalvable llena de grietas, Buonarroti aplicó una visión mística y matemática. Para él, la escultura consistía en un proceso estrictamente liberador. El maestro sostenía que las figuras perfectas ya habitaban en el interior de los bloques de piedra. El rol del artista se limitaba a retirar la corteza excedente que aprisionaba al alma de la obra.

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Bajo esta premisa, firmó el contrato en agosto de 1501 y exigió aislamiento absoluto. Levantó una alta empalizada de madera alrededor del bloque para impedir las miradas ajenas. Durante dos años y medio, el artista habitó en una soledad casi ascética, conviviendo con el polvo blanco y martillando bajo el sol y la lluvia. Nadie conocía el rumbo de la pieza, lo que alimentó escepticismos entre sus rivales.

En la primavera de 1504, los andamios fueron removidos y la sociedad florentina quedó paralizada ante una visión que desafiaba la lógica. Frente a ellos se erguía una deidad de más de cinco toneladas y cinco metros de altura. La perfección de los detalles anatómicos era de un realismo perturbador: las tensiones musculares y el sistema vascular delineado daban la ilusión de un cuerpo vivo.

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Miguel Ángel firmó el contrato en 1501 y trabajó en aislamiento para esculpir el David durante dos años y medio

La estatua rompía de forma violenta con la tradición iconográfica del Antiguo Testamento. Los maestros del pasado siempre inmortalizaron al héroe hebreo como un joven menudo y triunfante, posando su pie sobre la cabeza cercenada de Goliat. El David de Miguel Ángel ignoró el epílogo de la batalla; el escultor capturó el instante previo al enfrentamiento, el segundo exacto de máxima concentración psicológica.

El pastor se presenta como un atleta imponente con el cuerpo cargado de adrenalina estática. Las venas de sus manos se dilatan, las cejas aparecen fruncidas en una expresión de furia y la mirada está clavada en el horizonte, calculando la trayectoria de la piedra. Era una apología del intelecto y el valor humano frente a la fuerza bruta, una metáfora perfecta del orgullo de la República de Florencia.

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Detrás del magnetismo estético se esconde un monumental ejercicio de supervivencia física. La postura de la estatua, donde todo el peso recae sobre la pierna derecha mientras la izquierda se flexiona con ligereza, no responde a una búsqueda de gracia estilística. Fue una imposición técnica radical para evitar la destrucción total de la pieza.

El gran defecto que arrastraba “El Gigante” era una inmensa falta de profundidad en su zona media debido a los errores de los escultores anteriores. El bloque original tenía un gran agujero central y era sumamente estrecho de perfil. Si Miguel Ángel hubiera diseñado una figura simétrica, las fuerzas gravitatorias habrían fracturado el mármol por su sección más débil, provocando el desplome de la masa.

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La mano derecha desproporcionada del David funcionó como contrapeso para estabilizar una escultura tallada en una piedra con un gran vacío interior (AP Photo/Andrew Medichini)

El uso del recurso formal del contrapposto fue la única vía matemática para desviar el centro de gravedad hacia las zonas más densas que aún conservaba la piedra. Para sortear el vacío interior, el artista cometió intencionadas asimetrías anatómicas: la mano derecha es desproporcionadamente grande porque necesitaba actuar como un contrapeso físico, anclando el muslo a la base. Lo que el mundo interpreta como genialidad expresiva fue, en realidad, un milagroso truco de balance de cargas.

Una vez terminada la obra, surgió un contratiempo logístico. El destino original del David era el tejado de la catedral, como parte de una serie de doce profetas que adornarían la cúpula. Cuando los ingenieros evaluaron las dimensiones reales, comprendieron que subir una mole de cinco toneladas a más de ochenta metros de altura con las grúas de la época era una misión suicida que destruiría el templo.

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Hacia mediados del siglo XIX, la salud estructural del David era alarmante. Tras más de trescientos sesenta años en la Piazza della Signoria, el mármol de Carrara evidenciaba los estragos del clima toscano. Las lluvias ácidas de la creciente eras industriales y las heladas invernales disolvían lentamente los aglutinantes naturales de la piedra calcárea. La porosidad que Miguel Ángel había heredado de los fallidos trabajos de Di Duccio se convirtió en el talón de Aquiles de la obra. El agua se filtraba en las microfisuras internas, se expandía al congelarse y amenazaba con reventar la musculatura del coloso desde el interior.

El punto de mayor riesgo se localizaba en los tobillos del pastor. Debido al descentramiento intencionado del peso mediante el contrapposto, la base soportaba una presión vectorial asimétrica constante. Además, un sutil asentamiento del suelo del Palazzo Vecchio inclinó la estatua apenas unos milímetros hacia adelante. Este cambio de ángulo imperceptible para el ojo humano alteró el centro de gravedad, multiplicando la tensión mecánica sobre la pierna derecha agrietada. Científicos y artistas de la época advirtieron que un sismo menor o una vibración fuerte en la plaza provocarían un colapso catastrófico irreversible.

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El David fue trasladado a la Galería de la Academia de Florencia en 1873 y quedó protegido allí como tesoro universal del Renacimiento (AP Photo/Andrew Medichini)

En 1872, el gobierno del Reino de Italia tomó la decisión oficial de retirar la obra maestra del espacio público para garantizar su supervivencia. Se encargó al renombrado arquitecto Emilio de Fabris la construcción de una imponente tribuna monumental en el ala norte de la Galería de la Academia de Florencia. De Fabris diseñó un ábside con una claraboya cenital que permitía el ingreso de luz natural directa, recreando las condiciones de iluminación exterior, pero aislando la obra de las inclemencias ambientales y de la contaminación urbana.

La mudanza definitiva comenzó en julio de 1873 y se transformó en un hito de la ingeniería decimonónica. Desplazar una masa de cinco toneladas que ya presentaba fatiga estructural requirió un cuidado extremo. Se construyó un enorme exoesqueleto de madera acolchado con capas de fieltro y paja para envolver por completo la anatomía del gigante. Este armazón se suspendió mediante un complejo sistema de cadenas y poleas dentro de un carro de tracción pesada que avanzaba sobre rieles metálicos provisionales tendidos por las calles florentinas.

El viaje de apenas un kilómetro desde la Piazza della Signoria hasta la Vía Ricasoli tomó siete días agónicos. El carro se movía a una velocidad inferior a los cien metros por jornada. Los ingenieros detenían la marcha cada poco minuto para verificar con plomadas que la estatua no sufriera oscilaciones peligrosas que fracturaran sus debilitados tobillos. El traslado se convirtió en un evento dramático para los ciudadanos, quienes veían avanzar la silueta encajonada del David como si fuera el cortejo fúnebre de su símbolo histórico más querido.

Al llegar a la Academia, la estatua permaneció dentro de su caja de madera durante nueve años debido a retrasos en la finalización de la tribuna arquitectónica y a debates presupuestarios. El David fue finalmente desvelado en su nuevo altar techado en 1882. Aunque perdió su función original como guardián político expuesto a la ciudadanía, el confinamiento en la galería inauguró una nueva era de veneración internacional. La obra dejó de ser un monumento netamente florentino para consolidarse como el tesoro universal del Renacimiento.

En el año 1910, las autoridades locales instalaron una réplica exacta de mármol en el emplazamiento original de la Piazza della Signoria para mitigar el vacío urbano dejado por la mudanza. Hoy en día, el David original descansa bajo una atmósfera protegida con sensores sísmicos en su base y sistemas de filtrado de aire que impiden que el polvo de los millones de visitantes anuales opaque el brillo de la piedra. El traslado a la Academia confirmó la profecía técnica implícita en su creación: el ingenio humano no solo tuvo que corregir un mármol arruinado para darle vida, sino que debió construirle un templo propio para evitar su muerte.