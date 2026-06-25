Sexo, tabúes y prejuicios: por qué la ESI sigue generando resistencias a 20 años de su creación

Ayelén Orduna advirtió que la sexualidad no se reduce a lo biológico e incluye dimensiones sociales, culturales y psicológicas

La educación sexual integral cumple 20 años en Argentina, pero la discusión sobre cómo hablar de sexualidad sigue generando incomodidades, prejuicios y resistencias. Aunque la Ley 26.150 convirtió a la ESI en un derecho para todos los estudiantes, su implementación continúa enfrentando obstáculos tanto en las escuelas como en los hogares.

Ese fue uno de los ejes de la conversación que mantuvo Ayelén Orduna, profesora de Antropología en Formación Docente y referente del postítulo de ESI del Instituto Joaquín V. González, con el equipo de Infobae al Mediodía. Durante la entrevista, la especialista analizó el impacto de la ley, los desafíos que persisten y la necesidad de ampliar la mirada sobre la sexualidad más allá de la prevención de embarazos o infecciones de transmisión sexual.

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“Este año la Ley de Educación Sexual Integral cumple veinte años”, recordó Orduna. Y planteó una idea que atravesó toda la charla: la sexualidad no puede reducirse a una cuestión biológica. “Tiene que ver con lo social, lo cultural y lo psicológico, no solamente con lo biológico”, explicó.

Una mirada integral sobre la sexualidad

Para Orduna, uno de los principales aportes de la ESI fue reconocer la educación sexual como un derecho. “La educación sexual integral se inscribe como un derecho a partir de la ley”, sostuvo.

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La educación sexual integral busca abordar identidad, vínculos, consentimiento, autonomía y cuidado, además de la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual

La especialista consideró que muchas veces el debate público reduce la discusión a la prevención de embarazos o infecciones de transmisión sexual, cuando en realidad la propuesta busca abordar aspectos vinculados con la identidad, los vínculos, el consentimiento, la autonomía y el cuidado.

“La ESI es la manera que encontramos para nombrar muchas cosas que no tuvimos en términos de conocimiento”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el acceso a información de calidad resulta fundamental para que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y sus relaciones.

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Los tabúes que persisten en las familias

La conversación también puso sobre la mesa las diferentes experiencias que existen dentro de los hogares argentinos. Mientras algunos integrantes del equipo recordaron haber crecido en familias donde la sexualidad era un tema de conversación habitual, otros reconocieron que durante su infancia y adolescencia prácticamente no se hablaba del tema.

Para Orduna, esas diferencias reflejan que el sexo continúa siendo un asunto incómodo para muchas familias. La docente señaló que, en numerosos casos, los adolescentes reciben sus primeras informaciones sobre sexualidad a través de amigos, conocidos o redes sociales, sin el acompañamiento de adultos ni herramientas suficientes para procesar esos contenidos.

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La profesora señaló que en muchas familias la sexualidad sigue siendo un tema incómodo y que muchos adolescentes se informan por amigos o redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso defendió el rol de la escuela como espacio de acceso a información confiable y de construcción de derechos.

Las resistencias que aún enfrenta la ESI

A veinte años de la sanción de la ley, la implementación de la educación sexual integral sigue encontrando cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad.

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Orduna recordó que buena parte de esas resistencias estuvieron vinculadas a prejuicios sobre la diversidad sexual. “Gran parte de la resistencia era: quieren hacer a mis hijos homosexuales”, señaló.

La especialista sostuvo que esos planteos suelen partir de interpretaciones erróneas sobre los objetivos de la ESI, cuyo propósito es garantizar información, promover el respeto por la diversidad y fortalecer herramientas de cuidado.

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Durante la charla también se destacó la importancia de la educación sexual como herramienta de prevención frente a situaciones de violencia y abuso, especialmente considerando que muchos de esos casos ocurren en ámbitos cercanos a las víctimas.

Orduna planteó que la educación sexual integral debe ser transversal en las escuelas y que también deben incorporar perspectiva de género la salud, la justicia y los medios

Una deuda pendiente en las escuelas

Más allá de los avances registrados desde la sanción de la ley, Orduna consideró que todavía existen dificultades para garantizar una implementación sostenida. “La ESI sigue siendo una jornada que se realiza cada tanto”, cuestionó.

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Por eso insistió en que su abordaje debe ser transversal y formar parte de la vida cotidiana de las instituciones educativas. “Todas las materias y espacios deberían tener ESI”, afirmó.

Para la especialista, el desafío excede al sistema educativo. “No alcanza sólo con la escuela; el centro de salud, la justicia y los medios también deben incorporar perspectiva de género”, sostuvo.

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A veinte años de su creación, la ESI sigue ocupando un lugar central en el debate público. Entre avances, resistencias y desafíos pendientes, la discusión continúa atravesando a las escuelas, las familias y a una sociedad que todavía busca nuevas formas de hablar sobre sexualidad, derechos y cuidado.

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