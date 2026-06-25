Arranca la ilusión de Los Pumitas en el Mundial Sub 20 de rugby

Los Pumitas, con todo listo para el debut del mundial juvenil (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

Los Pumitas debutarán este sábado en el Mundial Juvenil de Rugby de Georgia enfrentando a Estados Unidos en el estadio Mikheil Meskhi de Tiflis. El encuentro, que marca el inicio del Grupo C, será transmitido desde las 5:55 AM (hora argentina) por Disney+ Plan Premium y ESPN 2. El entrenador principal, Nicolás Fernández Miranda, ya definió la alineación titular para el estreno mundialista.

La capitanía recae en Tomás Dande, tercera línea surgido en Huirapuca y referente de la delegación argentina en este certamen juvenil. Por su parte, Pedro Coll, centro de Tigres de Salta, ocupará el rol de vicecapitán y también estará entre los titulares. Los Pumitas llegan al torneo tras finalizar en el tercer puesto del reciente Rugby Championship M20, donde lograron una victoria sobre Nueva Zelanda y sumaron derrotas ante Sudáfrica y Australia.

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La formación inicial para el debut frente a Estados Unidos:

Fabrizio Cebron, Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides, Tomás Dande (capitán), Jerónimo Sorondo, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Federico Serpa Laporte, Benjamín Ledesma Arocena, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda, Bautista Lescano y Simón Pfister.

Suplentes:

Nicolás Cambiasso, Benjamín Farías Cerioni, Federico Narvaez, Jeremy Annand, Franco Marizza Mizawak, Juan Preumayr, Manuel Giannantonio y Benjamín Ordiz Yujnovsky.

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Sudáfrica será uno de los grandes rivales a vencer (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

Estados Unidos:

Oliver Kirk, Sawyer Troupe, Tyler Trower, Pierce Kelly, Lyndon Bailey, Jayden Williams, Yiannis Efthymiopoulos, Papaseea Matelau, Spencer Huntley (capitán), Declan Cadden, Sialeafuhia Ofa, Leo Keesler-Venables, Dane Mitchell, Marco Lapierre y Gavin Holder.

Relevos:

Aidan Stewart, Colin Donnelly, Alfie Booth, Tanielu Talaepa, Frank Finicle, Liam Hill, Joseph Sarkees y William Darbishire.

Fixture del Grupo C – Mundial Juvenil de Rugby 2026

Fecha 1 – Sábado 27 de junio Argentina vs. Estados Unidos – 5:55 AM (hora argentina) Inglaterra vs. Irlanda – 8:30 AM (hora argentina)

Fecha 2 – Jueves 2 de julio Argentina vs. Inglaterra – 6:00 AM (hora argentina) Irlanda vs. Estados Unidos – 8:30 AM (hora argentina)

Fecha 3 – Martes 7 de julio Argentina vs. Irlanda – 8:30 AM (hora argentina) Inglaterra vs. Estados Unidos – 6:00 AM (hora argentina)



Todos los partidos se juegan en Tiflis, Georgia. Tras la fase de grupos, los dos primeros avanzarán a las semifinales, mientras que los restantes equipos disputarán la ronda de clasificación.

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Argentina comparte zona con Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda (@lospumitasarg/@gaspafotos)

La expectativa sobre la actuación de Los Pumitas se concentra en su capacidad de capitalizar la experiencia adquirida en el reciente torneo regional y en la cohesión del plantel dirigido por Fernández Miranda. Las próximas presentaciones, ante Inglaterra e Irlanda, completarán la fase de grupos para el elenco argentino.