El Salvador: La FESFUT confirma el interés del Atlético Balboa por comprar la categoría del Hércules

La FESFUT confirmó el interés formal del Atlético Balboa por adquirir la categoría que pertenece al Club Deportivo Hércules./ (Redes C.D. Hercules)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó el interés formal del Atlético Balboa por adquirir la categoría que actualmente pertenece al Club Deportivo Hércules. Así lo informó la entidad a través de un comunicado oficial, tras una reunión entre directivos de la federación, representantes de la Primera División y el presidente del Atlético Balboa, Francisco Cruz.

Durante el encuentro, encabezado por el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, se abordó la intención del Atlético Balboa de hacerse con la categoría, proceso que implica una serie de requisitos legales y financieros. La FESFUT señaló que el club interesado fue informado sobre las observaciones y condiciones que debe superar para avanzar en la adquisición, incluyendo la presentación de garantías presupuestarias que serán evaluadas nuevamente por la federación.

PUBLICIDAD

La categoría ha sido puesta a disposición con la finalidad de cumplir con las normativas vigentes, especialmente aquellas relacionadas con la multipropiedad, tema que ha cobrado relevancia en el fútbol salvadoreño. La FESFUT aclaró que la venta de la categoría será facilitada y supervisada por la federación, para asegurar transparencia y apego a la reglamentación.

En caso de obtener la autorización correspondiente, el Atlético Balboa deberá cumplir con los plazos establecidos en el proceso de Licenciamiento de Clubes, cuyo cierre está previsto para el 30 de junio, o de manera excepcional, hasta el 2 de julio, fecha límite para que todos los equipos formalicen su inscripción oficial ante el organismo rector.

PUBLICIDAD

El Atlético Balboa deberá completar el Licenciamiento de Clubes antes del 30 de junio, según los datos oficiales./ (FESFUT)

En paralelo al proceso de adquisición de la categoría, el presidente de la FESFUT se refirió, en sus redes sociales, a la situación de los futbolistas del Club Deportivo Hércules. A través de una publicación, Bukele garantizó la estabilidad de los jugadores en este proceso.

“Lo único que puedo adelantar es que los jugadores con contrato vigente con Club Deportivo Hércules no quedarán desprotegidos, independientemente de cómo concluya este proceso. En su momento comunicaremos las medidas correspondientes”, expresó.

El pronunciamiento responde a la preocupación del entorno futbolístico sobre el futuro laboral de los jugadores, en un contexto donde la multipropiedad y el traspaso de categorías entre clubes han generado debates sobre transparencia y equidad en la gestión de los equipos. Bukele ha subrayado la importancia de garantizar los derechos laborales de los futbolistas ante cualquier cambio administrativo o estructural.

PUBLICIDAD

Cambios impulsados por Yamil Bukele al frente de la FESFUT

Desde su llegada a la presidencia de la FESFUT, Yamil Bukele ha impulsado una serie de cambios orientados a la modernización y regulación del fútbol salvadoreño. Entre las medidas más relevantes se encuentra la actualización de normativas sobre multipropiedad, la implementación de procesos de licenciamiento para clubes y la exigencia de garantías presupuestarias para la participación en las diferentes categorías del balompié nacional.

El presidente de la FESFUT se pronunció sobre la estabilidad laboral para los jugadores del club./ (Redes de Yamil Bukele)

Bukele también ha promovido la transparencia en los procesos de compra y venta de categorías, así como la protección de los derechos de los jugadores y la profesionalización de los cuerpos técnicos y administrativos de los clubes. Estas acciones buscan fortalecer las bases institucionales del fútbol salvadoreño y responder a las demandas de integridad y equidad en la competencia.

PUBLICIDAD

En síntesis, la FESFUT se encuentra en un momento clave para definir el futuro de la categoría que actualmente posee el Club Deportivo Hércules, en la Primera División de Fútbol, mientras que el Atlético Balboa deberá cumplir con una serie de requisitos para formalizar la adquisición, en un proceso que será monitoreado de cerca por las autoridades federativas.