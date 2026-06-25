Sociedad

Floresta: un auto chocó contra una ambulancia y terminó volcado sobre la vereda

El siniestro vial se registró en la esquina de Mercedes y avenida Gaona. Además, se desarrollaron otros accidentes en la ciudad durante la mañana

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El resultado del choque en Floresta, entre un auto y una ambulancia

Un auto chocó contra una ambulancia privada y quedó volcado sobre la vereda. El accidente vial ocurrió en el barrio porteño de Floresta, en la intersección de la calle Mercedes con avenida Gaona, informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El siniestro ocurrió durante esta mañana y motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Según los reportes del SAME, en el lugar del hecho se atendió a un hombre de 35 años, quien fue trasladado al Hospital Álvarez con politraumatismos. El parte oficial detalló que el paciente presentaba lesiones de diversa gravedad, motivo por el cual se decidió su derivación inmediata para una mejor evaluación y atención médica.

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Accidente en MERCEDES E/ AV GAONA
La ambulancia terminó con la parte delantera destruida

En tanto, los ocupantes que se encontraban en el interior de la ambulancia privada involucrada en el siniestro optaron por rechazar la asistencia médica ofrecida por el SAME. Los profesionales del servicio de emergencias permanecieron en la escena para asegurar el perímetro y colaborar con las autoridades viales, según indicó el propio organismo sanitario.

El hecho generó un despliegue preventivo en la zona de avenida Gaona, donde se realizaron maniobras de seguridad y se dispuso el corte parcial del tránsito hasta la remoción de los vehículos siniestrados. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el accidente, mientras que las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.

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Otros incidentes del jueves

Una serie de accidentes de tránsito se registró durante la madrugada y la mañana en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, dejando como saldo varios heridos y el despliegue de servicios de emergencia.

El primer siniestro ocurrió a las 00.30 en la esquina de Helguera y avenida Gaona, en el barrio Villa Santa Rita, donde un auto y una moto colisionaron. El conductor de la motocicleta, un hombre de 35 años, fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Álvarez con politraumatismos. La zona permaneció bajo custodia para la realización de pericias científicas a cargo de la Policía de la Comuna 11 una hora después del hecho.

Luego, en avenida Vélez Sarsfield y Suárez, una moto atropelló a un ciclista y, en Picheuta y Del Barco Centenera, se produjo otra colisión entre un auto y una moto. En la intersección de avenida Chorroarín y avenida Warnes, dos peatones resultaron atropellados y recibieron atención médica en el lugar.

En el centro porteño, avenida 9 de Julio y avenida Corrientes fue escenario de un choque entre un auto y una moto, mientras que en el nudo de avenida General Paz y avenida Leopoldo Lugones se registró una colisión múltiple entre tres autos que afectó el carril central.

El último incidente informado por el SAME tuvo lugar en avenida Córdoba al 6400, entre Maure y Olleros, donde una camioneta, una moto y un colectivo de la línea 39 protagonizaron una colisión múltiple. El único paciente asistido en el lugar fue un hombre de 31 años, quien, tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Tornú con politraumatismos.

Las autoridades continuaban con las tareas de remoción y normalización del tránsito en los lugares afectados. Los equipos de emergencia reiteraron la importancia de extremar las precauciones y respetar las normas de circulación para evitar nuevos siniestros.

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