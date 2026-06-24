Economía

Caen las acciones argentinas tras la decisión que mantuvo al mercado local en la categoría “aislado”

MSCI informó que no modificó su clasificación para la Argentina a pesar de las reformas macroeconómicas. El S&P Merval cae 3,1% y el riesgo país sube a 437 puntos básicos

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Argentina sigue ponderado como mercado "standalone".
Argentina sigue ponderado como mercado "standalone".

La plaza financiera de Argentina se movía a la baja este miércoles, para quedar afuera de la tendencia de los mercados globales.

A las 12 horas, el índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña cae 3,1%, en los 3.140.000 puntos, por la debilidad en el sector bancario y el retroceso de los ADR. En el exterior encabezan las bajas Satellogic (-6%), Loma Negra (-5,7%), Banco Francés (-5%) y Banco Supervielle (-4,9%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

MSCI informó el martes al cierre de la operatoria que la Argentina continuará clasificada como mercado “Standalone“ o ”aislado", una categoría que la mantiene fuera de los principales universos de inversión global, como los mercados emergentes y frontera.

La decisión refleja que, pese a las mejoras recientes en el frente financiero, el mercado local aún enfrenta obstáculos relevantes para recuperar su lugar dentro de los índices internacionales.

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“El índice Merval opera por debajo de los USD 2.200 en un contexto de toma de ganancias. Los activos bancarios, como Galicia y Supervielle, anotaron retrocesos tras alcanzar la menor probabilidad de una reclasificación por parte de MSCI. El sector petrolero siente el impacto de la baja en el precio internacional del crudo, lo cual afecta el desempeño de firmas como YPF y Vista”, consignó Rava Bursátil.

Los bonos soberanos en dólares eran negociados al medidía con una mínima baja promedio de 0,1%,mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendía cuatro unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei viene de autorizar en la víspera la toma de deuda con entidades internacionales por hasta USD 5.000 millones con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro.

Cubiertos los vencimientos de deuda soberana para el 2026, el Gobierno busca dar señales de tranquilidad al mercado de cara a los compromisos del 2027 cuando habrá elecciones presidenciales y el oficialismo buscará una reelección.

El martes, el INDEC reportó que el PBI (Producto Interno Bruto) al primer trimestre del año tuvo un avance firme del 2,3% interanual, frente al 1,7% previsto según la mediana de un sondeo de Reuters.

Este contexto se genera mientras que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó para junio un ligero rebote, tras seis caídas mensuales consecutivas previas.

En Wall Street los principales indicadores operan con una recuperación en torno al 0,4%, mientras que la cotización del petróleo recorta más de 4%, con el crudo Brent del Mar del Norte debajo de USD 74 para los contratos con entrega en agosto. Asimismo el oro resigna un 2,9%, en los USD 4.030 la onza. Space X sube 0,8%, a USD 157 por acción.

Por otra parte, los inversores temen por medidas más agresivas desde la Fed (Reserva Federal estadounidense) para combatir la inflación y que arrastre a una mayor firmeza del dólar en el mundo.

Esto acelera la especulación para que, ante de un posible giro desde la Fed, los operadores en Buenos Aires no descarten la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de deuda.

“Actualmente, el mercado asigna una probabilidad cercana al 70% a una subida de tasas en septiembre y mantiene abiertas las expectativas para un movimiento adicional en diciembre”, explicó Sergio Cisternas, Analista de mercados EBC Financial Group.

“La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed también ha contribuido a modificar la percepción de los inversionistas. Sus primeras intervenciones han reforzado la idea de que la lucha contra la inflación continúa siendo la principal prioridad del banco central, incluso en un contexto donde la actividad económica comienza a mostrar señales de desaceleración”, añadió Cisternas.

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