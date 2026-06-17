Sociedad

Violento ataque en La Plata: un hombre amenazó con un hacha a los empleados de una panadería y disparó un arma

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que captó al agresor de 71 años, que posteriormente quedó detenido. Él mismo entregó las armas a la Policía cuando fueron a su domicilio

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El ataque a la panadería de La Plata ocurrió en 17 y 54, donde el agresor insultó a los dueños y rompió un vidrio del local con un hacha

Un hombre de 71 años quedó detenido este miércoles en la ciudad de La Plata tras disparar un arma de fuego en la vía pública y provocar daños con un hacha en el vidrio de una panadería del barrio.

El episodio se desencadenó en las inmediaciones de las calles 17 y 54, donde G.M.L. de 71 años —identificado como vecino de la zona— se acercó al comercio denominado “La Catedral” e insultó a sus propietarios antes de golpear uno de los vidrios del local con el hacha.

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Las víctimas, los hermanos B.V. y L.V., son dueños de la panadería. Ante la agresión, B.V. llamó por teléfono a su hermano, quien se dirigió al domicilio de G.M.L., ubicado a unos 100 metros del comercio. Fue en ese momento cuando el agresor extrajo un arma de entre sus ropas y efectuó un disparo al piso.

La investigación por el ataque en La Plata quedó a cargo de la UFI 1 y del Juzgado de Garantías 6 por daños, abuso de arma, tenencia ilegítima y amenazas agravadas
La investigación por el ataque en La Plata quedó a cargo de la UFI 1 y del Juzgado de Garantías 6 por daños, abuso de arma, tenencia ilegítima y amenazas agravadas

El Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Superintendencia de Seguridad Regional I tomó conocimiento del hecho a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó también con efectivos del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), quienes se acercaron al sitio de forma simultánea. Juntos recabaron el testimonio de los damnificados.

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Al trasladarse al domicilio de G.M.L., el propio imputado abrió la puerta y entregó voluntariamente el arma: un revólver calibre 32 largo, marca CTG. Al momento de la incautación, el cilindro contenía seis proyectiles intactos calibre 32 largo, lo que indica que solo se realizó un disparo.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 y el Juzgado de Garantías 6 intervienen en la causa, caratulada por los delitos de daños, abuso de arma, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas.

La Policía de La Plata secuestró un revólver calibre 32 largo que el propio imputado entregó al abrir la puerta de su casa
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La fiscalía de turno recibió la consulta policial y fue requerida una orden de allanamiento de urgencia —al amparo del artículo 59 del Código Procesal Penal— con el fin de secuestrar el hacha utilizada en el ataque y verificar la existencia de otras armas en el inmueble. La autorización no fue concedida.

G.M.L. quedó aprehendido y fue trasladado junto con las víctimas a la sede policial jurisdiccional. El procedimiento no dejó heridos. El personal médico del Área de Salud Mental aguarda para realizar la evaluación del detenido.

Una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Una discusión por el trato recibido en un almacén de barrio derivó en una pelea física entre una clienta y la dueña del local, en Neuquén. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se propagó con rapidez por redes sociales, donde acumuló cientos de reacciones.

Todo comenzó cuando la hermana de la protagonista compró papas fritas en el almacén y, según la versión de la familia, recibió un trato inadecuado por parte de la propietaria. Minutos después, la joven regresó al local con la bolsa de papas en mano para reclamar por lo ocurrido. La respuesta de la dueña fue, de acuerdo con los comentarios que circularon en redes, despectiva, y la discusión verbal escaló con rapidez.

En Neuquén, una discusión por el trato recibido en un almacén derivó en una pelea entre una clienta y la dueña, registrada por las cámaras de seguridad

En un momento que quedó registrado en las cámaras, la clienta arrojó el paquete de papas contra la dueña. Ese fue el punto de quiebre: ambas mujeres se tomaron del cabello y el intercambio de golpes y empujones se extendió por varios minutos dentro del comercio, frente a otros clientes que se encontraban en el lugar.

Cuando la situación parecía encaminarse a una resolución y la clienta se disponía a retirarse, una frase pronunciada por la cajera la hizo volver de forma abrupta, según consignó la agencia NA. Ese comentario reavivó el enfrentamiento y lo tornó más violento.

Un joven que realizaba compras en el local intentó separarlas, pero no pudo controlar la situación. El forcejeo continuó hasta que dos personas más ingresaron al comercio y lograron apartar a las mujeres.

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