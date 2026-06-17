Daniel, el repartidor de pizza baleado en un intento de robo: “No tengo bronca ni rencor, no lo voy a juzgar”

Daniel, repartidor de sesenta años, resultó herido de bala cuando intentaba entregar un pedido de pizzas en Lanús Oeste. La víctima relató en Infobae al Mediodía cómo fue abordado por un delincuente armado en la puerta de su cliente, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio.

En una entrevista durante el ciclo de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Facundo Kablan y el resto del equipo, Daniel agradeció estar vivo: “Gracias a Dios, estoy bien. La saqué barata”. El hombre explicó que no tomó ningún riesgo innecesario: “No tenía las balizas prendidas, las luces estaban apagadas, cosa de no llamar la atención”, detalló.

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La víctima contó que no es repartidor habitual, sino que realiza entregas los fines de semana para sumar ingresos: “No es mi trabajo principal, yo hago gestoría del automotor”. Sobre su motivación, reconoció: “Hago esto como una changuita. Antes sí trabajaba todos los días, pero ahora solo los fines de semana”.

Al recordar la noche del ataque, Daniel relató: “Estaba esperando que me abran la puerta para entregar la pizza y me sorprende esta persona. Era un pibe, no sé la edad. Me dice: ‘Dame la llave, dame la llave’. Y yo le digo: ‘Pará, pará, pará’, mientras buscaba la llave en el bolsillo”. En ese momento, el asaltante disparó.

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El hombre describió la secuencia tras el disparo: “Me metí la mano en el bolsillo para buscar la llave y se la iba a dar, pero cuando vi que dudaba me la escondí en la mano”. El ruido de la alarma vecinal ahuyentó al atacante. “Eso fue todo”, resumió.

A pesar de la violencia sufrida, Daniel aseguró: “No tengo bronca ni rencor. No existe eso para mí. Fue algo que pasó y yo no lo voy a juzgar ni nada”. Y explicó que su fe fue clave para sobrellevar el momento: “Soy creyente. Creo que Dios me dio una mano para salir de esto y él lo juzgará, yo no”.

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Consultado sobre si seguirá repartiendo, fue contundente: “No, porque ya un hijo mío me había dicho que dejara ese laburo. No son los mismos reflejos que antes, termino muy cansado, así que no”.

Daniel compartió que tiene cuatro hijos y dos nietos —uno en camino— y que suele repartir acompañado: “A veces salía con mi nieto a repartir. Ese día iba a ir conmigo porque quería comprarse figuritas, pero llegué tarde y no nos encontramos”. Y reflexionó sobre lo que pudo haber pasado: “Si estaba con mi nieto me tenían que matar. No sé, porque no me iba a quedar quieto”.

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La vida en el barrio y el agradecimiento tras sobrevivir

Daniel vive a pocas cuadras del lugar del ataque y lo considera su barrio de toda la vida: “Me conocen todos. Antes le decían la Colonia Alemana. Yo vivía ahí de chico”. A pesar de la experiencia, mantiene su percepción sobre la zona: “Para mí el barrio es seguro porque yo vivo acá. Nunca me había pasado algo así”.

El episodio lo llevó a valorar aún más su fe y su entorno familiar: “Para mí Dios es el centro de mi vida. Yo pongo todo en manos de él y esto también. Por eso estoy tan tranquilo”. Daniel también agradeció la asistencia recibida: “La municipalidad me mandó asistencia psicológica y un teléfono por cualquier cosa. Muy agradecido. Y al Hospital Evita”.

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El testimonio de Daniel, transmitido en vivo por Infobae al Mediodía, expuso una vez más la realidad de la inseguridad en el conurbano y el impacto que tiene sobre las familias trabajadoras.

Daniel, víctima del robo en Lanús, en Infobae en Vivo.

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