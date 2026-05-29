Sociedad

Marina Vollmann: “Un chico que no está en paz no puede estudiar bien en una escuela”

En diálogo con Infobae al Regreso, la divulgadora advirtió sobre los efectos del bullying y la dislexia en el aprendizaje escolar, y reclamó mayor contención emocional e institucional para los chicos en la era de las pantallas

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Marina Vollmann destaca que el diagnóstico temprano de dislexia es clave para el apoyo escolar y la inclusión educativa

En diálogo con Infobae al Regreso, Marina Vollmann, divulgadora educativa y referente de la Asociación de Dislexia y Familia, abordó el impacto de la dislexia en la infancia y remarcó que el diagnóstico temprano permite implementar apoyos escolares y reducir el riesgo de exclusión.

Durante la charla, Vollmann precisó: “La dislexia es una dificultad específica en la escritura y en la lectura que aparece cuando los chicos son chicos”. Explicó que esta condición se detecta “cuando los chicos no hablan de una forma fluida a los tres años” y que luego “eso impacta en la escuela también, con la escritura y con la lectura”.

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El valor del diagnóstico temprano en la dislexia

Vollmann enfatizó la importancia de no demorar la consulta: “El diagnóstico es fundamental para todos, mismo para la familia y también, obviamente, para los chicos”. Aclaró que sin ese primer paso, “la escuela no puede trabajar” y advirtió sobre la confusión frecuente con otros diagnósticos.

Al relatar su experiencia personal, la divulgadora reconoció: “A mí me afectaba, bueno, las matemáticas un montón. Super discalculica, no, no había manera. Tenía que prestar cuatro veces más atención que cualquier chico común, o cinco, con lo cual me agotaba muchísimo”.

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(Infobae en Vivo)
Vollmann señala que la capacitación docente es esencial para manejar situaciones de bullying y apoyar a estudiantes con dislexia (Infobae en Vivo)

Recordó que en su época escolar “era muy frustrante”, y que “uno sentía que el estudio no era un lugar donde uno podía estar, ni siquiera pensar en una carrera universitaria”. Destacó que actualmente, “las universidades acompañan muy bien a los chicos disléxicos”.

Consultada sobre el abordaje, Vollmann explicó: “Vos sos disléxico toda la vida. Yo soy disléxica. O sea, uno no deja de ser disléxico, pero vas teniendo ciertas habilidades… Estrategias”. Remarcó que lo central es “el diagnóstico hace que todo después sea maravilloso. Sin un diagnóstico, eso no va a suceder”.

Pantallas, ciberbullying y el nuevo escenario digital

El avance de la tecnología y el uso de dispositivos móviles plantea nuevos desafíos. “Hoy hay agresores invisibles que hablan con nuestros hijos y nosotros no sabemos. Quizás nunca nos enteramos”, advirtió Vollmann, y alertó que estos ataques pueden ocurrir “a cualquier hora” y desde “otro país”.

El fenómeno del cyberbullying se ve agravado por la viralidad de las redes sociales: “Es muy fácil que un chico hoy en día saca una foto, la sube a cualquier red social que ustedes conocen, impacta y después es muy difícil volver a foja cero. Ese chico está humillado, está expuesto”.

Joven triste sentado en un banco en un pasillo escolar con su mochila al lado. El pasillo tiene taquillas verdes y tablones de anuncios, con luz natural al fondo.
El 80% de los niños de diez años ya tiene un smartphone, lo que incrementa la exposición a riesgos en redes sociales y ciberacoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que quienes sufren dificultades de aprendizaje suelen ser blanco de acoso: “Cualquier tipo de dificultad que hay en la escuela, como dificultad de aprendizaje y otras dificultades. Son chicos que están bulineados. De hecho, yo me sentí bulineada en algún momento en la escuela”.

Vollmann remarcó la necesidad de que los docentes estén preparados para prevenir y actuar: “Es tan importante que las clases, y sobre todo los docentes, sepan sobre esto. No exponer a ese chico que más le cuesta, ayudarlo de una manera que esté ayudando a toda la clase”.

Estrategias para la prevención: familia, escuela y comunidad

Sobre cómo enfrentar el bullying, Vollmann resaltó el rol de la familia: “La familia tiene que acercarse, tiene que poder hablar todo esto, tiene que estar cerca y saber sobre todo a qué está expuesto ese chico”.

Subrayó que “la charla tiene que ser permanente. O sea, tiene que haber una empatía entre los padres y los chicos, como para que ellos también puedan, de alguna manera, yo sé que a veces algunos padres les cuesta mucho controlar esta situación”.

(Infobae en Vivo)
El bullying escolar afecta especialmente a niños con dificultades de aprendizaje, según advierte la divulgadora Marina Vollmann (Infobae en Vivo)

Alertó sobre la imposibilidad de un control total: “Hay un estudio que dice que los chicos de diez años, hoy hay un 80% que ya son poseedores de un smartphone”. Advirtió que “de 0 a 2 es preferible que no tengan celular”, y que la exposición a dispositivos es cada vez más temprana.

Desde su experiencia en la Alianza Antibullying Argentina, Vollmann recomendó: “El equipo ABA, el equipo anti-bullying Argentina, la Alianza Anti-bullying Argentina, donde yo soy miembro, también trabajamos que se metan en Instagram. Permanentemente estamos trabajando, con trabajos de Argentinos por la Educación, del Observatorio de la Educación”.

Sobre la reacción del sistema educativo, fue crítica: “No se prepara a los docentes. Yo creo que los docentes, sin culpa de ellos, están igual que nosotros. Hacen lo que pueden, se pelean con los chicos, les sacan los teléfonos…”.

Finalmente, remarcó la gravedad del fenómeno: “Un chico que tiene toda esa situación de violencia, o sea, un chico que no está en paz, no puede estudiar bien en una escuela”. Y concluyó: “Para que ese chico estudie tiene que estar en paz”.

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