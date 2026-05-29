La joven que sufrió el robo de su perrita durante un violento asalto en Córdoba pudo recuperarla tras pagar cerca de 100 mil pesos

Dos motochorros se habían llevado al animal al no poder robarle a la dueña (El Doce.tv)

Luego de una extensa y extorsiva negociación, Malena logró recuperar a su perra, a la que se habían llevado durante un robo. El episodio tuvo lugar el fin de semana cuando la mujer paseaba al animal por una calle de Córdoba y se topó con dos motochorros.

El ataque ocurrió en la intersección de Vieytes y Fuerza Aérea. Allí los delincuentes la golpearon brutalmente en el rostro y, al percatarse de que no tenía sus pertenencias encima, decidieron huir con la perra.

Ante la desesperación, la mujer compartió algunas características del animal para poder encontrarla. Está “viejita, castrada, de ninguna raza y ciega de un ojo”, explicó. También extendió el pedido a sus redes sociales y solicitó colaboración a vecinos de los barrios Rosedal, Ameghino, Matienzo, Los Plátanos, Los Naranjos y zonas aledañas. “Tal vez la tiren en algún lado, por eso les pido que estén atentos, así la recupero”, manifestó.

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Así como recibía mensajes de apoyo, también aparecieron los intentos de estafa en un momento de desesperación. Pero Malena contaba con la ayuda de los efectivos policiales que le indicaban no transferir dinero. Ante esa situación, le pidió a una compañera de trabajo que hiciera una negociación en paralelo. “Yo no iba a transferir nada, porque la Policía me decía que no era conveniente”, explicó a El Doce.tv.

La angustia para la familia se extendió por una semana en la que tuvieron que negociar con una persona que les exigía dinero para entregarla. “Fueron varias horas de negociaciones con el que tenía a Mora, no puedo saber si es el mismo sujeto que me la llevó. Pero pidió plata, amenazaba con quedársela”, relató Malena.

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La situación escaló cuando quien retenía a la mascota amenazó con abandonarla en cualquier lugar. “Empezó a pedir más. Quería largarla en cualquier lado”.

Finalmente, la dejó atada en Villa Martínez con la condición de que fuera una sola persona a buscarla. “Fue un estrés porque no sabíamos si era una emboscada”, reconoció. El hijo de Malena junto a unos amigos se ocuparon de ir a buscarla. “Se arriesgaron, pero salió todo bien, por suerte”.

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El costo total del rescate fue de 90.000 pesos, transferidos en medio de presiones constantes. “Todo con amenazas de por medio”, lamentó la joven.

En Lomas de Zamora se llevaron una oveja

Algo parecido le pasó a una familia del barrio Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora, en febrero pasado. La víctima denunció que le habían robado a su oveja, un animal que vivía con ellos desde hacía cinco años y que los tres hijos pequeños del hogar consideraban su mascota. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó días después, cuando los dueños pidieron ayuda pública para identificar a los responsables.

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Las imágenes muestran cómo un automóvil —que la familia identificó como un Ford Ka modelo 2020— se detiene en la intersección de las calles Miguel de Unamuno e Itatí. Dos hombres descienden del vehículo, desatan al animal de un poste de luz en la vereda del domicilio, lo empujan hacia el interior del auto y parten. Todo ocurrió en segundos.

La dueña del animal relató el episodio en redes sociales y pidió colaboración a los vecinos para rastrear la patente del rodado. “El 7-2 estos malvivientes cuatrerearon esta oveja que era nuestra mascota. La oveja cuenta con guía y papeles correspondientes para hacer la denuncia. Estamos en busca de cámaras que den con la chapa patente”, escribió en su publicación.

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“Tenemos a tres bebés preguntando por su mascota”, describieron los padres la angustia de los hijos. La oveja había llegado al hogar cuando era una cría y creció junto a los niños durante los últimos cinco años.