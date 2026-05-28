El Tren San Martín incorporó una nueva unidad para mejorar los tiempos del servicio

La medida forma parte del plan de refuerzo impulsado por el Gobierno Nacional para optimizar la puntualidad de los trenes metropolitanos

La línea San Martín sumó una nueva unidad tractiva en el marco del refuerzo operativo puesto en marcha por el Gobierno Nacional para mejorar la regularidad del servicio ferroviario metropolitano. Desde la mañana de este jueves, el material rodante adicional opera de forma regular en la línea, con impacto directo sobre los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios.

La puesta en funcionamiento de esta unidad amplía la disponibilidad del parque operativo y fortalece la capacidad de respuesta ante contingencias. La medida también abre la puerta a una planificación más ordenada de los servicios y a mejoras progresivas en la operación diaria, ajustadas tanto a la demanda como a las condiciones de infraestructura ferroviaria.

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El refuerzo se inscribe dentro de las acciones previstas por la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, cuyo eje central es la recuperación de la seguridad operacional del sistema. Desde que se declaró esa emergencia, el Estado avanzó en una serie de intervenciones sobre distintas líneas y ramales del área metropolitana.

Entre las obras ejecutadas desde junio de 2024 figuran la renovación integral de vías del ramal Tigre de la línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro y la actualización de tendidos en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca. A ese listado se suma la modernización del señalamiento de la línea Sarmiento.

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En paralelo, el proceso de adquisición de repuestos para el mantenimiento preventivo del material rodante avanza con el objetivo de mejorar la confiabilidad de los servicios. La incorporación de nuevas unidades tractivas, sumada a la reposición de insumos críticos, apunta a consolidar la operación cotidiana de las líneas metropolitanas en un esquema sostenido de recuperación.

El Gobierno aplicará una suba escalonada de hasta 90% a los pasajes de tren del AMBA

El Gobierno aplicará una suba de hasta 91,39% en los pasajes de tren del AMBA entre mayo y septiembre de este año

El cuadro tarifario de los trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó en el centro del debate tras el anuncio de la Secretaría de Transporte de una suba acumulada de hasta un 91,39% en los pasajes entre mayo y septiembre de 2026, según el tramo y la modalidad de pago. La medida rige para las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, y afecta tanto a usuarios con beneficios sociales como a quienes abonan la tarifa general con tarjeta SUBE. El anuncio se realizó junto a la actualización de las tarifas de colectivos bajo jurisdicción nacional.

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El 18 de mayo, una vez superado el período de audiencia pública que el Gobierno había convocado, se publicó en el Boletín Oficial el primer aumento del nuevo esquema, que representó una suba del 18% en los pasajes de los trenes del AMBA durante ese mes.

A partir de ese ajuste, los valores para viajes con SUBE nominalizada quedaron de la siguiente manera:

Sección 1: $330,00

Sección 2: $429,00

Sección 3: $528,00

Estos precios reemplazaron a los anteriores:

Sección 1: $280,00

Sección 2: $360,00

Sección 3: $450,00

Tras este primer escalón, el cronograma prevé subas del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

El detalle del nuevo esquema figura en la Resolución 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, que incluye un calendario de ajustes mensuales. De acuerdo con el texto oficial, el boleto mínimo con SUBE registrada en la primera sección (hasta 12 kilómetros) pasará de los $280 de comienzos de mayo a $530 en septiembre, una variación del 89,29%.

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En la segunda sección (de 12 a 24 kilómetros), la tarifa trepará de $360 a $689, con un alza del 91,39%. En la tercera sección (más de 24 kilómetros), el pasaje irá de $450 a $848, lo que equivale a un incremento del 88,44%. Estos valores surgen del Anexo 2 de la resolución, donde se detalla la propuesta de cuadro tarifario para los trenes metropolitanos, y aplican exclusivamente a los usuarios con SUBE nominalizada.