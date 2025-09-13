Un hombre de 60 años se descompensó mientras jugaba al fútbol y murió en Córdoba

El predio de Unión Cordobesa de Fútbol Amateur, donde jugaba el hombre que murió

La tarde deportiva en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), ubicado en el barrio Villa Gran Parque de Córdoba, cambió por completo tras la muerte de un hombre de 60 años, quien se descompensó mientras participaba de un partido de fútbol.

Desde el mediodía, la jornada transcurría con normalidad, hasta que, alrededor de las 12.40, todo se paralizó. El hombre sufrió una descompensación repentina mientras jugaba, situación que generó alerta entre los presentes. Personal médico que se encontraba en el lugar intervino de inmediato. Al asistirlo, detectaron pérdida de conocimiento y convulsiones tras una caída.

A raíz del estado crítico del paciente, lo trasladaron de urgencia hacia el Hospital Elpidio Torres. Según la información de medios locales, médicos de guardia confirmaron a su llegada un traumatismo de cráneo y, posteriormente, un paro cardiorrespiratorio.

Pese a los intentos por reanimarlo, el deceso se constató alrededor de las 15.35. El episodio conmocionó a jugadores y allegados presentes en el predio, quienes permanecieron consternados.

Minutos después, efectivos policiales iniciaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte. La investigación quedó a cargo de personal de la Policía de Córdoba, trabajando bajo la coordinación del sargento primero Roteda y con la participación del comisario Zárate, indicaron desde Vía País.

Las autoridades buscan determinar con exactitud las causas del fallecimiento, un hecho que generó impacto y movilizó recursos en pleno desarrollo de una actividad deportiva amateur.

Los antecedentes de muertes en el fútbol amateur del país

El mes pasado, en la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, dentro del departamento de San Javier, un hombre murió después de sufrir una descompensación mientras participaba en un partido de fútbol.

El hombre, de 49 años, se encontraba jugando en una cancha situada sobre la calle Almirante Brown cuando ocurrieron los hechos. Tras el episodio, fue trasladado de urgencia a un centro de salud regional, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por muerte súbita, según informaron fuentes policiales a Infobae.

También en agosto, un hecho similar se produjo en la provincia de Río Negro: durante un partido del torneo comercial Don Pedro, ampliamente conocido en la región, un hombre de 58 años falleció. El suceso tuvo lugar en el predio deportivo La Finca, en Cipolletti, y causó gran impacto entre quienes asistían al evento.

La víctima, identificada como Héctor González, trabajaba como docente en Cinco Saltos y jugaba en el equipo Gimnasio Crear. Según los responsables del torneo, González sufrió una descompensación en medio del encuentro.

Un médico que estaba presente actuó de inmediato, intubó al jugador y pidió la intervención de una segunda ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), además de la que ya había en el lugar, para reforzar la asistencia médica.

Debido al fallecimiento, la organización del torneo Don Pedro decidió suspender de forma provisional todas las actividades previstas para el resto del día y transmitió sus condolencias.

En julio, un hombre de 47 años falleció durante un partido de la categoría Máster “A” de la Liga de Veteranos de Trelew. El suceso tuvo lugar en un complejo cercano a la Ruta Provincial N°7, mientras el encuentro transcurría normalmente hasta el momento de la tragedia.

El jugador fallecido era Claudio Ramón, integrante del equipo Juventus de Rawson y miembro de la Prefectura Naval Argentina

Según ADNsur, el incidente ocurrió alrededor de las 16.20 en la cancha N°5 de ese complejo deportivo. Un testigo relató que el participante, miembro de un equipo de Rawson, tomaba parte en el campeonato de veteranos cuando se descompensó repentinamente dentro del campo.

El medio precisó que el jugador fallecido era Claudio Ramón, integrante del equipo Juventus de Rawson y miembro de la Prefectura Naval Argentina. La comisión directiva de la liga local explicó que solicitaron una ambulancia de inmediato y brindaron la primera atención. Después lo trasladaron al Hospital Zonal de la ciudad, aunque llegó sin signos vitales.

La policía intervino a las 16.50, tras recibir la alerta del Comando Radioeléctrico, y se dirigió al hospital para recabar detalles. La médica de guardia confirmó que la muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio.

Como consecuencia de este hecho, la organización canceló los partidos y actividades previstos para el resto de la jornada.

Uno de sus compañeros lo recordó en redes sociales con estas palabras: “Un gran cocinero, un norteño de esos que dan gusto conocer y valorar dentro de todo grupo humano. En el corto tiempo que estuvo con nosotros en el fútbol chacarero se supo ganar el cariño, el respeto y la consideración de todos”.