Se espera un domingo frío en el AMBA y siguen las alertas por fuertes vientos en varias provincias

Se espera que la próxima semana sea con climas más fríos en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de varios días de temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la llegada de un frente frío que provocará un notable descenso en el termómetro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias regiones del país. Además, otras cuatro provincias estarán bajo alerta por viento.

Para este domingo, se espera una jornada más fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados y los 18 grados. De la misma manera, indicaron que el cielo permanecerá parcialmente nublado, junto con vientos que alcanzarían una velocidad tope de 22 km/h.

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En el resto de las capitales de la región pampeana, también se replicarán panoramas similares. Mientras que en la ciudad de Córdoba, Santa Fe y Paraná la mínima se mantendrá, la máxima variará entre los 20 y los 19 grados, respectivamente.

En el caso del Noroeste Argentino (NOA), se notará un pequeño ascenso de la temperatura. Si bien el firmamento irá de nublado a despejarse por momentos, en Corrientes, Resistencia, Posadas y Formosa la máxima alcanzaría los 22 grados. No obstante, las mínimas ascenderán desde los 11 grados hasta los 14 grados, mientras más al norte se encuentre la ciudad.

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Así será el clima a lo largo de la próxima semana (SMN)

Respecto a la situación en San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, el organismo meteorológico señaló que el termómetro oscilará entre los 10 grados y los 23 grados.

Sin embargo, habrá una diferencia marcada en el estado del cielo. Mientras que en Jujuy y Salta se esperan jornadas nubladas, en Tucumán y Santiago del Estero habrá algunos momentos de sol. Asimismo, en Catamarca y La Rioja habrá períodos ventosos en la madrugada y la tarde.

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En las ciudades San Juan y San Luis, la mínima irá desde los 10 grados hasta los 23 grados. Además, tendrán una mañana despejada para terminar por nublarse por la tarde y, en el caso puntano, se producirán vientos de hasta 31 km/h. No así como en Mendoza capital que tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados, junto con un día mayormente nublado.

Por último, en la región patagónica, las temperaturas serán frías. Mientras que en Neuquén Capital y Rawson la máxima alcanzaría los 18 grados, en Viedma esta apenas rozaría los 14 grados. No obstante, en Río Gallegos y Ushuaia se registrarán los fríos extremos, ya que se esperan mínimas de 2 grados y máximas por debajo de los 10 grados.

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Hay alerta amarilla por vientos en cuatro provincias

Las áreas que se verán afectadas por los fuertes vientos (SMN)

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para las zonas oeste de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y la costa de Tierra del Fuego. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el área se verá impactada por vientos intensos provenientes del sector oeste.

Por este motivo, las autoridades aconsejaron que, ante la presencia de vientos intensos, es fundamental adoptar medidas de precaución para reducir riesgos. Asimismo, recomendaron permanecer en interiores y evitar salir salvo que sea imprescindible.

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En este sentido, indicaron que también será importante retirar o asegurar objetos sueltos, como macetas, sillas o toldos, para evitar que sean desplazados por el viento. De la misma manera, sugirieron cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de ellas ante la posibilidad de que pudieran ser voladas por la fuerza del viento.

Finalmente, recordaron que no resulta seguro resguardarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, debido a que serían estructuras susceptibles a ser derribadas por las ráfagas. Además, al conducir, indicaron que se deberán extremar las precauciones debido a la posible presencia de obstáculos en la vía y una leve disminución de la visibilidad por períodos.

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