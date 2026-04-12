Sociedad

Peligro extremo en General Madariaga: lo interceptaron en la ruta 74 por manejar a contramano, sin luces ni cinturón

La infracción fue advertida y filmada por agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El conductor tiene 69 años y es oriundo de Pinamar

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Peligro en la ruta 74, a la altura de General Madariaga: multaron a un hombre que circulaba de contramano, sin luces ni cinturón de seguridad

Un grave episodio de imprudencia al volante encendió las alarmas en la ruta provincial 74, a la altura de la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un conductor fue sorprendido circulando en condiciones sumamente peligrosas: a contramano, sin luces reglamentarias y sin cinturón de seguridad.

El hecho tuvo lugar en el marco de un operativo dinámico de control vehicular llevado adelante por agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Estas acciones, que se realizan de forma itinerante en distintos puntos estratégicos, tienen como objetivo principal detectar infracciones en tiempo real y prevenir siniestros viales.

Durante el procedimiento, personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial advirtió la presencia de una camioneta Ford Ecosport que avanzaba en sentido contrario al flujo vehicular, generando una situación de alto riesgo tanto para el propio conductor como para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Vista frontal de un SUV Ford EcoSport negro circulando de contramano hacia la cámara en una carretera, con un segundo vehículo rojo en primer plano
El hombre que cometió la infracción tiene 69 años y es oriundo de Pinamar

Al acercarse, los agentes constataron además que el vehículo circulaba sin luces encendidas —una falta especialmente grave en condiciones de baja visibilidad— y que el conductor no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

El infractor, un hombre de 69 años oriundo de la ciudad de Pinamar, fue rápidamente interceptado por las autoridades antes de que su conducta derivara en un accidente de consecuencias potencialmente fatales. Tras detener la marcha del vehículo, los agentes procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente por las múltiples faltas cometidas.

Todo el operativo quedó registrado a través de las cámaras instaladas en los móviles oficiales, así como también mediante las denominadas “body cams” utilizadas por el personal en campo. Este tipo de tecnología no solo permite documentar los procedimientos con precisión, sino que también aporta transparencia y respaldo ante eventuales instancias judiciales o administrativas.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense destacaron la importancia de estos controles preventivos, que forman parte de una política integral de seguridad vial orientada a reducir la siniestralidad en rutas y caminos de la provincia. Asimismo, remarcaron que las conductas temerarias, como circular a contramano o sin las condiciones básicas de seguridad, representan uno de los principales factores de riesgo en la vía pública.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad de todos los conductores, subrayando que “el cumplimiento de las normas de tránsito no solo evita sanciones, sino que resulta fundamental para preservar vidas”.

En este sentido, insistieron en la necesidad de respetar las señales viales, utilizar siempre el cinturón de seguridad y mantener el vehículo en condiciones adecuadas para circular.

Un oficial de tráfico conversa con un conductor dentro de un SUV oscuro en una carretera. Al fondo se ven plantas y una estructura
El conductor fue multado por agentes del Ministerio de Transporte bonaerense

Una mujer manejó 6 km a contramano por la Panamericana

El mes pasado, también se vivieron momentos de extrema tensión sobre la autopista Panamericana, a la altura de la ciudad de Campana, cuando una mujer condujo su auto a contramano por el carril rápido durante seis kilómetros, obligando a desplegar un importante operativo policial para detenerla y evitar una tragedia.

El episodio tuvo lugar el 16 de marzo y comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana, cerca de la planta de la empresa Holcim. Allí, automovilistas que circulaban en sentido correcto se encontraron inesperadamente con un Toyota Corolla que avanzaba en dirección opuesta, lo que generó escenas de peligro y maniobras bruscas para evitar choques frontales.

Ante la situación, se dio aviso a las autoridades y en cuestión de minutos se desplegó un operativo que incluyó casi una docena de patrulleros y móviles de seguridad vial del municipio.

Los efectivos intentaron interceptar el vehículo y obligar a la conductora a detenerse, pero la mujer no respondió a las señales de los policías ni a los gritos de otros conductores, y tampoco intentó detenerse en la banquina.

El momento más crítico se registró a la altura del kilómetro 70 de la autopista, cuando una camioneta Toyota Hilux 4x4 chocó violentamente contra uno de los patrulleros que participaban del operativo.

El impacto fue tan fuerte que se activaron los airbags de la camioneta, generando preocupación entre los presentes y obligando a intervenir rápidamente al personal de emergencias.

Finalmente, la persecución terminó en la intersección de Schinoni y la colectora sur, donde los efectivos montaron un operativo cerrojo para bloquearle el paso a la mujer y detenerla.

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