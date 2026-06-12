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El callejón político de Trump: el análisis de Andrés Serbin sobre la guerra con Irán y la fractura interna en la Casa Blanca

En diálogo con Infobae al Mediodía, el experto en relaciones internacionales advirtió que la escalada bélica en Medio Oriente multiplica la presión sobre el liderazgo republicano, afecta la economía de Estados Unidos y profundiza las divisiones en el entorno de Trump

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Según Andrés Serbin, Estados Unidos escala el conflicto con Irán, amenaza y luego retrocede para negociar

En los últimos dos meses, Donald Trump anunció 38 veces que un acuerdo de paz con Irán estaba a punto de concretarse. La agencia iraní Tasnim lleva la cuenta y las promesas, hasta ahora, quedaron en la nada.

Esta secuencia de anuncios y retrocesos no es un simple problema de imagen: según contó el analista internacional Andrés Serbin en Infobae al Mediodía, el conflicto con Irán se transformó en un riesgo político y económico de primer orden para la Casa Blanca.

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Serbin explicó que el gobierno de Trump repite siempre la misma estrategia: “Estados Unidos escala, amenaza y después retrocede para negociar. Los iraníes avanzan lento, aprovechan la prolongación del conflicto”. El resultado es una guerra que se hace interminable y que, lejos de fortalecer al presidente, le genera cada vez más problemas internos.

Donald Trump anunció 38 veces un acuerdo de paz con Irán, pero las promesas no se concretaron en los últimos dos meses (EFE/Jim Lo Scalzo)
Donald Trump anunció 38 veces un acuerdo de paz con Irán, pero las promesas no se concretaron en los últimos dos meses (EFE/Jim Lo Scalzo)

Uno de los efectos más visibles es el descontento dentro del propio oficialismo. “Muchos republicanos y miembros del movimiento MAGA lo están cuestionando. Jon Stewart enumeró todas las veces que Trump prometió no ir a la guerra. Ahora, la base electoral empieza a mostrar fisuras”, sostuvo Serbin. Si estas divisiones se profundizan, los demócratas podrían recuperar la mayoría en el Congreso durante las elecciones de medio término.

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A esto se suma el impacto económico. Cada escalada militar dispara el precio internacional del petróleo: “Cada vez que se escala, el Brent supera los 90 dólares. El galón de gasolina está por encima de cinco dólares. Eso es desastroso para el consumidor estadounidense”, señaló el especialista.

La administración Trump intentó argumentar que el conflicto podía beneficiar al petróleo local, pero Serbin lo descartó: “El petróleo de Estados Unidos no va a China ni a la India. Europa paga precios mucho más altos que antes de las sanciones a Rusia. Todos intentan sacar ventaja, pero no lo logran”.

Israel, Hezbolá y el programa nuclear iraní amplían el conflicto y reducen el margen de maniobra de Donald Trump ante las elecciones de noviembre
Israel, Hezbolá y el programa nuclear iraní amplían el conflicto y reducen el margen de maniobra de Donald Trump ante las elecciones de noviembre

El clima de incertidumbre también se refleja en las negociaciones diplomáticas. Pakistán, mediador en el proceso, aseguró que existe un memorándum de entendimiento, pero Serbin fue tajante: “Los 14 puntos que ofrecen los iraníes son inaceptables para Estados Unidos. Si le creemos a Irán, este acuerdo sería una derrota para Trump”.

La complejidad aumenta porque el conflicto no involucra solo a Estados Unidos e Irán. Israel, con sus propios intereses y tensiones con Hezbolá, suma presión y limita los márgenes de maniobra.

“La situación no es un dilema, es un trilema. Israel tiene objetivos propios y la tensión con Hezbolá va a seguir. Además, Irán no está dispuesto a dejar de apoyar a estos grupos. El memorándum discute el cese del programa nuclear, pero mantiene el respaldo a sus aliados regionales”, explicó Serbin.

La guerra con Irán profundiza la fractura interna en la Casa Blanca y genera cuestionamientos de republicanos y del movimiento MAGA (REUTERS/Kevin Lamarque)
La guerra con Irán profundiza la fractura interna en la Casa Blanca y genera cuestionamientos de republicanos y del movimiento MAGA (REUTERS/Kevin Lamarque)

Mirando hacia las elecciones de noviembre, el escenario se mantiene abierto. Para el analista, es muy probable que el conflicto siga sin resolverse cuando los estadounidenses vayan a votar. Si los demócratas logran mayoría en el Congreso, podrían cortar el financiamiento de la guerra y obligar a Trump a buscar una salida, algo que hoy parece lejano.

Su conclusión es clara: la guerra con Irán, lejos de fortalecer la imagen de Trump, expone sus límites políticos y económicos y amenaza con desarmar la base de apoyo que lo llevó a la presidencia.

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