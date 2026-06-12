Honduras: salud confirma primer caso por transmisión local de sarampión

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado de sarampión en Honduras. La paciente diagnosticada es una mujer de 25 años residente en Islas de la Bahía. (FOTO: Secretaría de Salud)

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó en las últimas horas el primer caso de sarampión vinculado a importación en Honduras, correspondiente a una mujer de 25 años residente en Islas de la Bahía y que no contaba con vacunación contra esta enfermedad.

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades sanitarias, el caso fue identificado tras concluir las investigaciones epidemiológicas realizadas por los equipos de vigilancia, quienes determinaron que el contagio está relacionado con la importación del virus desde Guatemala, país que actualmente registra transmisión activa de sarampión.

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La dependencia sanitaria explicó que la paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, conjuntivitis, tos y erupciones cutáneas o sarpullido, lo que activó inmediatamente los protocolos establecidos para este tipo de eventos epidemiológicos.

“Durante el período de transmisibilidad de la enfermedad, la persona visitó diversos lugares de la isla sin utilizar mascarilla, lo que incrementa el riesgo de exposición para las personas que pudieron haber tenido contacto con ella”, detalló la Secretaría de Salud en un comunicado.

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Las autoridades indicaron que, tras confirmarse el caso, se pusieron en marcha las acciones de vigilancia, investigación epidemiológica y control para evitar una posible propagación del virus en la zona insular y otros sectores del país.

Equipos de respuesta rápida realizan seguimiento de contactos cercanos de la paciente. Autoridades sanitarias desarrollan jornadas de vacunación para prevenir nuevos contagios. (FOTO: SESAL Honduras)

Actualmente, equipos de respuesta rápida desarrollan labores de identificación y seguimiento de contactos cercanos de la paciente, además de realizar búsqueda activa de posibles casos sospechosos en comunidades y centros asistenciales.

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Asimismo, la Sesal informó que se ejecutan jornadas de vacunación en las áreas correspondientes con el propósito de reforzar la inmunización de la población y disminuir el riesgo de nuevos contagios.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede prevenirse con vacunas. La Sesal pidió a la población acudir a los centros de salud ante síntomas sospechosos. ( Imagen generada con IA)

Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y erupciones cutáneas que suelen extenderse por gran parte del cuerpo.

Ante la confirmación del caso, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a la población de Islas de la Bahía y del resto del país para mantenerse alerta ante cualquier síntoma relacionado con el sarampión y acudir de inmediato a los establecimientos de salud en caso de sospecha.

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Las autoridades recomendaron que las personas que presenten fiebre, tos, congestión nasal, conjuntivitis o sarpullido utilicen mascarilla y busquen atención médica para recibir evaluación y seguimiento oportuno.

Además, se pidió a quienes hayan tenido contacto con casos sospechosos o confirmados que notifiquen inmediatamente a las autoridades sanitarias para facilitar las labores de vigilancia epidemiológica.

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La Sesal también exhortó a padres, madres y tutores a verificar que niñas y niños cuenten con el esquema completo de vacunación contra el sarampión, considerado la principal medida de prevención para evitar brotes de la enfermedad.

Las autoridades exhortaron a padres y tutores a verificar esquemas de vacunación infantiles. Equipos epidemiológicos mantienen vigilancia permanente en Islas de la Bahía. (Foto: Cortesía)

Según las autoridades, mantener altas coberturas de vacunación es fundamental para impedir la circulación del virus y proteger especialmente a la población infantil.

De igual manera, la Secretaría solicitó a clínicas privadas, farmacias, hospitales y centros médicos reportar de forma inmediata cualquier persona que presente síntomas compatibles con sarampión, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y reducir riesgos de transmisión.

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La dependencia sanitaria reiteró que mantiene vigilancia epidemiológica permanente en todo el país y aseguró que continuará ejecutando las acciones necesarias para proteger a la población hondureña frente a posibles nuevos contagios.

Mientras tanto, equipos de salud continúan desarrollando monitoreos en Islas de la Bahía y zonas cercanas para determinar si existen otros casos asociados al contagio importado confirmado por las autoridades.

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