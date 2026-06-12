El Salvador

Mar de fondo y mareas vivas intensificarán el riesgo en las costas salvadoreñas

La llegada de olas rápidas y elevadas, impulsadas por tormentas antárticas y el fenómeno de mar de fondo, coincide con la fase de mareas vivas y eleva los riesgos para la población costera

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Las playas salvadoreñas registrarán olas más rápidas y altas de lo habitual debido a tormentas extratropicales en el sur del continente (Cortesía Protección Civil).
Las playas salvadoreñas registrarán olas más rápidas y altas de lo habitual debido a tormentas extratropicales en el sur del continente (Cortesía Protección Civil).

El litoral de El Salvador enfrentará desde este viernes 12 junio oleaje más rápido y alto de lo habitual, generado por tormentas extratropicales al sur del continente.

Las autoridades han advertido sobre un aumento considerable en la rapidez y altura de las olas, que coincide con el periodo de mareas vivas y la reciente influencia de la tormenta tropical Cristina, lo que eleva el riesgo de inundaciones costeras y accidentes en el mar.

El fenómeno se mantendrá al menos hasta el viernes 19 de junio, con picos previstos para el inicio de la próxima semana. De acuerdo con el informe especial emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalla que, normalmente, el oleaje frente a la costa salvadoreña presenta una rapidez de 35 kilómetros por hora y una altura de 1.5 metros.

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Sin embargo, entre el lunes y el viernes de la próxima semana, estos valores aumentarán en distintos puntos del litoral:

  • En la Planicie Costera Occidental, la rapidez de las olas alcanzará hasta 65 km/h y la altura llegará a 1.3 metros.
  • En la Cordillera del Bálsamo y la Planicie Costera Central, se esperan olas de hasta 1.4 metros y velocidades de hasta 65 km/h.
  • En el Golfo de Fonseca, las olas alcanzarán 60 km/h con una altura de hasta 1 metro.
El litoral salvadoreño bajo advertencia por condiciones oceanográficas que pueden afectar tanto a bañistas como a embarcaciones, según el Ministerio de Medio Ambiente.
El litoral salvadoreño bajo advertencia por condiciones oceanográficas que pueden afectar tanto a bañistas como a embarcaciones, según el Ministerio de Medio Ambiente.

El reporte del MARN subraya: “Este fenómeno incrementa la energía de las olas y su capacidad de penetrar en la costa, por lo que se prevén inundaciones en la parte alta de las playas y riesgos para embarcaciones”.

Las mareas vivas son ciclos naturales en los que la atracción gravitacional del Sol y la Luna se suma, provocando la máxima diferencia entre pleamar y bajamar. Durante este periodo, el nivel del mar sube más de lo normal durante la marea alta y desciende más en la marea baja.

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Cuando estas mareas coinciden con un mar de fondo, oleaje generado por tormentas lejanas, en este caso provenientes del sector antártico, las olas llegan con mayor energía y velocidad, penetrando más profundamente en la costa.

Según han explicado los especialistas de la Dirección General de Protección Civil, la combinación de ambos factores incrementa el riesgo de inundación en las zonas bajas de las playas, así como la formación de fuertes corrientes de retorno que pueden arrastrar a bañistas y embarcaciones. La entidad recomienda extremar precauciones durante los próximos días, en especial en horarios de marea alta.

Infografía detallada sobre mareas vivas y mar de fondo. Muestra el Sol, la Luna y la Tierra; olas, playas, un huracán, calendario, nube con rayos y muelles destruidos.
Esta infografía ilustra las diferencias entre las mareas vivas y el mar de fondo, sus causas, efectos en la costa y los riesgos aumentados al combinarse, afectando poblaciones y embarcaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y recomendaciones para la población

Las autoridades advierten sobre dos escenarios principales de riesgo:

  • Durante la marea alta, la inundación de la parte alta de las playas podría afectar viviendas y provocar el vuelco de embarcaciones que ingresen al mar.
  • Durante la marea baja, la exposición de la parte baja de las playas puede facilitar el ahogamiento de personas y la ruptura de amarres de embarcaciones en las dársenas portuarias.

Para los respectivos días de emergencia, el organismo recomienda a la población evitar ingresar al mar en zonas de rompiente y atender las indicaciones de los guardavidas. Subraya la importancia de no subestimar la fuerza de las corrientes de retorno, que pueden intensificarse en estas condiciones.

De igual manera, la entidad reitera la necesidad de mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales, ya que la combinación de mareas vivas y mar de fondo representa un escenario de alto riesgo para el litoral salvadoreño en los próximos días.

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