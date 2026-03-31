Sociedad

Murió un trabajador minero de 27 años en Jujuy en un trágico choque dentro de un yacimiento de plata

Ocurrió en Mina El Aguilar. La víctima, identificada como Leonel Darío Farfán, sufrió fracturas y la amputación de una pierna. Finalmente falleció por un paro cardiorespiratorio

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La mina El Aguilar, escenario del accidente que costó la vida a un joven trabajador jujeño, permanece con sus operaciones suspendidas
La mina El Aguilar, escenario del accidente que costó la vida a un joven trabajador jujeño, permanece con sus operaciones suspendidas

Un trabajador minero falleció luego de haber sufrido un accidente laboral en la Mina El Aguilar, ubicada en la provincia de Jujuy. Leonel Darío Farfán, de 27 años, murió el lunes tras permanecer internado en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, adonde había sido trasladado de urgencia tras el siniestro ocurrido en la noche del domingo.

Según reconstruyeron distintos medios en la provincia, el accidente se produjo cerca de las 20 horas, cuando Farfán maniobraba un carromato dentro de uno de los niveles del yacimiento y el vehículo colisionó de frente contra otro carro que transportaba materiales sobre las mismas vías. Compañeros de la víctima denunciaron luego en una asamblea que los equipos de radio portátiles que deberían haber facilitado la comunicación entre los operarios se encontraban fuera de servicio al momento del incidente, lo que habría influido en la falta de coordinación entre ambos conductores.

Esta versión fue corroborada por el secretario general de AOMA, Miguel Cruz, en declaraciones reproducidas por el portal Jujuy al momento. “El gremio no permitirá que los 360 mineros regresen a trabajar hasta que la empresa realice una investigación exhaustiva y garantice condiciones de seguridad aptas en el sector afectado”, agregó el dirigente sindical al mismo medio.

La empresa minera, en tanto, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de Farfán y anunció la suspensión de las operaciones en Mina El Aguilar hasta nuevo aviso, estableciendo que el personal será trasladado a sus hogares en coordinación con el área de Recursos Humanos.

Por su parte, la Cámara Minera de Jujuy también se expresó luego del trágico suceso. “Desde la Cámara Minera de Jujuy expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un trabajador del sector, ocurrido en las últimas horas” indicó la entidad.

“Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de dolor. La seguridad y la salud de las personas constituyen el principio rector de la actividad minera y un compromiso permanente de todas las empresas que integran el sector”, agregaron las empresas que ejercen la actividad extractiva en la provincia.

Luego añadieron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una minería responsable, donde el cuidado de las personas es siempre la prioridad”.

Como consecuencia del impacto, Farfán sufrió lesiones graves, entre ellas la fractura de una pierna y otras complicaciones que llevaron a que los médicos decidieran amputarle una extremidad. Pese a los esfuerzos médicos y la intervención quirúrgica, el joven minero sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en la tarde del lunes.

Familiares y compañeros de Leonel Farfán expresaron su dolor y apoyo en la comunidad minera de El Aguilar
Familiares y compañeros de Leonel Farfán expresaron su dolor y apoyo en la comunidad minera de El Aguilar

La noticia del deceso generó conmoción y expresiones de acompañamiento a familiares y compañeros en la comunidad de El Aguilar, donde la actividad minera es una parte central del tejido social. Trabajadores del yacimiento realizaron una asamblea extraordinaria para manifestar su preocupación por las condiciones de seguridad dentro de la mina.

Desde AOMA remarcaron la urgencia de garantizar la integridad física del personal y elevaron solicitudes para que se mejoren los protocolos y equipos de seguridad. “La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza condiciones dignas y equitativas de trabajo”, indicaron desde el sindicato luego del hecho.

La intervención judicial quedó a cargo del ayudante fiscal Luis Cavanna, quien dispuso el inicio de actuaciones sumariales de oficio bajo la carátula de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la realización de pericias técnicas en el lugar del accidente, la solicitud del historial clínico al hospital y la toma de declaraciones a compañeros y personal jerárquico presentes durante el turno.

Mina El Aguilar es un proyecto minero que tiene más de 91 años de actividad en el noroeste argentino. Según informa su sitio, el yacimiento produce plata, plomo y zinc a 230 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ubicado en la ladera oriental de la Sierra Aguilar, entre 3.950 y 4.910 metros sobre el nivel del mar, el centro extractivo tiene una trayectoria de cuatro generaciones.

Según la información de la empresa, la mina produce anualmente 17.000 toneladas de concentrado de plomo y plata, y 73.000 toneladas de concentrado de zinc.

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