Crimen y Justicia

Dos adolescentes intentaron robar una moto en Caballito, huyeron y fueron detenidos: uno tenía antecedentes

Se trata de dos menores de 16 y 17 años que fueron atrapados por miembros de la Policía de la Ciudad

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Uno de los implicados tenía dos antecedentes

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron detenidos en la noche del martes por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaban robar una moto que estaba estacionada frente a un edificio en el barrio porteño de Caballito. Uno de los dos menores tenía antecedentes por otros dos delitos.

La intervención ocurrió tras una alerta recibida por el personal de la División Investigaciones Comunales 6 (DIC6), encargado de tareas de prevención en la zona. De acuerdo con información oficial, los agentes fueron notificados de un intento de robo en curso en la calle Aranguren al 500.

En ese sentido, un vecino denunció que dos jóvenes trataron de apoderarse de su moto Bajaj Boxer BM 150, que permanecía estacionada en la puerta de su vivienda. Al notar la presencia policial, los sospechosos se dieron a la fuga.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos menores de edad por intento de robo de una moto en Caballito
Los detenidos, oriundos de Villa Caraza en Lanús, intentaron escapar y descartaron una pinza cortacandados antes de ser atrapados

El denunciante aportó detalles precisos sobre las características físicas y la vestimenta de los involucrados, lo que permitió a los efectivos iniciar un operativo de búsqueda inmediata.

El seguimiento de los efectivos llegó hasta Hidalgo al 500, a escasos cien metros del sitio del hecho. Allí, con el apoyo de un oficial de la Comisaría Vecinal 6 A que patrullaba la zona en un cuatriciclo, se concretó la detención de los dos adolescentes. Ambos fueron identificados como residentes de la localidad bonaerense de Villa Caraza, en el partido de Lanús, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Además, reportaron que cerca del lugar donde se realizó la aprehensión fue localizada una pinza cortacandados debajo de un vehículo estacionado. Según la investigación preliminar, los adolescentes de 17 y 16 años se habrían deshecho de la herramienta durante la huida.

Ambos sospechosos quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, que dispuso su traslado al Instituto Inchausti
Ambos sospechosos quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, que dispuso su traslado al Instituto Inchausti

Uno de los arrestados presentaba antecedentes por robo, hurto y encubrimiento. Tanto él como su acompañante quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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