Las fotos más destacadas de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires

15 Abr, 2026 10:15 a.m. EST
Calles anegadas y cortes de luz afectaron a distintos barrios del AMBA tras las intensas precipitaciones (Foto: Adrián Escandar) Hubo una acumulación récord de 160 milímetros de agua en la zona norte porteña en solo tres horas
Barrios de Palermo y Belgrano recibieron en pocas horas más lluvia que la esperada para todo abril Una de las zonas inundadas, frente a una parada de colectivos del Trambus Inundaciones bloquearon calles en Palermo, Belgrano, San Telmo, Almagro y San Isidro Avellaneda y San Isidro presentan complicaciones severas por la acumulación de agua Personal de espacio público realiza tareas de desagote Hubo anegamientos en tramos de la Avenida Libertador generan dificultades de circulación Vecinos en los alrededores de Avenida Sarmiento se descalzaron para transitar las calles inundadas El acceso al puente Pueyrredón permanece intransitable debido a la acumulación de agua Hubo un corte total de energía eléctrica en Corrientes y Pueyrredón, en Balvanera La zona de Palermo estuvo completamente anegada El agua superó la vereda en las zonas del Hipódromo de Palermo, el Planetario y el área de los bosques Además de la zona norte, se identificaron anegamientos en Dock Sud y Avellaneda Avenida Del Libertador presenta tramos con acumulaciones que dificultan el tránsito Operarios lanzan chorros de agua para destapar pluviales y sumideros Los anegamientos complicaron la circulación de vehículos particulares y transporte público
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por calles anegadas
Se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada y se intensifiquen en la noche Una postal de la inundación con un portón metálico. En su base, se acumula agua El temporal continúa generando complicaciones en la vida cotidiana de miles de habitantes del AMBA Las oficinas de Ualá, frente a las zonas inundadas linderas al Hipódromo de Palermo Dos vecinos realizan equilibrio para evitar mojarse por la lluvia Operarios trabajan en el drenaje de una calle inundada en Palermo luego del temporal que provocó anegamientos en la zona Trabajadores realizan tareas de drenaje en una calle anegada de Palermo Las lluvias comenzaron pasada la medianoche en la Ciudad de Buenos Aires Tierra y basura acumulada en uno de los sectores más inundados de Palermo Inundación en una calle de Palermo, mientras un camión de servicios urbanos trabaja en el lugar Las complicaciones se repitieron hasta las intersecciones en Monumentos Españoles y Mariscal Castillas
Fotos: Adrián Escándar