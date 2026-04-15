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Las fotos más destacadas de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires

Las intensas lluvias que cayeron desde la madrugada provocaron anegamientos, cortes de luz y serias complicaciones en el tránsito porteño y del conurbano bonaerense

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Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Calles anegadas y cortes de luz afectaron a distintos barrios del AMBA tras las intensas precipitaciones (Foto: Adrián Escandar)
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Hubo una acumulación récord de 160 milímetros de agua en la zona norte porteña en solo tres horas
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Barrios de Palermo y Belgrano recibieron en pocas horas más lluvia que la esperada para todo abril
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Una de las zonas inundadas, frente a una parada de colectivos del Trambus
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Inundaciones bloquearon calles en Palermo, Belgrano, San Telmo, Almagro y San Isidro
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Avellaneda y San Isidro presentan complicaciones severas por la acumulación de agua
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Personal de espacio público realiza tareas de desagote
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Hubo anegamientos en tramos de la Avenida Libertador generan dificultades de circulación
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Vecinos en los alrededores de Avenida Sarmiento se descalzaron para transitar las calles inundadas
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
El acceso al puente Pueyrredón permanece intransitable debido a la acumulación de agua
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Hubo un corte total de energía eléctrica en Corrientes y Pueyrredón, en Balvanera
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
La zona de Palermo estuvo completamente anegada
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
El agua superó la vereda en las zonas del Hipódromo de Palermo, el Planetario y el área de los bosques
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Además de la zona norte, se identificaron anegamientos en Dock Sud y Avellaneda
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Avenida Del Libertador presenta tramos con acumulaciones que dificultan el tránsito
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Operarios lanzan chorros de agua para destapar pluviales y sumideros
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Los anegamientos complicaron la circulación de vehículos particulares y transporte público
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por calles anegadas
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada y se intensifiquen en la noche
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Una postal de la inundación con un portón metálico. En su base, se acumula agua
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
El temporal continúa generando complicaciones en la vida cotidiana de miles de habitantes del AMBA
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Las oficinas de Ualá, frente a las zonas inundadas linderas al Hipódromo de Palermo
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Dos vecinos realizan equilibrio para evitar mojarse por la lluvia
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Operarios trabajan en el drenaje de una calle inundada en Palermo luego del temporal que provocó anegamientos en la zona
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Trabajadores realizan tareas de drenaje en una calle anegada de Palermo
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Las lluvias comenzaron pasada la medianoche en la Ciudad de Buenos Aires
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Tierra y basura acumulada en uno de los sectores más inundados de Palermo
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Inundación en una calle de Palermo, mientras un camión de servicios urbanos trabaja en el lugar
Inundaciones en Avenida Sarmiento - Buenos Aires - CABA
Las complicaciones se repitieron hasta las intersecciones en Monumentos Españoles y Mariscal Castillas

Fotos: Adrián Escándar

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