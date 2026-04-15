Parque de la Ciudad: lanzaron una licitación para colocar ascensores de alta velocidad y recuperar la Torre Interama

La imponente Torre Interama se erige en medio de un jardín exuberante, rodeada de árboles y visitantes que disfrutan del día soleado en el Parque de la Ciudad

La Torre Espacial del Parque de la Ciudad del barrio porteño de Villa Soldati tendrá ascensores nuevos tras más de dos décadas sin funcionar como mirador público. El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar elevadores modernos y renovar la estructura, con un presupuesto estimado en $3.500 millones.

El proyecto, a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, busca colocar dos nuevos elevadores de alta velocidad con el fin de revitalizar el mirador más alto de la Capital Federal. Primero, se utilizará para tareas de mantenimiento, especialmente en la torre y sus antenas. En esta etapa el acceso al público no está previsto, pero la modernización permitiría reabrir el mirador en el futuro si así se decide.

La torre, conocida también como Torre de Interama, fue el punto más alto de Latinoamérica destinado a visitantes hasta su cierre en 2003, con breves reaperturas entre 2011 y 2017. Desde entonces, solo fue accesible para tareas técnicas o visitas puntuales.

La apertura de ofertas está prevista para el avanzar con el proyecto será el 6 de mayo. El ambicioso pliego contempla la remoción de los equipos actuales, que son considerados una tecnología “obsoleta”. Se desmontarán los elevadores existentes, incluyendo motores, cabinas e instalaciones de los pasadizos.

“Después de 50 años, la modernización de la Torre Espacial busca actualizar su monumental la estructura para reactivar este ícono turístico del sur porteño. El proyecto representa una inversión estratégica en infraestructura para devolverle su brillo vanguardista y garantizar la seguridad del mirador más alto de la región”, afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

Así será el proyecto

En su lugar, el gobierno porteño apunta a emplazar dos nuevos ascensores con una capacidad de 1.850 kg o 24 pasajeros por cabina, superando ampliamente los estándares de los equipos originales de la década de 1980. El recorrido total será de aproximadamente 176 metros, cubriendo cuatro paradas: planta baja, primer, segundo y tercer nivel.

Planos detallan la provisión e instalación de dos nuevos ascensores de alta velocidad para la Torre Interama del Parque de la Ciudad, mejorando el acceso al mirador.

Según consta en el pliego, la velocidad de desplazamiento será de 240 metros por minuto (4 metros por segundo). El sistema operará en modo automático dúplex, con control inteligente y registro de fallas, lo que permitirá una gestión más eficiente y segura del funcionamiento diario. Los equipos incorporan tecnología sincrónica de frecuencia variable y utilizan un imán permanente, alcanzando un rendimiento energético de entre 96 y 98 por ciento, a diferencia de los ascensores actuales, cuyo rendimiento no supera el 60 por ciento. Contarán también paracaídas bidireccionales y cumplir las normativas de seguridad IRAM y de la Unión Europea (UE).

Además, se realizarán estudios sobre los tensores y anclajes de hormigón armado en la base, afectados por fisuras y corrosión, conforme a los estudios preliminares agregados al llamado.

Desde su inauguración en 1985, la Torre Espacial fue uno de los principales atractivos del antiguo parque Interama, concebido como un parque de diversiones de gran escala en la zona sur de la ciudad. Luego de décadas de abandono y proyectos fallidos de recuperación, solo permanecen la estructura de la torre y algunos edificios, ya que la mayoría de las atracciones fueron desmanteladas. La torre conserva su condición de Patrimonio Cultural de la Ciudad conforme a la Ley 3.860, en parte gracias al impulso de la Organización por la Conservación del Parque de la Ciudad.

La Torre Interama del Parque de la Ciudad se ilumina de azul al atardecer. Fue una de las últimas mejoras implementadas

Actualmente, la torre alcanza una altura total de 228 metros, y dispone de tres plataformas: la superior a 176 metros y dos inferiores a 125 y 120 metros, donde se detienen los elevadores. Y aloja antenas de radio y televisión, cumpliendo funciones más allá de lo paisajístico. Transmite la señal de El Observador 107.9 y Canal 26 para toda Buenos Aires.

El último antecedente sobre el estado de la torre, que se incorporó al pliego, consta del año 2020 por la Consultora AC&A, que concluyó que los cables tensores de la Torre Espacial presentan un “buen estado de conservación”, dados los años transcurridos desde su construcción. Si bien ese informe detectó corrosión externa extendida en la superficie de los cables, el deterioro resulta escasa en profundidad y no se observaron hilos externos rotos ni deterioros internos importantes estructurales.

La historia de la Torre

Considerada una obra arquitectónica singular, la torre fue fabricada en Austria por Waagner-Biroi en 1979 y construida entre 1980 y 1982. Posee un basamento de 30 metros bajo tierra, sostenido por 30 pilotes de un metro de diámetro en hormigón armado. La estructura visible está realizada íntegramente en acero cincado y recubierta con chapa pintada, reforzada por seis tensores principales.

El proyecto nació para competir con el Italpark durante la última dictadura militar. En 1982, el intendente de facto de la ciudad, Osvaldo Cacciatore, otorgó los terrenos a una empresa concesionaria que contrató a expertos de Disney para diseñar un parque con tecnología que, según se afirmaba en ese momento, no tenía precedentes en el país.

La Torre Espacial, un ícono de Buenos Aires, se eleva majestuosamente sobre el Parque de la Ciudad

Cacciatore aspiraba a transformar las 120 hectáreas del predio en una “selva porteña”, concebida como un parque zoofitogeográfico. El plan original contemplaba trasladar el zoológico porteño al nuevo espacio, financiando dicho traslado y el desarrollo del parque mediante las entradas del complejo Interama. Nunca se concretó esa idea.

Aunque la documentación oficial no lo establece, relatos y leyendas urbanas afirman que la torre representa una versión monumental de Excalibur, la espada del Rey Arturo, incrustada en la tierra. Esta interpretación, extendida en el imaginario social, se suma al valor simbólico de la torre como reliquia del frustrado Interama.

Después del boom del parque en los primeros años, su ocaso comenzó en 2001 cuando un trabajador falleció mientras reparaba un juego. El 6 de noviembre de 2003, el juez Roberto Gallardo clausuró algunas atracciones.

Una vista aérea captura la distintiva sombra de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad proyectada sobre el parque y la vasta expansión urbana de Buenos Aires

Desde el pasado fin de semana, la torre tuvo por primera vez una iluminación decorativa, como parte de los intentos por revitalizar su presencia en el paisaje urbano. El mito de la confitería giratoria surgió en una nota periodística de 1978, pero fue refutado por especialistas y no aparece en los planos originales.

La Torre Espacial fue la estructura más alta de Argentina hasta la apertura de la Alvear Tower en 2019, que la superó por 11 metros. La reapertura al público, que depende de la decisión política del gobierno de Jorge Macri, solo será posible en la medida que se instalen los nuevos elevadores. Se estima que la obra tarde 18 meses, desde el día en que se inicie.