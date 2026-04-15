América Latina

La ola de calor en Ecuador llevó al límite al sistema eléctrico por el uso intensivo de aire acondicionado

El incremento de la demanda energética explica los cortes registrados en varias zonas del país

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Se espera que la ola de calor se extienda hasta el 16 de abril. (API/ El Comercio)
Se espera que la ola de calor se extienda hasta el 16 de abril. (API/ El Comercio)

Este miércoles, Ecuador enfrenta uno de los picos más críticos de la actual ola de calor, un fenómeno que se mantendrá hasta el día 16 y que ha modificado no solo las condiciones climáticas, sino también los patrones de consumo energético en el país. En este contexto, el uso masivo de aires acondicionados se ha convertido en un factor determinante al generar presión sobre el sistema eléctrico nacional. Lo que explicaría los cortes de energía registrados en los últimos días.

El incremento de las temperaturas, que en la región Costa se ubican entre los 33 y 35 grados Celsius con sensaciones térmicas cercanas a los 40, ha impulsado a millones de hogares a recurrir a sistemas de climatización para mitigar el calor. Este cambio en el comportamiento del consumo ha tenido efectos directos en la demanda energética. Según datos del Ministerio de Energía, citados por Ecuavisa, el uso de aires acondicionados representa aproximadamente 587 megavatios diarios, lo que equivale al 11 % de la demanda nacional de electricidad.

La magnitud de este consumo se explica, en parte, por la concentración de usuarios en la región más afectada por la ola de calor. En la Costa, donde se registran las temperaturas más elevadas, existen cerca de tres millones de usuarios residenciales conectados a la red eléctrica, lo que amplifica el impacto del uso simultáneo de estos equipos en horas de mayor calor.

Unidad interior de aire acondicionado ScanDoar blanca montada en una pared gris, mostrando una etiqueta de eficiencia energética A+++.
El uso del aire acondicionado ha puesto en aprietos al sistema eléctrico de Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aumento sostenido en la demanda ha llevado al sistema eléctrico a operar cerca de sus límites. En la temporada actual, el consumo total diario bordea los 5.300 megavatios, una cifra que, según el Ministerio de Energía, está tensionando las líneas de transmisión, especialmente en un contexto donde se han identificado déficits de mantenimiento en la infraestructura. La combinación de alta demanda y limitaciones técnicas ha derivado en cortes de energía en distintas ciudades, particularmente en la Costa, donde el calor es más intenso.

Las autoridades han señalado que el uso masivo de aires acondicionados es el principal factor detrás de esta situación. La lógica es esta: a mayor temperatura, mayor uso de sistemas de enfriamiento; y a mayor uso simultáneo, mayor carga sobre la red. Este patrón se intensifica en las horas de la tarde, cuando el calor alcanza su punto máximo y coincide con el retorno de actividades laborales y escolares, generando picos de consumo que el sistema no siempre logra absorber de forma estable.

El impacto de la ola de calor también se refleja en el mercado. Comerciantes de electrodomésticos en ciudades como Guayaquil reportan un incremento significativo en la venta de aires acondicionados, según un reporte de Ecuavisa, con aumentos de hasta el 25 % en la demanda. Este comportamiento responde a la necesidad inmediata de adaptación frente a condiciones térmicas extremas, pero al mismo tiempo introduce un efecto acumulativo sobre el consumo energético, ya que cada nuevo equipo instalado se suma a la carga total de la red.

La región Litoral es la más afectada. (Miguel Canales/ Diario Expreso)
La región Litoral es la más afectada. (Miguel Canales/ Diario Expreso)

Desde el sector eléctrico, se han emitido recomendaciones para moderar el impacto. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sugiere utilizar los aires acondicionados en rangos de temperatura entre 20 y 23 grados Celsius, realizar mantenimiento periódico como la limpieza de filtros y, cuando las condiciones lo permitan, alternar su uso con ventiladores. Estas medidas buscan reducir el consumo individual y, por extensión, aliviar la presión sobre el sistema, según publicaciones de medios locales.

La ola de calor registrada estos días en Ecuador no solo incrementa la temperatura ambiente, sino que activa una cadena de efectos que impactan en la demanda energética, la estabilidad de la red y la vida cotidiana de los ciudadanos. En este escenario, el uso masivo de aires acondicionados se convierte en un elemento central para explicar la dinámica de una crisis eléctrica, que es uno de los principales puntos de tensión de la actual administración.

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