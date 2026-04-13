Atacaron con piedras un micro que llevaba un equipo de fútbol infantil en Miramar: hay un menor herido de gravedad

Un micro que llevaba a un equipo de fútbol infantil fue agredido con piedras y un menor terminó herido

Un nuevo caso de violencia tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Miramar el pasado sábado cuando un micro que llevaba a un equipo de fútbol infantil fue agredido a piedrazos. El hecho ocurrió cuando la delegación que llevaba niños de seis años volvía de un partido por la Liga de Fútbol de General Alvarado.

Todo ocurrió cuando el micro que transportaba a una delegación del Club Juventud Unida de Otamendia fue emboscado y atacado a piedrazos por un grupo de adolescentes que ya fueron identificados y que no son parte de ningún equipo. En el ataque, un menor de seis años identificado como Gael recibió un impacto en uno de sus ojos y quedó internado.

Testigos y familiares señalaron que el grupo de agresores habría preparado el ataque fuera de la Villa Deportiva. El episodio generó indignación local por la falta de intervención de dirigentes, ya que se habían registrado incidentes previos y no se solicitó la presencia de un móvil policial en el lugar, según medios locales de Miramar.

El niño fue trasladado de inmediato al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, centro de referencia regional. Durante la mañana del domingo, Gael fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer los restos de vidrio alojados en su ojo. Los médicos informaron que, aunque la cirugía concluyó sin complicaciones, el pronóstico es reservado y será necesario esperar a que despierte para evaluar la evolución de su visión.

La madre de Gael, Guillermina, relató que el niño fue operado durante 1,5 horas y que los médicos mantienen el pronóstico sin definiciones. “Mi hijo tuvo un corte grande e ingresó vidrio por atrás del cristalino. Hoy el pronóstico es reservado, porque los médicos no nos aseguran cómo va a reaccionar cuando pueda abrir el ojo. Está recibiendo antibióticos y gotas cada dos horas”, detalló la mujer a medios locales de Miramar.

El club en cuestión fue un equipo de Juventud Unida de Otamendi

El episodio ocurrido este sábado tuvo repercusiones inmediatas. Desde el Club Juventud Unida de Otamendi emitieron un comunicado manifestando su angustia por lo sucedido y denunciando que estos hechos ya habían sido advertidos a la Liga de Fútbol de General Alvarado. La institución confirmó que realizó la denuncia penal correspondiente y criticó la ausencia de medidas preventivas por parte de las autoridades deportivas.

Por su parte, la Liga de Fútbol de General Alvarado anunció la suspensión de los partidos programados para el domingo 12 de abril en las Divisiones Mayores, en la segunda fecha del certamen anual. La entidad expresó su compromiso de trabajar para erradicar la violencia en los campos de juego y adelantó que solicitará reuniones con las autoridades para garantizar la seguridad de los equipos y sus familias.

Las autoridades de la Liga repudiaron el ataque y extendieron su solidaridad a los jugadores lesionados y sus familiares. En su comunicado, convocaron a las instituciones y a los padres a dialogar con los jóvenes con el fin de calmar la situación. El consejo directivo aseguró que se tomarán las medidas necesarias en acuerdo con los clubes y las fuerzas de seguridad locales.

Guillermina, la mamá del menor que terminó herido

Según relató Guillermina, madre de Gael, el ataque podría estar vinculado a una disputa previa en redes sociales relacionada con un grupo de WhatsApp donde adolescentes de Otamendi y Miramar realizaban trueques de ropa. Una desavenencia en ese contexto habría derivado en agresiones físicas en eventos recientes y, finalmente, en el ataque al micro ocurrido el sábado. Guillermina agregó que, durante la agresión, otros menores del club también resultaron lesionados, aunque solo Gael debió ser trasladado a Mar del Plata por la gravedad de su herida ocular.

El caso de Gael, el niño de 6 años que permanece internado con daños severos en un ojo, mantiene bajo seguimiento médico estricto en la capital regional. Familiares y autoridades institucionales aguardan avances en la investigación, mientras los agresores ya fueron identificados por la policía local.

Mientras tanto, el operativo judicial y policial sigue en curso para determinar responsabilidades y definir las acciones necesarias que permitan garantizar la integridad de los menores en las próximas competencias deportivas de la zona.