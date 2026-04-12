Sociedad

Iban en moto y quisieron asustar a un niño en bicicleta, pero lo atropellaron y lo arrastraron por la calle

La familia del chico afectado presentó una denuncia, mientras la identificación de los involucrados sigue pendiente

Guardar
Quisieron asustar a un niño, pero lo atropellaron y lo arrastraron por el asfalto

Una cámara de seguridad registró el momento en que un motociclista acompañado por dos personas embistió y arrastró por varios metros a un niño en bicicleta, en la localidad bonaerense de Rojas.

El incidente ocurrió cerca de las 17:30 del jueves pasado en la intersección de las calles Solís y Necochea. De acuerdo con el material visual, el niño, que se encontraba detenido en la vereda dialogando con otros menores, fue sorprendido por la maniobra de la moto en la que circulaban tres personas. Según las imágenes, la aparente intención, era asustar al chico, pero el pie del último de los ocupantes se atascó en la rueda trasera de la bicicleta, provocando que el pequeño fuera lanzado y arrastrado varios metros mientras los ocupantes del vehículo perdieron el equilibrio.

Dos hombres en motocicleta interceptan a un joven en bicicleta en una calle. Al fondo, se ven árboles, edificios y personas sentadas en una parada de autobús
Dos individuos en una moto impactan contra un joven en bicicleta, arrastrándolo por la calle, en un incidente que inicialmente buscaba solo asustar al menor.

Los primeros minutos posteriores al impacto resultaron críticos. El niño, dolorido, permaneció tendido en el asfalto, mientras uno de los sujetos intentó incorporarlo sin éxito. Luego, quien sería el conductor de la moto se colocó una capucha y se acercó al niño. Otro adulto, alertado por los ruidos, salió de una vivienda cercana y prestó auxilio a la víctima. El video muestra que los responsables del hecho no permanecieron en el lugar y no solicitaron asistencia médica.

Según el medio local Rojas Ciudad, los familiares del menor presentaron la denuncia correspondiente ante el episodio. Expresaron también su indignación con la situación y reclamaron que los responsables sean identificados y procesados. Hasta el momento, los ocupantes de la motocicleta no han sido ubicados ni identificados oficialmente, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de la investigación policial.

Sobre el estado de salud del niño, las imágenes muestran dolor tras el impacto, aunque no se dio a conocer por canales oficiales un parte médico. El hecho de que los implicados hayan abandonado la escena agrava el contexto legal y dificulta el avance de las actuaciones judiciales.

Hasta el último reporte, no trascendieron datos concretos sobre la identidad de los adultos implicados ni se confirmó la detención de ninguno de ellos.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRojasProvincia de Buenos AiresNiño heridobicicletamotocicleta

Últimas Noticias

Polémica por la venta de carne de burro como alternativa económica en Chubut: afirman que es “muy nutritiva”

La iniciativa, impulsada por un productor en la zona de Punta Tombo, ya dejó la etapa experimental. Desde principios de abril, el producto se consigue en carnicerías

Polémica por la venta de carne de burro como alternativa económica en Chubut: afirman que es “muy nutritiva”

Cayeron los “narco remiseros” en Villa General Mitre: dos detenidos y 50 dosis de cocaína secuestrada

Los apresados, de 70 y 34 años, comercializaban drogas bajo la modalidad de “delivery” en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Cayeron los “narco remiseros” en Villa General Mitre: dos detenidos y 50 dosis de cocaína secuestrada

Mar del Plata: taparon con pintura un mural sobre los desaparecidos que había sido hecho por un artista local

Las autoridades locales argumentaron que la medida respondió a tareas de reparación en la pared y precisaron que la propietaria prevé autorizar una nueva obra artística una vez finalizadas las refacciones

Mar del Plata: taparon con pintura un mural sobre los desaparecidos que había sido hecho por un artista local

Brutal ataque de motochorros en Almirante Brown: esperaba el colectivo para ir a trabajar, se resistió a un robo y lo mataron

La víctima fue identificada como Darío Gabriel Mansilla, de 46 años. Los dos delincuentes fueron detenidos en la localidad de Guernica gracias a la geolocalización del celular que le arrebataron

Brutal ataque de motochorros en Almirante Brown: esperaba el colectivo para ir a trabajar, se resistió a un robo y lo mataron

Semana con temperaturas primaverales y nubosidad variable: cuándo volverían las lluvias en el AMBA

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por tormentas en el norte del país y por fuertes vientos en la zona cordillerana de la Patagonia

Semana con temperaturas primaverales y nubosidad variable: cuándo volverían las lluvias en el AMBA
DEPORTES
Alarma en la selección argentina: Dibu Martínez mostró gestos de dolor en la entrada en calor y no atajó para el Aston Villa

Alarma en la selección argentina: Dibu Martínez mostró gestos de dolor en la entrada en calor y no atajó para el Aston Villa

Histórico: una entrenadora fue elegida para dirigir un equipo masculino en una importante liga de fútbol en Europa

La frase del padre de Jack Doohan sobre la razón de Alpine para reemplazar a su hijo por Colapinto que generó polémica en la F1

Golpe de puño y empujones: la insólita pelea entre dos jugadores de Boca y uno de Independiente que el árbitro no vio

Sergio Maravilla Martínez derrotó al Picante Ryske en su despedida del boxeo a los 51 años: “Creo que esto ha sido todo”

TELESHOW
La escapada ciclista de Juana Viale y Yago Lange: amor, deporte y paisajes soñados

La escapada ciclista de Juana Viale y Yago Lange: amor, deporte y paisajes soñados

El conmovedor mensaje de Analía Franchín por la muerte de su mamá: “Te perdono y perdoname”

Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

Marta Albertini: “Por mis personajes de villana fui odiada, pero también muy amada”

Danny Trejo, entre secretos del pasado y hallazgos insólitos en su regreso a la TV: “Ese tipo de cosas me entusiasman”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

León XIV exigió el cese al fuego en el Líbano: “Obligación moral de proteger a la población civil”

El Kremlin rechazó prolongar la tregua de Pascua a menos que Zelensky acepte las condiciones rusas

Trump ordenó el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad

¿Cuándo se jodió Europa?