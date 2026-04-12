Iban en moto y quisieron asustar a un niño en bicicleta, pero lo atropellaron y lo arrastraron por la calle

Quisieron asustar a un niño, pero lo atropellaron y lo arrastraron por el asfalto

Una cámara de seguridad registró el momento en que un motociclista acompañado por dos personas embistió y arrastró por varios metros a un niño en bicicleta, en la localidad bonaerense de Rojas.

El incidente ocurrió cerca de las 17:30 del jueves pasado en la intersección de las calles Solís y Necochea. De acuerdo con el material visual, el niño, que se encontraba detenido en la vereda dialogando con otros menores, fue sorprendido por la maniobra de la moto en la que circulaban tres personas. Según las imágenes, la aparente intención, era asustar al chico, pero el pie del último de los ocupantes se atascó en la rueda trasera de la bicicleta, provocando que el pequeño fuera lanzado y arrastrado varios metros mientras los ocupantes del vehículo perdieron el equilibrio.

Dos individuos en una moto impactan contra un joven en bicicleta, arrastrándolo por la calle, en un incidente que inicialmente buscaba solo asustar al menor.

Los primeros minutos posteriores al impacto resultaron críticos. El niño, dolorido, permaneció tendido en el asfalto, mientras uno de los sujetos intentó incorporarlo sin éxito. Luego, quien sería el conductor de la moto se colocó una capucha y se acercó al niño. Otro adulto, alertado por los ruidos, salió de una vivienda cercana y prestó auxilio a la víctima. El video muestra que los responsables del hecho no permanecieron en el lugar y no solicitaron asistencia médica.

Según el medio local Rojas Ciudad, los familiares del menor presentaron la denuncia correspondiente ante el episodio. Expresaron también su indignación con la situación y reclamaron que los responsables sean identificados y procesados. Hasta el momento, los ocupantes de la motocicleta no han sido ubicados ni identificados oficialmente, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de la investigación policial.

Sobre el estado de salud del niño, las imágenes muestran dolor tras el impacto, aunque no se dio a conocer por canales oficiales un parte médico. El hecho de que los implicados hayan abandonado la escena agrava el contexto legal y dificulta el avance de las actuaciones judiciales.

Hasta el último reporte, no trascendieron datos concretos sobre la identidad de los adultos implicados ni se confirmó la detención de ninguno de ellos.