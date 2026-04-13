Un joven cayó al vacío en un boliche de San Telmo y se salvó de milagro: la familia denuncia que fue agredido por patovicas

El hecho sucedió cerca de las 6:40 del último sábado 11 de abril en un reconocido boliche, ubicado en Chile al 300, en el corazón de San Telmo

Un joven de 19 años terminó hospitalizado en la mañana del sábado tras un confuso episodio que tuvo lugar en un reconocido boliche ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Aunque la versión oficial indica que el hombre habría caído desde una estructura interna del local y fue auxiliado rápidamente, la familia sostiene que existió una agresión por parte del personal de seguridad. La denuncia apunta a que el joven fue golpeado por patovicas y no a una caída accidental.

El hecho sucedió cerca de las 6:40 del último sábado 11 de abril en un reconocido local bailable llamado "Kapital", ubicado en Chile al 300, en el corazón de San Telmo. Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae, el joven, identificado como L.E.V., resultó lesionado tras caer, presuntamente, desde un bafle dentro de la pista. El SAME realizó las primeras curaciones en el lugar y dispuso el traslado inmediato a un hospital, confirmando que el paciente se encontraba lúcido y acompañado por familiares.

Al hacerse público el incidente, surgieron versiones encontradas. La madre del joven permaneció junto a él durante la atención médica. Tanto la novia como un amigo también estaban presentes en el boliche, aunque aseguran no haber presenciado el instante en que ocurrió el episodio.

Según confirmaron fuentes policiales, la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, a cargo de Federico Ghisio, intervino en la investigación.

El SAME atendió al joven en el lugar y lo trasladó lúcido al hospital, mientras la Policía inició las actuaciones judiciales

La novia del joven publicó un extenso comunicado en redes sociales donde negó de manera categórica que se haya tratado de un accidente: “Él no tuvo un accidente, él no se cayó de ningún balcón ni de ningún lado, a él lo agarraron entre los patovicas del cuello y se lo llevaron mientras le daban golpes en la cara”.

Según su testimonio, los empleados de seguridad lo redujeron en el piso, provocándole lesiones graves, como fractura de nariz, pómulos y heridas profundas en la ceja y la boca, que requirieron suturas. “Los mismos médicos dijeron que eso no lo hace una caída”, señaló en su publicación.

En el relato de la pareja, se describe una situación de extrema tensión: “No nos dejaban pasar a ayudarlo, yo gritando desesperada pensando que me lo habían matado y me agarraban fuerte sin dejarme pasar a verlo”.

Además, denunció que el personal de seguridad intentó impedir que los asistentes grabaran la escena y que algunos utilizaron punteros láser para bloquear la visión de las cámaras de los celulares. “Todos los golpes fueron en la cara, un chico de 19 años contra más de 40”, expresó en su mensaje, donde también apuntó a un supuesto consumo de sustancias por parte del personal de seguridad del local.

El descargo de la novia del joven en redes sociales

La familia de L.E.V. se sumó a la denuncia pública y rechazó la versión difundida por la organización del boliche. “Él no se cayó de ningún piso, él estaba abajo en las mesas vip cuando los patovicas lo estaban sacando afuera, agarrándolo del cuello mientras le pegaban por todos lados”, aseguraron sus allegados.

De acuerdo con su versión, el joven convulsionó tras los golpes y solo entonces el personal de seguridad lo puso de costado y llamó a la ambulancia. “No era manera de golpearlo así, él estaba vulnerable”, expresó su hermana en un mensaje difundido a través de redes.

Las acusaciones contra el boliche y la empresa de seguridad incluyen también un presunto intento de encubrimiento. Familiares y allegados sostienen que empleados y responsables del lugar difundieron la hipótesis de la caída para desligar responsabilidades, mientras impedían la obtención de imágenes del hecho: “Empezaron a decir que se cayó de arriba para tapar lo que hicieron”.

La empresa de seguridad sostiene que el joven cayó tras desoír advertencias, versión que la familia rechaza y califica de encubrimiento

Por otro lado, la empresa de seguridad que presta servicios en el lugar presentó una versión diferente. Según expresaron a Infobae, el joven se encontraba apoyado contra la baranda de un balcón y fue advertido varias veces con un láser para que se apartara. Ante la falta de respuesta, uno de los empleados intentó tomarlo del hombro y, en ese momento, el joven habría esquivado el contacto y cayó de forma repentina al piso.

Sin embargo, hasta el momento, ningún representante del local bailable llevó a cabo alguna declaración sobre el incidente en cuestión y permanece con el normal funcionamiento.

El parte policial del hecho, al que tuvo acceso este medio, aclara que el joven fue trasladado por el SAME al hospital sin riesgo de vida y que se encontraba lúcido al momento del ingreso, acompañado por su madre, novia y un amigo.

Los reportes médicos señalan fractura en el tabique nasal y pómulos, además de heridas cortantes en la boca y la ceja que demandaron suturas, lesiones que los familiares consideran incompatibles con una caída accidental. Por el momento, la causa sigue abierta y se esperan pericias para determinar las circunstancias exactas del episodio en el interior del boliche de San Telmo.