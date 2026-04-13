Qué se sabe sobre el caso de la beba hallada sin vida dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata

La Policía Federal acordonó la zona de la Facultad de Arquitectura tras el hallazgo de la beba, los peritos trabajaron en la obra donde se encontró el cuerpo

La ciudad de La Plata tuvo una mañana conmocionada durante este lunes con la noticia de una beba hallada sin vida dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El hallazgo fue realizado por trabajadores que se encontraban en el predio donde se construyen nuevas aulas.

El cuerpo de la menor lo encontraron en una zona restringida de la unidad académica, ubicada en el corazón de La Plata, lo que motivó la intervención de la DUOF La Plata de la Policía Federal Argentina. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, la presencia de las fuerzas federales se hizo visible de inmediato en el lugar, mientras se iniciaban las primeras actuaciones judiciales bajo la dirección del juez federal Alejo Ramos Padilla.

Los investigadores actuaron tras el aviso de los trabajadores, quienes, al descubrir el cuerpo sin vida de la menor, notificaron a las autoridades. La Policía Federal acordonó la zona para facilitar las tareas periciales y preservar la escena, mientras el resto de la actividad académica continuó sin alteraciones. El acceso a la obra permaneció restringido durante las primeras horas de la investigación.

En paralelo, una mujer identificada como Camila D.V.R., de nacionalidad chilena y 32 años de edad, había sido denunciada como desaparecida por su padre. Según consta en la denuncia, él y su yerno habían acompañado a Camila y su hija menor al Hospital de Niños de La Plata. En ese trayecto, cerca de las 15 horas, perdieron de vista a Camila y a la beba.

La madre de la menor fue localizada en la intersección de 1 y 45, el mismo sector indicado por testigos y el chofer del colectivo que la vio descender.

Testigos consultados por la policía indicaron que observaron a Camila D.V.R. subir a un colectivo de la línea 506. El chofer de ese servicio declaró ante las autoridades que la mujer descendió en la intersección de calles 1 y 45, en la misma ciudad.

La descripción aportada por los familiares y confirmada por los efectivos señala que vestía un top marrón claro a cuadros con colores pastel y un pantalón suelto con flores negras, detalles que permitieron su identificación. Agregaron que la mujer de 32 años se encontraba descalza, tenía cabello rubio a la altura de los hombros y no presentaba tatuajes visibles.

La menor, identificada como Mía, de dos años, vestía ropa de color rosa en el momento del extravío, según la denuncia policial a la que accedió Infobae. Ambos datos fueron determinantes durante las primeras horas de la búsqueda. Según reportaron, la madre padecería de esquizofrenia y habría suspendido su medicación durante el embarazo, según relataron sus allegados en sede policial. Se trataba de la primera vez que se reportaba una desaparición de esta naturaleza en el entorno familiar.

El hallazgo del cuerpo de la beba llevó a la rápida identificación y detención de Camila D.V.R. en la misma esquina de 1 y 45, el punto donde testigos y el chofer coincidieron en que había descendido del colectivo. La detención se concretó poco después de la llegada de los efectivos federales, quienes trasladaron a la mujer a la sede de la DUOF La Plata

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada por el padre de Camila, la familia había perdido contacto tras una visita al hospital de niños de La Plata

El caso pasó a estar bajo la órbita de la Justicia Federal de La Plata, con intervención directa del juez Ramos Padilla. Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte de la beba, quien tendría entre tres y cuatro meses de edad.

En la reconstrucción de los hechos, quedó establecido que la denuncia por averiguación de paradero había sido radicada el viernes anterior al hallazgo, cuando la familia notó la ausencia de Camila y la menor tras la visita al hospital. La pesquisa incluyó el despliegue de efectivos de la DDI La Plata y la activación del protocolo de búsqueda de personas.

A lo largo de la investigación, las autoridades mantuvieron la zona de obras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata bajo resguardo, para evitar cualquier alteración en la recolección de pruebas. Por el momento, el dictado de clases no se vio afectado, aunque el acceso a determinadas áreas se limitó mientras avanzaban las tareas periciales, según informaron fuentes académicas a Infobae.

La causa sigue su curso en la Justicia Federal, y se aguardan novedades sobre el resultado de la autopsia, pieza clave para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de la menor y la situación de su madre, quien permanece detenida a disposición judicial.