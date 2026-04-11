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Rigen alertas amarillas por tormentas y vientos en el interior del país: qué dice el pronóstico para CABA

Hay siete provincias afectadas por las advertencias meteorológicas. En paralelo, se esperan lluvias en el AMBA por la noche

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El SMN advierte sobre chaparrones por la noche de hoy.
El SMN advierte sobre chaparrones por la noche de hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un fin de semana con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), aunque para la noche de hoy se esperan chaparrones. En paralelo, siete provincias se encuentran en alerta por tormentas y vientos.

Este sábado, el organismo anticipa una jornada entre algo y mayormente nublada en la región, con temperaturas que van desde los 13 hasta los 23 grados. Hacia la noche, se registrará una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de chaparrones.

Mañana, habrá un pequeño repunte térmico: las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados. Mientras que por la madrugada habrá una leve probabilidad de precipitaciones, el resto de la jornada se mantendrá parcialmente nublada pero sin inestabilidad.

La próxima semana comenzará con condiciones estables en el AMBA. El lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17° y los 24°, en una jornada agradable.

El martes mantendrá características similares, con una mínima de 18° y una máxima de 24°. Hacia la tarde podría registrarse una probabilidad muy baja de lluvias, aunque no se esperan fenómenos significativos.

El día siguiente continuará en la misma línea térmica, con valores similares y una baja chance de precipitaciones a lo largo del día.

Para el jueves se espera un leve descenso de la temperatura mínima, que rondará los 16°, mientras que la máxima alcanzará los 24°. Será una jornada mayormente nublada, con cielo cubierto durante buena parte del día.

Finalmente, el viernes cerrará la semana con temperaturas en ascenso, entre los 18° y los 25°, y con cielos menos cargados de nubes.

mapa alertas

A su vez, este sábado rigen alertas por tormentas en Córdoba, San Luis, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Las localidades afectadas experimentarán “abundantes precipitaciones en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros”, según el SMN.

Las marcas más elevadas se esperan sobre el noreste del país. En el caso de San Luis, habrá ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora y acumulaciones de entre 15 y 30 milímetros.

En Chubut, en tanto, rige una advertencia por vientos fuertes. De acuerdo con el organismo, este sábado el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

¿El calor fuera de lo habitual seguirá durante todo el otoño?

El SMN difundió su nuevo pronóstico trimestral para Argentina, correspondiente al período abril-junio de 2026, en el que señala que las temperaturas superiores a lo normal persistirán durante el otoño en gran parte del país. De acuerdo con el análisis publicado por el SMN, el escenario climático anticipa que el fenómeno de calor atípico que marcó el cierre de marzo continuará durante las próximas semanas y afectará tanto al centro como al norte del territorio nacional.

Según el informe dela institución, el mapa climático nacional muestra una tendencia pronunciada a temperaturas elevadas, en especial sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el Litoral y el noreste de San Luis. El pronóstico, elaborado a partir de modelos de simulación global y datos estadísticos nacionales, indica que existe hasta un 45% de probabilidad de que las marcas térmicas se ubiquen por encima del promedio histórico en esas regiones.

El organismo oficial detalló que el otoño se caracterizará también por la presencia de un volumen de precipitaciones superior a lo habitual en amplios sectores del norte y centro del país. Según la institución, “las probabilidades de lluvias por encima de lo normal alcanzan al NOA (Noroeste), Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis y centro-este de Buenos Aires”.

Esta combinación de temperaturas y humedad excepcionales ya se vio reflejada en la última semana de marzo, cuando el Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó picos de más de 31℃ y sensaciones térmicas que superaron los 37℃. Estos registros responden a un bloqueo atmosférico que impidió variaciones significativas del clima.

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