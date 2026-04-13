Una mujer fue embestida por una formación del subte y resultó gravemente herida en la estación Federico Lacroze

Personal del SAME y bomberos intervienen tras el incidente en Federico Lacroze, la estación permanece con acceso restringido (Foto: Murales Buenos Aires)

Una pasajera de setenta años resultó gravemente herida este lunes luego de ser arrollada por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente, cuyas circunstancias permanecen bajo investigación, generó la activación del protocolo de emergencia y la limitación del servicio, según confirmaron fuentes de EMOVA a Infobae. La mujer fue embestida por una formación y quedó atrapada bajo uno de los vagones, lo que motivó un despliegue inmediato de operativos de rescate.

La secuencia se desencadenó en circunstancias que todavía investigan las autoridades. Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito y Bomberos de la Ciudad acudió al andén tras la alerta. Los empleados del subte interrumpieron el suministro eléctrico para permitir las tareas de salvamento. Cuando lograron acceder a la víctima, constataron que se trataba de una mujer mayor de edad que permanecía con vida bajo la formación.

Fuentes de la empresa concesionaria informaron: “Activamos el protocolo de arrollamiento en la estación Federico Lacroze. No sabemos en qué circunstancias se produjo el arrollamiento. Están actuando en el lugar personal del SAME. Por el momento estamos con servicio limitado entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo”.

Según informó la agencia NA, la víctima permaneció varios minutos debajo de la formación hasta que los equipos de rescate lograron liberarla con ayuda de herramientas especiales.

La mujer fue encontrada con vida debajo de los vagones, el SAME aplicó un torniquete en el lugar

Como parte de la asistencia inicial, los equipos médicos del SAME le aplicaron un torniquete y una vía, y luego la trasladaron al Hospital Pirovano. Los médicos diagnosticaron politraumatismos y la amputación del miembro inferior derecho.

La interrupción parcial se mantuvo hasta minutos antes de las 16, cuando se dio la finalización de los trabajos de emergencia, según confirmaron desde EMOVA. La Línea B ya presta servicio completo entre cabeceras.

Las autoridades no brindaron precisiones sobre las causas del incidente, que todavía son materia de análisis. El hecho generó la intervención de distintas áreas de seguridad y emergencias, y la reanudación total del servicio dependió de la autorización de los peritos tras la asistencia a la víctima.

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