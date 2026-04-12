Trágico accidente en Córdoba: un muerto y 5 heridos tras el choque entre una camioneta y una ambulancia

Un trágico accidente en una ruta rural resultó en la muerte de un hombre tras colisionar su vehículo con una ambulancia, dejando restos esparcidos en la calzada al atardecer.

Una colisión entre una ambulancia y una camioneta en la Ruta Nacional 35 dejó como saldo la muerte de un hombre mayor de edad y cinco heridos, entre ellos un bebé de 11 meses. Según detalló Policía de Córdoba a Infobae, el siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sur de la provincia de Córdoba, en el tramo de la ruta que une Vicuña Mackenna y Del Campillo, a la altura del kilómetro 620. Las autoridades provinciales trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar el origen del impacto.

El choque involucró a una Ford Ranger, en la que viajaba la víctima fatal junto a dos mujeres, de 25 y 36 años, y un bebé. El otro vehículo, un Peugeot Boxer utilizado como ambulancia, era conducido por un joven de 26 años y transportaba a una enfermera de 53. Todos los ocupantes resultaron lesionados y fueron derivados al Hospital Municipal Dr. Enrique Carrozzi para recibir atención médica. De acuerdo al reporte, el conductor de la camioneta sufrió heridas de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar.

La ambulancia y la camioneta colisionaron en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. La investigación, a cargo de la policía de Córdoba, busca determinar si alguno de los vehículos realizó alguna maniobra indebida o si existieron fallas mecánicas o factores externos, como la visibilidad o el estado de la ruta.

En otra zona de la provincia, un joven de 24 años perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta Provincial 32, cerca de la localidad de Las Arrias. El accidente se produjo también durante las primeras horas de esta jornada, en el kilómetro 72 de la vía provincial. La víctima conducía una motocicleta Rouser 200cc cuando impactó contra un Renault Sandero manejado por un hombre de 51 años. Los primeros datos surgidos de la investigación señalan que, tras la colisión, el motociclista fue asistido por un equipo de emergencias y trasladado en estado crítico al centro de salud de San José de la Dormida.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue derivado más tarde al Hospital Vicente Agüero en Jesús María. Allí, los médicos confirmaron su fallecimiento pocas horas después de su ingreso. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de la doctora Analía Cepede, quedó a cargo de la causa y dispuso la realización de peritajes a ambos vehículos, además de la toma de declaraciones a los testigos del siniestro.

El parte policial da cuenta de que en el automóvil viajaba únicamente el conductor, quien fue interrogado por la policía y quedó a disposición de la fiscalía. Las pesquisas buscan establecer la dinámica del accidente y si existieron factores de riesgo.

El vehículo implicado en el accidente cerca de la localidad de Las Arrias, con la parte trasera destruida

Por otro lado, ayer por la tarde falleció una mujer de 80 años tras ser embestida por un tren en un cruce ferroviario de General Cabrera. El episodio sucedió cerca de las 13 en el paso a nivel de la calle Sarmiento, donde una formación ferroviaria que circulaba en sentido norte-sur embistió a la mujer cuando cruzaba las vías a pie. La víctima fue asistida por personal médico y trasladada en estado crítico al hospital local, con graves lesiones en sus miembros inferiores.

El cuadro de la paciente se agravó y debió ser derivada a la Clínica del Sud, donde los médicos intentaron una intervención quirúrgica de emergencia. Finalmente, se confirmó su fallecimiento pocas horas después del ingreso. El conductor del tren, un hombre de 38 años, fue identificado y puesto a disposición de la justicia para la toma de declaraciones.

La Fiscalía de 3° Turno, bajo la responsabilidad del doctor Speranzoni, ordenó la intervención de la Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del accidente.