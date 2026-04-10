Sociedad

Nuevos casos de chikungunya en Córdoba: ya son 8 contagios confirmados

Los recientes diagnósticos involucran a residentes de Malagueño y Villa Dolores. El despliegue conjunto con los municipios busca impedir la proliferación del mosquito transmisor y reducir el riesgo de contagio

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La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa
Un caso importado y dos autóctonos de chikungunya son confirmados en Córdoba - crédito VisualesIa

El Ministerio de Salud de Córdoba notificó la detección de tres contagios nuevos de chikungunya en la provincia y se vieron en la obligación de reforzar las medidas de prevención. Durante esta temporada, ya hay 8 casos confirmados, según datos del Departamento de Zoonosis.

El balance actualizado refleja cinco infecciones autóctonas y tres casos importados, de acuerdo con el reporte divulgado. El caso importado se trata de una mujer de 54 años residente en Malagueño, mientras que en Villa Dolores detectaron dos mujeres de 31 y 35 años.

Tras la detección, las mujeres de Villa Dolores fueron atendidas de modo ambulatorio en el hospital regional. Ante la aparición de fiebre, dolores musculares o articulares, cefalea o erupciones, la recomendación oficial es evitar la automedicación y consultar de inmediato en el centro de salud más cercano.

El organismo pubico reforzó los operativos en conjunto con los municipios para eliminar criaderos de Aedes aegypti, identificar potenciales nuevos pacientes y difundir recomendaciones de prevención. Por otra parte, el área sanitaria provincial informó que el número total de casos de dengue se mantiene en cuatro, sin nuevas notificaciones desde el inicio del período de vigilancia.

Primer caso de muerte por chikungunya

En medio del brote del chikungunya, Salta confirmó su primera víctima fatal de la enfermedad. La provincia acumula 572 casos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el riesgo de expansión estacional. El Ministerio de Salud de la Nación advirtió que la circulación del virus podría prolongarse durante los próximos años, asociada al aumento de las temperaturas y las condiciones propicias para la transmisión.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica precisó que, hasta la fecha del reporte, el departamento San Martín concentra 425 casos, seguido por Orán con 102 y Anta con 30. Los restantes infectados corresponden a Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1). Francisco García Campos, director de Epidemiología de la provincia, explicó a Informate Salta que “seguimos en pleno ascenso con aparición de números de casos”.

El deceso fue confirmado este miércoles por el Ministerio de Salud local. La víctima residía en la ciudad de Embarcación y, según el informe oficial, inició síntomas el 27 de marzo: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y fuertes dolores articulares. El cuadro se complicó con una neumopatía y el paciente fue trasladado al Hospital de San Ramón de la Nueva Orán el 3 de abril, donde falleció al día siguiente.

“Chikungunya es muy nuevo en toda esta situación y muchas veces se presentan cuadros atípicos. No es como dengue, que nosotros tenemos bien definidos los signos de alarma, las causas de muerte; hemos tenido muchos años con situaciones de dengue. Aquí es todo lo contrario, esto es nuevo y es la primera situación que se nos presenta lamentablemente”, expresó Francisco García Campos.

El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)
El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)

Cuáles son los sintomas y cómo prevenir el chikungunya

El chikungunya suele manifestarse entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito infectado. Los síntomas principales incluyen:

  • Fiebre alta generalmente mayor a 39°C
  • Dolores articulares intensos en manos, pies, muñecas y tobillos (que pueden dificultar el movimiento)
  • Dolor muscular
  • Dolor de cabeza
  • Conjuntivitis
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Fatiga
  • Erupciones en la piel.

Para prevenir el chikungunya, es fundamental reducir la población del mosquito Aedes aegypti, eliminando recipientes que acumulen agua y puedan servir de criadero. Se recomienda vaciar, limpiar y tapar tanques, baldes y otros objetos, así como cambiar el agua de floreros y bebederos de animales cada tres días. También se aconseja usar repelente, vestir ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger cunas y cochecitos con telas mosquiteras. La fumigación solo se indica en situaciones puntuales y siempre debe ir.

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