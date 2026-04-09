Sociedad

Un zorrino se escondió dentro de un auto en Córdoba y hubo un operativo para liberarlo sin lastimarlo

El episodio ocurrió alrededor de las 20:30. El hombre aseguró que vio el momento en el que salió de una camioneta y se ocultó en su vehículo

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El operativo se realizó durante la noche y terminó con la liberación del animal

Un inusual operativo de rescate de fauna silvestre tuvo lugar en Villa Belgrano, una ciudad dentro del interior de la provincia de Córdoba, cuando la Patrulla Rural de la Policía intervino en la captura y posterior liberación de un zorrino juvenil.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:30, en la zona de Recta Martinoli al 7300, donde un automóvil permanecía estacionado. La intervención comenzó luego de que el propietario del vehículo, un hombre de 39 años, advirtiera la presencia del animal.

Según relató a las autoridades, una camioneta pick up se detuvo momentos antes en una estación de servicio cercana. Fue allí donde el zorrino descendió, aparentemente desorientado, y se introdujo por la parte de abajo de su auto, escondiéndose entre el chapón cubre cárter y el parafuegos.

Rescataron a un zorrino que se había quedado atrapado en un auto en Córdoba
La Policía de Córdoba y personal especializado garantizaron la reinserción del zorrino en su hábitat natural para su protección

El susto que el animal tenía por haber sido, especularon los rescatistas, lo llevó a esconderse en la camioneta y luego a buscar refugio en el auto, sin que nadie lo esperara en ese insólito lugar.

Al llegar al sitio, el personal de la Patrulla Rural desplegó un procedimiento para capturar y contener al ejemplar. Tras asegurarse de que el zorrino se encontraba en buen estado, tomaron la decisión de reinsertarlo en su ambiente natural.

La operación culminó con el traslado del animal a la Reserva Natural de la Defensa La Calera, donde fue liberado, de acuerdo con la información oficial compartida por la Policía de Córdoba.

Rescataron a un zorrino que se había quedado atrapado en un auto en Córdoba
La Patrulla Rural rescató a un zorrino juvenil desorientado en Villa Belgrano y lo liberó en la Reserva Natural La Calera

Rescataron 33 gatos hacinados en una casa de Rosario

Un operativo coordinado por la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario, en colaboración con distintas áreas municipales y provinciales, posibilitó el rescate de 33 gatos que presentaban un grave deterioro de salud en una vivienda de la zona noroeste de la ciudad santafesina, luego de que varios vecinos denunciaran las condiciones en las que se hallaban los animales.

De acuerdo con información oficial difundida por la Municipalidad de Rosario, la intervención se llevó a cabo tras recibir múltiples reportes que advertían sobre el abandono y el mal estado en el que permanecían los animales en el domicilio mencionado.

Participaron activamente los equipos del Imusa y del Programa Barrial de Castración, quienes llevaron adelante la esterilización de los felinos como parte de una estrategia para regular la población animal y evitar futuros episodios de abandono.

Los felinos rescatados en Rosario fueron esterilizados y están bajo cuidado de familias temporarias a la espera de adopción definitiva
Los felinos rescatados en Rosario fueron esterilizados y están bajo cuidado de familias temporarias a la espera de adopción definitiva

Por otra parte, agentes de las secretarías de Salud, Desarrollo Humano y Hábitat y del Distrito Noroeste realizaron un relevamiento social para conocer la situación de los habitantes de la vivienda, según informó la Municipalidad. El despliegue contó además con la asistencia de la Brigada de Rescate Animal de la Policía de la provincia de Santa Fe, lo que reforzó el trabajo articulado entre las distintas instancias estatales.

Actualmente, la mayoría de los gatos rescatados permanece bajo la protección de cuidadores transitorios, recuperándose y aguardando la posibilidad de una adopción definitiva. Quienes deseen consultar por adopciones pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @elhogardelucas.

La Municipalidad insistió en la importancia del cuidado responsable y la castración como medidas esenciales para evitar el maltrato y el abandono de animales. También recordó que las denuncias por maltrato pueden efectuarse mediante la línea gratuita 147 del municipio.

El secretario de Control, Diego Herrera, sostuvo: “Este tipo de intervenciones reflejan la decisión del municipio de actuar ante situaciones de maltrato o abandono animal, pero también de abordar de manera integral las problemáticas sociales que aparecen en estos contextos. La articulación entre áreas es clave para dar respuestas concretas”.

Por su parte, la titular del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, resaltó el compromiso de la comunidad y señaló: “La denuncia de los vecinos fue fundamental para poder intervenir a tiempo. Cuando hay compromiso ciudadano, podemos actuar con mayor rapidez y garantizar el bienestar de los animales. Vamos a continuar en ese camino”.

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