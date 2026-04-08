Patricia Jebsen, especialista en el mercado laboral: “Los jóvenes tienen un nivel de frustración muy bajo”

Patricia Jebsen asegura que negociar un aumento salarial debe basarse en la valoración profesional y no en urgencias personales

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Patricia Jebsen, referente en el ámbito de los negocios digitales, remarcó que nunca se debe pedir un aumento salarial desde la urgencia personal, sino a partir de la valoración profesional y el análisis del propio desempeño.

Durante su conversación con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Jebsen abordó los principales dilemas del mundo laboral actual y compartió su experiencia tras más de 30 años en puestos jerárquicos de grandes compañías.

Negociar un aumento de sueldo: claves y errores frecuentes

Patricia Jebsen describió el proceso de negociación salarial fuera de convenio como un camino que exige autoconocimiento y estrategia: “Lo más importante siempre es primero saber dónde estamos parados, porque yo no voy a pedir el aumento de sueldo por pedirlo”. Subrayó que antes de solicitar un incremento, es fundamental pedir feedback al jefe y diseñar un plan de acción concreto: “Che, ¿qué tengo que hacer para que me aumentes el sueldo o qué tengo que hacer para crecer?”.

La especialista insistió en evitar los argumentos económicos personales al negociar: “No tenemos que negociar nuestro sueldo desde la necesidad. Es como cuando buscás trabajo y decís ‘estoy desesperado’, aunque lo estemos, no tenemos que decirlo porque nos pone en una situación muy difícil para negociar después”. Para Jebsen, la clave está en mostrar el valor propio: “Esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo soy”.

Patricia Jebsen destaca que los jóvenes buscan propósito y oportunidades de aprendizaje más allá de la estabilidad laboral tradicional (Infobae en Vivo)

Consultada sobre los motivos para cambiar de empleo, identificó el “domingo a la noche” como momento clave: “Cuando ya no me genera ninguna adrenalina, no es divertido, ya no me gusta lo que voy a hacer. Es un momento de empezar a buscar”. Advirtió que dejar pasar la meseta puede llevar al desgaste y hasta al despido.

Liderazgo, vínculo con el jefe y desafíos para las empresas

Jebsen remarcó que los líderes tienen un rol central en el bienestar y la permanencia de los empleados: “El principal motivo de renuncia de la gente es la relación con su jefe”. Explicó que no todos buscan lo mismo en todo momento: “Hay gente que prioriza crecer o aprender sobre el sueldo. Hay gente que por ahí necesita un momento más de tranquilidad”.

Desde su experiencia como gerente general, consideró que las empresas priorizan a quienes no pueden perder: “Siempre le van a aumentar o van a pelear por los mejores. Cuando vos estás en una empresa te dicen: ‘Bueno, hay tanta plata, ¿cómo la dividís?’ Y esa plata, estamos hablando siempre fuera de convenio”.

Respecto a las nuevas generaciones, Jebsen fue taxativa: “El reloj de oro los chicos no lo quieren. Si le decís a una persona joven ‘vas a trabajar 30 años acá’, es como decirle que va a estar 30 años en una cárcel”. Señaló que buscan experiencias, aprendizaje y cambios de industria, y que para atraerlos, las compañías deben mostrar un propósito claro y oportunidades de crecimiento.

Jebsen observa que las nuevas generaciones presentan bajo nivel de tolerancia a la frustración y miedo a equivocarse, lo que afecta sus decisiones académicas y profesionales (Infobae en Vivo)

Habilidades blandas, educación y el futuro del trabajo

La especialista sostuvo que hoy las empresas valoran tanto las capacidades técnicas como las habilidades blandas: “La mitad de lo importante es la ingeniería y la otra mitad es tus habilidades blandas: comunicación, empatía, escucha activa. Y esas no se aprenden tanto en la universidad, se aprenden trabajando”.

Jebsen advirtió que el acceso a los empleos más codiciados se está “elitizando” y que el filtro principal es el título universitario, sumado al manejo de idiomas y la experiencia previa: “Van a acceder a ese tipo de trabajos los que tienen un título universitario y los que hablan idiomas, los que tienen experiencia”.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial, destacó: “Hay una capa que era el que hacía fotocopias, el que completaba el Excel, ese nivel ya no existe más”. Relató su visita a Google y Amazon en Estados Unidos, donde comprobó que los puestos iniciales desaparecieron y las búsquedas se orientan a perfiles semisenior o senior.

Respecto al home office y la modalidad híbrida, Jebsen opinó que la decisión debe basarse en el tipo de puesto y la persona: “Hay personas que necesitan estar en la oficina porque necesitan que los controles y hay personas que son tan independientes que da lo mismo si están en la luna”.

Consultada acerca de la frustración y el miedo al error en las nuevas generaciones, alertó: “Tienen un nivel de frustración muy bajo y mucho miedo a equivocarse. El 35% va a estudiar una carrera que no le va a gustar”. Animó a los jóvenes a relajarse y entender que las trayectorias profesionales serán cada vez más flexibles y no lineales.

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