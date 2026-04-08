Sociedad

Patricia Jebsen, especialista en el mercado laboral: “Los jóvenes tienen un nivel de frustración muy bajo”

La especialista en negocios digitales explicó en Infobae a la Tarde por qué los argumentos personales no funcionan al negociar salarios y detalló cómo prepararse para crecer profesionalmente en un mercado laboral cada vez más exigente

Guardar
Patricia Jebsen asegura que negociar un aumento salarial debe basarse en la valoración profesional y no en urgencias personales

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Patricia Jebsen, referente en el ámbito de los negocios digitales, remarcó que nunca se debe pedir un aumento salarial desde la urgencia personal, sino a partir de la valoración profesional y el análisis del propio desempeño.

Durante su conversación con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Jebsen abordó los principales dilemas del mundo laboral actual y compartió su experiencia tras más de 30 años en puestos jerárquicos de grandes compañías.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Negociar un aumento de sueldo: claves y errores frecuentes

Patricia Jebsen describió el proceso de negociación salarial fuera de convenio como un camino que exige autoconocimiento y estrategia: “Lo más importante siempre es primero saber dónde estamos parados, porque yo no voy a pedir el aumento de sueldo por pedirlo”. Subrayó que antes de solicitar un incremento, es fundamental pedir feedback al jefe y diseñar un plan de acción concreto: “Che, ¿qué tengo que hacer para que me aumentes el sueldo o qué tengo que hacer para crecer?”.

La especialista insistió en evitar los argumentos económicos personales al negociar: “No tenemos que negociar nuestro sueldo desde la necesidad. Es como cuando buscás trabajo y decís ‘estoy desesperado’, aunque lo estemos, no tenemos que decirlo porque nos pone en una situación muy difícil para negociar después”. Para Jebsen, la clave está en mostrar el valor propio: “Esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo soy”.

(Infobae en Vivo)
Patricia Jebsen destaca que los jóvenes buscan propósito y oportunidades de aprendizaje más allá de la estabilidad laboral tradicional (Infobae en Vivo)

Consultada sobre los motivos para cambiar de empleo, identificó el “domingo a la noche” como momento clave: “Cuando ya no me genera ninguna adrenalina, no es divertido, ya no me gusta lo que voy a hacer. Es un momento de empezar a buscar”. Advirtió que dejar pasar la meseta puede llevar al desgaste y hasta al despido.

Liderazgo, vínculo con el jefe y desafíos para las empresas

Jebsen remarcó que los líderes tienen un rol central en el bienestar y la permanencia de los empleados: “El principal motivo de renuncia de la gente es la relación con su jefe”. Explicó que no todos buscan lo mismo en todo momento: “Hay gente que prioriza crecer o aprender sobre el sueldo. Hay gente que por ahí necesita un momento más de tranquilidad”.

Desde su experiencia como gerente general, consideró que las empresas priorizan a quienes no pueden perder: “Siempre le van a aumentar o van a pelear por los mejores. Cuando vos estás en una empresa te dicen: ‘Bueno, hay tanta plata, ¿cómo la dividís?’ Y esa plata, estamos hablando siempre fuera de convenio”.

Respecto a las nuevas generaciones, Jebsen fue taxativa: “El reloj de oro los chicos no lo quieren. Si le decís a una persona joven ‘vas a trabajar 30 años acá’, es como decirle que va a estar 30 años en una cárcel”. Señaló que buscan experiencias, aprendizaje y cambios de industria, y que para atraerlos, las compañías deben mostrar un propósito claro y oportunidades de crecimiento.

(Infobae en Vivo)
Jebsen observa que las nuevas generaciones presentan bajo nivel de tolerancia a la frustración y miedo a equivocarse, lo que afecta sus decisiones académicas y profesionales (Infobae en Vivo)

Habilidades blandas, educación y el futuro del trabajo

La especialista sostuvo que hoy las empresas valoran tanto las capacidades técnicas como las habilidades blandas: “La mitad de lo importante es la ingeniería y la otra mitad es tus habilidades blandas: comunicación, empatía, escucha activa. Y esas no se aprenden tanto en la universidad, se aprenden trabajando”.

Jebsen advirtió que el acceso a los empleos más codiciados se está “elitizando” y que el filtro principal es el título universitario, sumado al manejo de idiomas y la experiencia previa: “Van a acceder a ese tipo de trabajos los que tienen un título universitario y los que hablan idiomas, los que tienen experiencia”.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial, destacó: “Hay una capa que era el que hacía fotocopias, el que completaba el Excel, ese nivel ya no existe más”. Relató su visita a Google y Amazon en Estados Unidos, donde comprobó que los puestos iniciales desaparecieron y las búsquedas se orientan a perfiles semisenior o senior.

Respecto al home office y la modalidad híbrida, Jebsen opinó que la decisión debe basarse en el tipo de puesto y la persona: “Hay personas que necesitan estar en la oficina porque necesitan que los controles y hay personas que son tan independientes que da lo mismo si están en la luna”.

Consultada acerca de la frustración y el miedo al error en las nuevas generaciones, alertó: “Tienen un nivel de frustración muy bajo y mucho miedo a equivocarse. El 35% va a estudiar una carrera que no le va a gustar”. Animó a los jóvenes a relajarse y entender que las trayectorias profesionales serán cada vez más flexibles y no lineales.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Patricia Jebsenjóvenesempleomercado laboralInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Lizy Tagliani contó por qué decidió estudiar abogacía: "Me anoté por Burlando"

La conductora subrayó la importante del estudio y destacó, además, los mensajes de su madre, que la impulsaron a retomar los libros de grande

Lizy Tagliani contó por qué decidió estudiar abogacía: "Me anoté por Burlando"

Brecha salarial de género: las mujeres necesitan 98 días más de trabajo para cobrar lo mismo que los hombres

En Infobae a la Tarde, la politóloga Piera Fernández explicó por qué, en la Argentina, el 9 de abril marca el Día del Pago Igualitario: una fecha que visibiliza cuántos días extra deben trabajar las mujeres para alcanzar el salario de un varón

Brecha salarial de género: las mujeres necesitan 98 días más de trabajo para cobrar lo mismo que los hombres

Intentaron un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata y fueron descubiertos por la policía

Los delincuentes son dos ciudadanos chilenos. Cayeron tras la activación de los sensores de seguridad del comercio

Intentaron un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata y fueron descubiertos por la policía

Acusaron por portación ilegal de armas al adolescente que llevó un revólver a la escuela en Tucumán

El estudiante tiene 17 años y quedó alojado en un centro para menores mientras se define su situación. Investigan las circunstancias del episodio

Acusaron por portación ilegal de armas al adolescente que llevó un revólver a la escuela en Tucumán

Un conductor sobrevivió 24 horas luego de caer con su auto en un arroyo de Santa Fe: cómo fue el rescate

La desaparición de Agustín Mancini movilizó a familiares y autoridades de Bigand, luego de que su automóvil cayera de un puente en la ruta 178

Un conductor sobrevivió 24 horas luego de caer con su auto en un arroyo de Santa Fe: cómo fue el rescate
DEPORTES
Deportivo Riestra afronta su histórico debut en la Copa Sudamericana ante Palestino de Chile

Deportivo Riestra afronta su histórico debut en la Copa Sudamericana ante Palestino de Chile

Lanús comienza su camino en la Copa Libertadores ante Mirassol, en Brasil

Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona y PSG le ganó 2-0 al Liverpool por la ida de los cuartos en la Champions League: todos los goles

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Se realizará la quinta edición de la Unión Europea Buenos Aires Run: “Corremos juntos, ganamos todos”

TELESHOW
El llanto de Fabián Cubero por el escándalo tras la internación de su hija Allegra: “Estoy un poco cansado”

El llanto de Fabián Cubero por el escándalo tras la internación de su hija Allegra: “Estoy un poco cansado”

Cecilia Roth habló de Fito Páez, la convivencia y su estado actual: “Estoy soltera, ¡y a mucha honra!"

Solita Silveyra recordó su paso por Gran Hermano y habló de la huella de Silvina Luna

El Zorrito Von Quintiero recordó cómo fue su primer ensayo con Charly García: “Hay que pagar derecho de piso”

Andrea del Boca podría volver a Gran Hermano tras su accidente

INFOBAE AMÉRICA

Turquía detuvo a doce personas tras el ataque con armas de asalto contra el consulado de Israel en Estambul

Turquía detuvo a doce personas tras el ataque con armas de asalto contra el consulado de Israel en Estambul

Desde cónyuges trabajando juntos hasta conflictos de interés: sancionan a 15 funcionarios panameños por nepotismo

Bolivia canceló el convenio de cooperación militar con Irán firmado por el gobierno de Arce en 2023

Más allá del mito: la verdad detrás del ranking de las picaduras más dolorosas del mundo

Científicos usan drones para detectar criaderos ocultos de mosquitos y prevenir brotes de enfermedades