Sociedad

Qué hay detrás de la “True Crime Community”, la subcultura digital vinculada a masacres escolares en Santa Fe

Un informe de la Procuración alertó sobre la existencia de comunidades online que idolatraban a autores de masacres escolares antes de los recientes ataques en Santa Fe. El fenómeno, analizado por Paulo Kablan en Infobae al Regreso, ya preocupa a la Justicia argentina

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La True Crime Community conecta a adolescentes de Argentina a través de plataformas como Discord y la dark web, promoviendo la idealización de masacres escolares

En el estudio de Infobae al Regreso, Paulo Kablan advirtió sobre la aparición y expansión de comunidades digitales que glorifican ataques escolares, en un contexto marcado por episodios violentos recientes en colegios de Santa Fe y Tucumán. Kablan señaló que la Procuración ya había alertado sobre un patrón digital: adolescentes de distintas provincias conectados a través de plataformas como Discord y la dark web, donde se comparten contenidos y conductas que promueven la imitación y la planificación de agresiones.

La Procuración ya había detectado el patrón digital

Kablan resaltó que la investigación judicial permitió identificar un factor común entre los adolescentes involucrados en episodios recientes: la llamada “True Crime Community” (TCC). “Es una comunidad que reúne y junta a chicos, en su mayoría adolescentes, que están buscando experimentar con estas organizaciones. Es como una comunidad en donde pueden encontrar información bibliográfica, videos y comportamientos criminales intraescolares”, explicó el periodista.

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La advertencia oficial había llegado antes de la tragedia. “Ayer, un funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe decía: ‘Tenemos que preocuparnos, pero esto es algo transnacional’. Lo decía por esto, porque de hecho se viene estudiando. Hay una secretaría especializada en antiterrorismo que depende de la Procuración de la Corte de la Nación… En siete expedientes distintos en la República Argentina, con menores involucrados anterior a lo de San Cristóbal, detectaron un comportamiento común en los responsables de esas amenazas o ataques. Ahí aparece esta comunidad TCC”, señaló Kablan.

Un hombre joven con cabello rizado y rubio rojizo, vistiendo una camisa de vestir negra. Su rostro está pixelado. Fondo de cortinas claras y plantas
El informe de la Procuración Nacional sostiene que la reiteración de ataques escolares genera patrones de contagio conductual entre jóvenes en entornos online

Según el especialista, la TCC no funciona como una mafia ni tiene una estructura vertical ni líderes, sino que es un espacio donde adolescentes comparten material relacionado con masacres escolares y sus autores. “Cada vez que aparece un hecho de estas características empiezan a subirlo a estas plataformas, que son plataformas más cerradas, de difícil acceso, en donde alguien anónimo… Es mucha gente, chicos, que empiezan a buscar, a experimentar con este tipo de violencia que muchas veces es aspiracional”, remarcó.

Cómo operan las comunidades digitales y el efecto imitativo

La masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999, aparece como un hito fundacional para la TCC. Kablan señaló: “Tienen como un punto de partida la masacre de Columbine. Dos chicos que inventaron, en cierta medida, esto de los ataques escolares. Se armaron, grabaron, y presentaron toda una filosofía”. El fenómeno ha sido objeto de documentales y películas, como el de Michael Moore y el film “Elephant” de Gus Van Sant, que, según Kablan, fue visto por los responsables de la masacre de Carmen de Patagones antes de cometer el ataque.

La dinámica de estas comunidades incluye la circulación de información en foros cerrados y redes sociales específicas, muchas veces fuera del alcance de buscadores tradicionales. “Es a través de redes sociales muy específicas, en realidad, correos electrónicos, pero esos que son más bloqueados… Muchas de esas redes que están en todo lado de Internet, ahí es donde encuentran la información”, detalló. Kablan subrayó que los adolescentes acceden mediante recomendaciones y “boca a boca”, suben videos y elevan a los autores de masacres al estatus de figuras de culto: “Resaltando o realzando la figura de alguien que ya cometió una masacre. Pasa a un nivel héroe, por identificarlo de alguna manera”.

Meme que muestra a Beavis y Butt-Head en un baño, junto a dos caricaturas masculinas con armas y un texto que critica la violencia extrema
El fenómeno de la True Crime Community se basa en la circulación de contenidos en foros cerrados y redes sociales específicas, fuera del alcance de buscadores convencionales

La comunidad presenta distintos niveles de participación: desde el consumidor pasivo de contenido criminal hasta quienes suben material, normalizan la violencia o planean ataques. “La mayoría ese plan queda en lo hipotético. Yo cuando pueda tener un arma, voy a ir a tal lado y hacer esto, aquello, matar y después me voy a matar tal como lo hizo tal o cual personaje en las distintas masacres”, advirtió el periodista. El último nivel, que no todos alcanzan, es la concreción del asesinato, como en el caso del chico de 15 años que mató en San Cristóbal.

Especialistas alertan sobre el riesgo de contagio y la urgencia de la prevención familiar

El informe de la Procuración de la Nación concluyó que la reiteración de ataques escolares genera patrones imitativos. “Las comunidades digitales transforman a los agresores en figuras de referencia. El entorno online facilita procesos de identificación y validación. Existe un riesgo concreto de contagio conductual”, citó Kablan sobre las conclusiones del equipo especializado de la Corte.

Consultado sobre los motivos detrás de estos comportamientos, Kablan reconoció la dificultad de interpretar la mente criminal adolescente: “¿Por qué un chico de 13, 14 años se vincula con otros chicos de distintas partes del mundo idealizando crímenes para luego copiar esos comportamientos y llevarlo a la práctica? Es muy difícil de encontrar explicación”.

Kablan insistió en la urgencia de hablar del tema en el ámbito familiar: “No entendemos ni la terminología, pero hay que charlarlo, hay que hablarlo, porque puede pasar lo que pasó con San Cristóbal”. Relató el testimonio de la madre del autor de la masacre: “Yo fui a la escuela pensando que le podían haber hecho algo a él porque me dijeron que había tiros y era él el de los tiros. No sabía nada”.

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