Sociedad

Una gata adoptó al cachorro de puma sobreviviente tras el atropello de su madre en el Parque Nahuel Huapi

Por el impacto, el felino nació prematuro. Contará con un seguimiento profesional por etapas y es improbable que pueda ser reincorporarlo a su hábitat natural

Guardar

Una gata adoptó a un cachorro de puma

El pasado jueves sucedió un hecho triste que afecta a la fauna autóctona: en el Parque Nacional Nahuel Huapi, una hembra de puma preñada y a punto de parir murió tras ser atropellada en la ruta 40, en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme con la ruta 237, dentro de la jurisdicción de esta área protegida.

Si bien el incidente provocó la pérdida de tres de los cuatro cachorros que gestaba el animal, uno de ellos sobrevivió y fue adoptado por una gata, que pertenece a una familia que se involucró para ayudar rápidamente en el rescate.

“Tengo lágrimas de felicidad. Atropellaron a una mamá puma. Murieron ella y tres cachorros. Gracias a una familia de gran corazón pudimos salvar a este pequeño guerrero y ahora se está recuperando con el cariño de una gata”, describió la anestesista Lorena Sosa a Mejor Informado.

Una gata atigrada de tres colores descansa junto a un pequeño cachorro de puma manchado, ambos acurrucados en una caja de cartón con tela rosa
Una gata doméstica adoptó a un cachorro de puma huérfano, creando un conmovedor lazo maternal

En este sentido, el médico veterinario Sergio Sánchez, quien también forma parte del cuidado del felino, señaló al mismo medio: “Evoluciona muy bien por ahora. Igualmente, hay que ser cautos porque es prematuro“.

La Asociación de Parques Nacionales inició gestiones para garantizar la derivación del cachorro sobreviviente a un santuario, dado que la posibilidad de reinsertarlo en la naturaleza se considera remota. Sánchez ratificó que el proceso será supervisado por organismos públicos y se ejecutará en etapas, priorizando el bienestar y el contexto ético de la cría silvestre.

El hecho trágico

El último jueves, una hembra de puma preñada murió al ser atropellada en la ruta 40 dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el tramo que conecta Villa La Angostura con el empalme de la ruta 237. El accidente, reportado por las autoridades del parque a través de canales oficiales, provocó la pérdida de tres de los cuatro cachorros que gestaba el animal, solo uno de ellos sobrevivió.

Atropellaron a una puma embarazada y un cachorro logró sobrevivir en el Parque Nahuel Huapi
La hembra estaba a punto de parir cuando fue impactada por un vehículo que no pudo ser identificado

La presencia de fauna silvestre en los caminos de Nahuel Huapi es frecuente, según puntualizó la administración del área protegida. El incidente se produjo en un sector donde suelen registrarse cruces de animales nativos. Una persona que transitaba por el lugar rescató al cachorro que quedó con vida y lo trasladó de inmediato a un centro veterinario de Villa La Angostura, donde recibió atención urgente.

El ejemplar sobreviviente permanece bajo el cuidado de profesionales veterinarios y cuenta con el acompañamiento de una familia colaboradora, de acuerdo con el comunicado difundido por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hasta el momento, no se identificó el vehículo responsable del hecho.

Primer plano de una persona alimentando a un pequeño cachorro de puma con biberón, que yace sobre una manta roja y blanca
Un cachorro de puma, que fue adoptado por una gata, es alimentado con biberón por uno de sus cuidadores

Las autoridades del parque destacaron la colaboración de quienes intervinieron en el rescate y la rapidez del equipo veterinario local. Al mismo tiempo, remarcaron la necesidad de que visitantes y residentes extremen las precauciones al circular por las rutas internas del predio, ya que la fauna silvestre constituye una parte esencial del ecosistema y que su presencia en los caminos es habitual.

El comunicado oficial advirtió que la velocidad inadecuada y la falta de atención al entorno representan riesgos directos para la conservación de las especies. Por ese motivo, se recordó la obligación de respetar las velocidades máximas establecidas y conducir con atención, en especial durante horarios de baja visibilidad.

La administración del parque insistió en que quienes transiten por el área deben comprender que se encuentran en un territorio donde la fauna tiene prioridad. En caso de detectar animales nativos atropellados, se solicitó dar aviso al correo electrónico conservacionnh@apn.gob.ar para facilitar la intervención de los equipos de conservación y cuidado.

Atropellaron a una puma embarazada y un cachorro logró sobrevivir en el Parque Nahuel Huapi
El cachorro de puma que sobrevivió al accidente

Desde Nahuel Huapi se reiteró: “La convivencia responsable es una condición indispensable para la protección de nuestro patrimonio natural”.

Ante el estado vulnerable del pequeño puma, su destino dependerá del acompañamiento profesional y de las decisiones que se tomen en función de su bienestar. La historia pone en evidencia los desafíos que enfrentan las especies silvestres ante la expansión de la actividad humana en su territorio.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasParque Nacional Nahuel HuapiNaturalezaRuta 40

Últimas Noticias

Desbordó un río en Córdoba y evacuaron a varias familias: el agua ingresó a las casas y superó el metro de altura

El aumento del caudal se produjo tras la apertura de las compuertas de los diques provocando inundaciones de altos niveles

Desbordó un río en Córdoba y evacuaron a varias familias: el agua ingresó a las casas y superó el metro de altura

Allanaron en dos búnkers de Córdoba y hay dos detenidos: uno de ellos tenía tobillera electrónica

Los operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizaron en domicilios ubicados sobre calles Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, en barrio Comercial de la capital provincial

Allanaron en dos búnkers de Córdoba y hay dos detenidos: uno de ellos tenía tobillera electrónica

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

El Gobierno provincial llevará a cabo un trabajo de contención en las instituciones educativas que incluirá acciones de apoyo psicológico

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Todo sucedió en la calle Rocamora al 2800 de la localidad de Chajarí. Las autori

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El intento de fuga de una pareja tras sustraer una moto derivó en una persecución policial. Uno de los delincuentes perdió una pierna. Su pareja se encuentra fuera de peligro

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”