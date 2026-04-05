Una gata adoptó al cachorro de puma sobreviviente tras el atropello de su madre en el Parque Nahuel Huapi

Una gata adoptó a un cachorro de puma

El pasado jueves sucedió un hecho triste que afecta a la fauna autóctona: en el Parque Nacional Nahuel Huapi, una hembra de puma preñada y a punto de parir murió tras ser atropellada en la ruta 40, en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme con la ruta 237, dentro de la jurisdicción de esta área protegida.

Si bien el incidente provocó la pérdida de tres de los cuatro cachorros que gestaba el animal, uno de ellos sobrevivió y fue adoptado por una gata, que pertenece a una familia que se involucró para ayudar rápidamente en el rescate.

“Tengo lágrimas de felicidad. Atropellaron a una mamá puma. Murieron ella y tres cachorros. Gracias a una familia de gran corazón pudimos salvar a este pequeño guerrero y ahora se está recuperando con el cariño de una gata”, describió la anestesista Lorena Sosa a Mejor Informado.

Una gata doméstica adoptó a un cachorro de puma huérfano, creando un conmovedor lazo maternal

En este sentido, el médico veterinario Sergio Sánchez, quien también forma parte del cuidado del felino, señaló al mismo medio: “Evoluciona muy bien por ahora. Igualmente, hay que ser cautos porque es prematuro“.

La Asociación de Parques Nacionales inició gestiones para garantizar la derivación del cachorro sobreviviente a un santuario, dado que la posibilidad de reinsertarlo en la naturaleza se considera remota. Sánchez ratificó que el proceso será supervisado por organismos públicos y se ejecutará en etapas, priorizando el bienestar y el contexto ético de la cría silvestre.

El hecho trágico

El último jueves, una hembra de puma preñada murió al ser atropellada en la ruta 40 dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el tramo que conecta Villa La Angostura con el empalme de la ruta 237. El accidente, reportado por las autoridades del parque a través de canales oficiales, provocó la pérdida de tres de los cuatro cachorros que gestaba el animal, solo uno de ellos sobrevivió.

La hembra estaba a punto de parir cuando fue impactada por un vehículo que no pudo ser identificado

La presencia de fauna silvestre en los caminos de Nahuel Huapi es frecuente, según puntualizó la administración del área protegida. El incidente se produjo en un sector donde suelen registrarse cruces de animales nativos. Una persona que transitaba por el lugar rescató al cachorro que quedó con vida y lo trasladó de inmediato a un centro veterinario de Villa La Angostura, donde recibió atención urgente.

El ejemplar sobreviviente permanece bajo el cuidado de profesionales veterinarios y cuenta con el acompañamiento de una familia colaboradora, de acuerdo con el comunicado difundido por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hasta el momento, no se identificó el vehículo responsable del hecho.

Un cachorro de puma, que fue adoptado por una gata, es alimentado con biberón por uno de sus cuidadores

Las autoridades del parque destacaron la colaboración de quienes intervinieron en el rescate y la rapidez del equipo veterinario local. Al mismo tiempo, remarcaron la necesidad de que visitantes y residentes extremen las precauciones al circular por las rutas internas del predio, ya que la fauna silvestre constituye una parte esencial del ecosistema y que su presencia en los caminos es habitual.

El comunicado oficial advirtió que la velocidad inadecuada y la falta de atención al entorno representan riesgos directos para la conservación de las especies. Por ese motivo, se recordó la obligación de respetar las velocidades máximas establecidas y conducir con atención, en especial durante horarios de baja visibilidad.

La administración del parque insistió en que quienes transiten por el área deben comprender que se encuentran en un territorio donde la fauna tiene prioridad. En caso de detectar animales nativos atropellados, se solicitó dar aviso al correo electrónico conservacionnh@apn.gob.ar para facilitar la intervención de los equipos de conservación y cuidado.

El cachorro de puma que sobrevivió al accidente

Desde Nahuel Huapi se reiteró: “La convivencia responsable es una condición indispensable para la protección de nuestro patrimonio natural”.

Ante el estado vulnerable del pequeño puma, su destino dependerá del acompañamiento profesional y de las decisiones que se tomen en función de su bienestar. La historia pone en evidencia los desafíos que enfrentan las especies silvestres ante la expansión de la actividad humana en su territorio.