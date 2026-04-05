Sociedad

Manejaba borracho, chocó contra una moto y mató a dos mujeres en Santa Fe

Florencia Sosa, de 25 años, fue una de las víctimas identificadas tras el accidente en Capitán Bermúdez, mientras que la segunda víctima falleció poco después en el hospital a causa de las heridas sufridas por el siniestro

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El conductor del automóvil arrojó entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre
El conductor del automóvil arrojó entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre

Un choque fatal entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de avenida Belgrano y calle Paraná dejó como saldo la muerte de dos mujeres, en el departamento de Capitán Bermúdez, de la provincia de Santa Fe, durante la mañana de este domingo. El conductor del auto, identificado como L.Q. M., fue sometido a un test de alcoholemia que resultó positivo, lo que llevó a la apertura de una causa judicial bajo la carátula de doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando el vehículo guiado por L.Q. M., de nacionalidad colombiana y con domicilio en Rosario, embistió la motocicleta donde viajaban las dos víctimas.

Según informó el diario La Capital, tras el impacto, personal de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional XVII intervino y realizó el control de alcoholemia al conductor, que arrojó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede el límite permitido por la ley de alcohol cero vigente en la provincia de Santa Fe.

En el lugar del accidente, las autoridades identificaron a una de las fallecidas como Florencia Sosa, de 25 años, a partir de su documento de identidad hallado en la escena. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia.

La otra mujer, de la cual no trascendió ningún dato de su identidad, fue derivada de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El trabajo en el sitio incluyó la participación del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y de un médico policial, bajo la coordinación de la fiscalía. El área de Planimetría de Rosario también intervino para realizar pericias accidentológicas. Una vez concluidas las tareas periciales y removidos los vehículos, el tránsito fue normalizado.

La investigación quedó en manos del fiscal Balbis, quien debía resolver en las horas siguientes la situación procesal de L.Q. M. y definir si continuaría detenido, mientras avanzan las pericias y la recopilación de pruebas.

Iba a contramano en Barracas, chocó y volcó: dos heridos

Choque y vuelco en Barracas

Dos automóviles protagonizaron un choque y posterior vuelco en la Avenida Osvaldo Cruz al 3100, entre Lafayette y Agustín Magaldi, en el barrio porteño de Barracas durante las primeras horas de este domingo. El incidente, ocurrido pasadas las 5 de la mañana, activó un operativo de emergencia que involucró a la Policía de la Ciudad, Bomberos voluntarios de la Estación 3 Barracas y cuatro ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según el parte oficial, dos hombres de 29 y 45 años resultaron con politraumatismos y fueron trasladados a los hospitales Penna y Argerich. El informe detalla que el conductor de 45 años quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos, que terminó de costado tras el impacto. El rescate fue realizado en forma conjunta por los equipos de Bomberos, quienes lograron liberar al herido tras una intervención especializada.

Durante la emergencia, el tránsito en la zona fue asistido por personal de Comuna 4D y agentes de Tránsito de la Ciudad. El SAME informó que su intervención finalizó a las 05:40, momento en el que se aguardaba la llegada de los peritos viales para realizar las tareas de investigación correspondientes sobre la mecánica del siniestro.

Pasadas las 8 de la mañana, una grúa se llevó uno de los vehículos afectados, mientras Bomberos de la Ciudad trabajó para poner sobre ruedas el vehículo volcado. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados a las 8.20.

Según se detalló en La Nación+, los conductores son vecinos de la zona. Uno de ellos transitaba a contramano por la calle Lafayette en una maniobra que “realizaba todas las mañanas”, ya que trabaja por la zona.

En un móvil para Crónica TV, Jonathan, conductor de uno de los autos, relató: “Estaba volviendo a mi casa, venía por Lafayette, pero esta persona apareció de la nada, venía en contramano y no me dio tiempo a frenar. Y pasó lo que pasó”. Además, afirmó que es usual este tipo de incidentes en el barrio.

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