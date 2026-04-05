Sociedad

Iba a contramano en Barracas, chocó y volcó: dos heridos

El siniestro ocurrió en la Avenida Osvaldo Cruz durante la madrugada. Los servicios de emergencia debieron rescatar a uno de los conductores, que quedó atrapado

Guardar
Choque y vuelco en Barracas

Dos automóviles protagonizaron un choque y posterior vuelco en la Avenida Osvaldo Cruz al 3100, entre Lafayette y Agustín Magaldi, en el barrio porteño de Barracas durante las primeras horas de este domingo. El incidente, ocurrido pasadas las 5 de la mañana, activó un operativo de emergencia que involucró a la Policía de la Ciudad, Bomberos voluntarios de la Estación 3 Barracas y cuatro ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según el parte oficial, dos hombres de 29 y 45 años resultaron con politraumatismos y fueron trasladados a los hospitales Penna y Argerich. El informe detalla que el conductor de 45 años quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos, que terminó de costado tras el impacto. El rescate fue realizado en forma conjunta por los equipos de Bomberos, quienes lograron liberar al herido tras una intervención especializada.

Escena nocturna de accidente de tráfico con un camión volcado, un coche negro muy dañado, bomberos en uniforme amarillo y escombros en el suelo
Personal de emergencias y bomberos asisten en el lugar de un impactante choque y vuelco que involucró a un camión y un automóvil en el barrio de Barracas.

Durante la emergencia, el tránsito en la zona fue asistido por personal de Comuna 4D y agentes de Tránsito de la Ciudad. El SAME informó que su intervención finalizó a las 05:40, momento en el que se aguardaba la llegada de los peritos viales para realizar las tareas de investigación correspondientes sobre la mecánica del siniestro.

Pasadas las 8 de la mañana, una grúa se llevó uno de los vehículos afectados, mientras Bomberos de la Ciudad trabajó para poner sobre ruedas el vehículo volcado. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados a las 8.20.

Según se detalló en La Nación+, los conductores son vecinos de la zona. Uno de ellos transitaba a contramano por la calle Lafayette en una maniobra que “realizaba todas las mañanas”, ya que trabaja por la zona.

En un móvil para Crónica TV, Jonathan, conductor de uno de los autos, relató: “Estaba volviendo a mi casa, venía por Lafayette, pero esta persona apareció de la nada, venía en contramano y no me dio tiempo a frenar. Y pasó lo que pasó”. Además, afirmó que es usual este tipo de incidentes en el barrio.

Vista nocturna de un coche oscuro volcado sobre su lateral en una calle. Al fondo, tres bomberos con uniformes y un vehículo de emergencia rojo
Un vehículo oscuro volcó sobre su lateral en Barracas, mientras bomberos trabajan en la escena de un accidente de tránsito.

Dos horas después del siniestro vial, se registró otro accidente en el que un ciclista resultó atropellado por un automóvil en Avenida Álvarez Thomas al 899, entre Palpa y Céspedes. El hecho movilizó a personal policial y servicios de emergencia al lugar para asistir a la víctima y ordenar el tránsito en la zona.

Hasta el momento, no se informó sobre el estado de salud del ciclista ni sobre la identidad de los involucrados. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Vehículo oscuro chocado con capó abierto y parachoques roto en una calle oscura, con líquidos y escombros. Personal de emergencia y policías alrededor
Un vehículo gravemente dañado con el capó abierto y escombros en la calle es atendido por personal de emergencia tras un choque y vuelco en Barracas.

El sector permaneció parcialmente restringido al tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las primeras pericias viales.

Este sábado, en tanto, hubo otro incidente similar en Villa Luro. En la intersección de las calles San Pedro y Arajo hubo un choque y posterior vuelco de dos automóviles, y que dejó como saldo varias personas heridas. Personal de emergencia asistió en el lugar a tres menores y una mujer, madre de los niños, quienes fueron trasladados al Hospital Santojanni. Además, un adulto fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que otro hombre mayor involucrado en el accidente rechazó el traslado.

En total, el SAME participó en 48 incidentes de tránsito en la Ciudad el pasado sábado 4 de abril, lo que arroja una estadística de un siniestro cada 30 minutos. Y en los cuales se asistió a más de 92 personas.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSiniestro VialBarracasCiudad Autónoma de Buenos Aires

Últimas Noticias

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

El Gobierno provincial llevará a cabo un trabajo de contención en las instituciones educativas que incluirá acciones de apoyo psicológico

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Todo sucedió en la calle Rocamora al 2800 de la localidad de Chajarí. Las autori

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El intento de fuga de una pareja tras sustraer una moto derivó en una persecución policial. Uno de los delincuentes perdió una pierna. Su pareja se encuentra fuera de peligro

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

El Tribunal N°14 llevará este lunes la sexto audencia del proceso por el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal acusador le dio el beneficio de la duda a Pettinato y planteó una pena de casi cinco años

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

El delincuente de 28 años fue procesado por el juez Darío Bonanno tras intentar asaltar en Núñez a un mensajero que llevaba más de $24 millones: su víctima le disparó en una pierna

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna