Iba a contramano en Barracas, chocó y volcó: dos heridos

Choque y vuelco en Barracas

Dos automóviles protagonizaron un choque y posterior vuelco en la Avenida Osvaldo Cruz al 3100, entre Lafayette y Agustín Magaldi, en el barrio porteño de Barracas durante las primeras horas de este domingo. El incidente, ocurrido pasadas las 5 de la mañana, activó un operativo de emergencia que involucró a la Policía de la Ciudad, Bomberos voluntarios de la Estación 3 Barracas y cuatro ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según el parte oficial, dos hombres de 29 y 45 años resultaron con politraumatismos y fueron trasladados a los hospitales Penna y Argerich. El informe detalla que el conductor de 45 años quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos, que terminó de costado tras el impacto. El rescate fue realizado en forma conjunta por los equipos de Bomberos, quienes lograron liberar al herido tras una intervención especializada.

Personal de emergencias y bomberos asisten en el lugar de un impactante choque y vuelco que involucró a un camión y un automóvil en el barrio de Barracas.

Durante la emergencia, el tránsito en la zona fue asistido por personal de Comuna 4D y agentes de Tránsito de la Ciudad. El SAME informó que su intervención finalizó a las 05:40, momento en el que se aguardaba la llegada de los peritos viales para realizar las tareas de investigación correspondientes sobre la mecánica del siniestro.

Pasadas las 8 de la mañana, una grúa se llevó uno de los vehículos afectados, mientras Bomberos de la Ciudad trabajó para poner sobre ruedas el vehículo volcado. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados a las 8.20.

Según se detalló en La Nación+, los conductores son vecinos de la zona. Uno de ellos transitaba a contramano por la calle Lafayette en una maniobra que “realizaba todas las mañanas”, ya que trabaja por la zona.

En un móvil para Crónica TV, Jonathan, conductor de uno de los autos, relató: “Estaba volviendo a mi casa, venía por Lafayette, pero esta persona apareció de la nada, venía en contramano y no me dio tiempo a frenar. Y pasó lo que pasó”. Además, afirmó que es usual este tipo de incidentes en el barrio.

Un vehículo oscuro volcó sobre su lateral en Barracas, mientras bomberos trabajan en la escena de un accidente de tránsito.

Dos horas después del siniestro vial, se registró otro accidente en el que un ciclista resultó atropellado por un automóvil en Avenida Álvarez Thomas al 899, entre Palpa y Céspedes. El hecho movilizó a personal policial y servicios de emergencia al lugar para asistir a la víctima y ordenar el tránsito en la zona.

Hasta el momento, no se informó sobre el estado de salud del ciclista ni sobre la identidad de los involucrados. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Un vehículo gravemente dañado con el capó abierto y escombros en la calle es atendido por personal de emergencia tras un choque y vuelco en Barracas.

El sector permaneció parcialmente restringido al tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las primeras pericias viales.

Este sábado, en tanto, hubo otro incidente similar en Villa Luro. En la intersección de las calles San Pedro y Arajo hubo un choque y posterior vuelco de dos automóviles, y que dejó como saldo varias personas heridas. Personal de emergencia asistió en el lugar a tres menores y una mujer, madre de los niños, quienes fueron trasladados al Hospital Santojanni. Además, un adulto fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que otro hombre mayor involucrado en el accidente rechazó el traslado.

En total, el SAME participó en 48 incidentes de tránsito en la Ciudad el pasado sábado 4 de abril, lo que arroja una estadística de un siniestro cada 30 minutos. Y en los cuales se asistió a más de 92 personas.