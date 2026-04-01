Un alumno tiró gas pimienta en una escuela de Mar del Plata y tuvieron que atender a más de 20 personas

Desde la institución aseguraron que “la situación fue controlada” y confirmaron la activación de protocolos de emergencia, además de una jornada de reflexión

La Escuela Secundaria Nº 25 “Chacra de Perdriel” de Mar del Plata se convirtió en escenario de una situación inesperada durante el recreo de la jornada, cuando un estudiante activó gas pimienta dentro de las instalaciones, lo que provocó que más de 20 personas necesitaran atención médica.

De acuerdo a lo comunicado por la Dirección de la institución, la sustancia fue liberada mientras los alumnos se encontraban en pleno recreo. La reacción fue inmediata: se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó la intervención de equipos médicos y policiales para asistir a los afectados y registrar lo sucedido. “Se notificó a los padres y familiares de los estudiantes involucrados”, señala el comunicado oficial. También intervinieron autoridades de la Jefatura Regional y se labraron las actas correspondientes.

Según detalló el medio marplatense Mi8, al menos tres estudiantes presentaron dificultades respiratorias y cuadros compatibles con ataques de pánico, mientras otros jóvenes manifestaron ardor en la garganta, irritación en los ojos y vómitos. El SAME acudió al lugar y, tras evaluar la gravedad de los síntomas, determinó que ninguno de los afectados requería traslado a un centro de salud. El personal policial de la Comisaría Séptima también se hizo presente para evaluar la situación y colaborar con las autoridades educativas.

El hecho se produjo cuando un alumno ingresó un aerosol de gas pimienta entre sus pertenencias. La liberación del químico ocurrió en un momento de gran concentración de estudiantes, lo que multiplicó el alcance de la sustancia. En redes sociales y en videos registrados por los propios alumnos, se escuchan expresiones como “¿Quién fue, se sabe?”, mientras algunos jóvenes, entre toses, intentaban restarle dramatismo a lo sucedido.

La Dirección de la Escuela Secundaria Nº 25 confirmó que “la situación fue controlada” y que mañana se abordará el tema en la formación inicial y dentro de las aulas, con el objetivo de reflexionar sobre la gravedad de estos actos y la convivencia escolar. Además, se advirtió que “los responsables asumirán las consecuencias de sus acciones según el Reglamento de Convivencia vigente”.

Este incidente se inscribe en un contexto de creciente visibilidad de episodios de violencia escolar en Mar del Plata y otras ciudades del país. En los últimos días, se registraron otros hechos en la ciudad, donde jóvenes resultaron heridos en el marco de situaciones de bullying y agresiones registradas en video.

Las autoridades educativas continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y determinar las medidas administrativas pertinentes. Mientras tanto, la comunidad escolar permanece atenta a los pasos que seguirá la institución tras este episodio.

Un adolescente de 14 años fracturó a un compañero de escuela y habrá un protesta para exigir justicia

Un violento episodio dentro de la Escuela Secundaria N°38 de Mar del Plata provocó conmoción entre estudiantes y familias, luego de que un adolescente de 14 años sufriera fracturas en el rostro y múltiples heridas tras ser atacado por un compañero durante una clase. El incidente, que derivó en la urgente internación del menor y una investigación judicial en marcha, desencadenó el anuncio de una protesta convocada por la comunidad educativa para exigir respuestas y medidas concretas.

Según informó el medio regional 0223, la agresión ocurrió el viernes 26 de marzo en el aula, donde varios estudiantes y docentes estaban presentes. Nahuel, la víctima, relató que ya existían antecedentes de acoso por parte del agresor.

Integrantes del Centro de Estudiantes difundieron un comunicado en el que señalaron que “había un docente presente que, paralizado por lo ocurrido, solo logró mencionar el nombre del agresor para intentar que se detuviera. Minutos después intervino la vicedirectora, quien retiró al alumno del aula”.

Tras la golpiza, Nahuel fue trasladado de urgencia a la Clínica del Niño y la Familia, donde los médicos constataron fractura de nariz, fractura del maxilar superior, hematomas y lesiones en el rostro. Gisela, madre del adolescente, explicó que su hijo “está adolorido” y que fue sometido a estudios para descartar lesiones internas, como una ecografía abdominal. “Me dijeron que habían llamado a la ambulancia y no respondía. Cuando me acerqué a la escuela, mi hijo tenía la carita desfigurada. Me querían hacer firmar un acta y no lo hice. Lo retiré y lo traje a la clínica”, declaró la madre a Noticias Argentinas.

El episodio quedó registrado en un video que circuló entre los estudiantes. “Nos preocupa profundamente que, frente a un hecho de esta magnitud, la institución haya minimizado la situación e incluso solicitado la eliminación de los videos que circulaban como evidencia de lo sucedido”, manifestaron en un comunicado los integrantes del Centro de Estudiantes.

Además, indicaron que no es la primera vez que se producen hechos de violencia en el establecimiento y cuestionaron la falta de intervención inmediata del personal docente.