Polémico acto escolar: alumnos de dos colegios bonaerenses simularon el fusilamiento de compañeros para presentar sus buzos de egresados

Polémica en un colegio de Ramos Mejía: alumnos simularon un fusilamiento para presentar sus buzos de egresados

En medio de la conmoción que provocó el ataque armado perpetrado este lunes por un alumno de 15 años en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde producto de la balacera murió Ian Cabrera (13), en las redes sociales se viralizaron dos polémicos videos que muestran a estudiantes que cursan el último año del secundario, encapuchados y con réplicas de armas de fuego en su poder, dentro de dos colegios bonaerenses.

Sin embargo, en ambos casos se trataba de actuaciones previamente coordinadas con las autoridades de ambos establecimientos, en las que recrearon simulacros de fusilamiento de compañeros para presentar sus buzos de egresados.

Las imágenes que encabezan esta nota, según pudo corroborar Infobae, fueron grabadas en uno de los patios internos de la escuela Jean Piaget, ubicada en Azcuénaga al 100, Ramos Mejía.

En la grabación, una de las alumnas involucradas, que aparece de espaldas a la cámara y viste una campera negra y pollera azul -al igual que el resto de sus compañeras de curso-, fue la encargada de simular la ejecución de seis alumnos, todos con buzos de egresados de años anteriores.

El momento en que una egresada simula el fusilamiento de seis compañeros, minutos antes de presentar sus buzos de egresados.

Tras caer desplomados al piso, los chicos se reincorporaron y corrieron hacia una zona techada del establecimiento, para dar paso a la siguiente escena de la coreografía.

Ante la atenta mirada de todo el alumnado, un hombre con gafas de sol, vestido íntegramente de negro y zapatillas marrones, apareció en la escena junto a una decena de estudiantes que lo acompañaron para realizar el baile previamente acordado.

Ya en un clima más distendido, otros egresados se sumaron a la coreografía y se ganaron los aplausos de los otros cursos que asistieron a la polémica presentación.

El objetivo de estos simulacros de fusilamiento es "eliminar" los buzos de egresados de camadas anteriores.

Pero esta no fue una situación aislada. Con ciertas diferencias, alumnos del 6° año del Colegio Ciudad Jardín “Gartenstadt Schule”, ubicado en El Palomar, partido de Tres de Febrero, se sumaron a la iniciativa que está de moda.

Encapuchados y con armas de juguete en sus manos, los estudiantes recorrieron aula por aula del establecimiento y “secuestraron” a “infiltrados”, tal como los llama la voz en off que eligieron para acompañar la actuación.

“Para que la verdadera promo empiece, primero hay que eliminar a las malas, que no cunda el pánico”, anuncia la locutora en el video, lo que dio paso a la “ejecución” de siete alumnos que, al igual que sus pares de la escuela Don Bosco de Ramos Mejía, vestían los buzos de egresados de camadas previas.

El controvertido show finalizó con el ingreso de todos los alumnos de la promoción 2026 detrás de una bandera con la leyenda “Promo 2026. No se miren tanto, que las estrellas somos nosotros”, desde donde corrieron a toda velocidad, arrojando espuma a los alumnos de otros años.

Desde la institución con raíces alemanas, en cambio, publicaron un video en su cuenta de Instagram -el cual este martes estaba publicado, pero ante la viralización del hecho fue borrado de la plataforma- que solo muestra una parte de la historia, con los futuros egresados disfrutando de la presentación de sus buzos y corriendo a los más chicos por el patio interno.

Hasta este martes al mediodía, las autoridades de ambas instituciones escolares no se habían expresado públicamente sobre estos polémicos simulacros de fusilamiento, cuya viralización ocurrió casi en simultáneo al brutal ataque a tiros perpetrado por un alumno de 15 años en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en el centro este de Santa Fe. Como consecuencia, un estudiante murió y otros ocho resultaron heridos.