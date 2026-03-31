El tren Sarmiento modificará sus servicios durante el fin de semana largo de Pascua: no llegará a Once

Las formaciones del tren Sarmiento no llegarán a la terminal de Once entre el 2 y el 5 de abril por la emergencia ferroviaria

El ramal Once-Moreno del tren Sarmiento operará con un recorrido limitado entre Liniers y Moreno durante el fin de semana largo, a raíz de una serie de intervenciones técnicas y obras de infraestructura.

Según informó Trenes Argentinos, la restricción del servicio se mantendrá entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, impidiendo que las formaciones lleguen a la terminal porteña de Once. Esta medida se adopta en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y responde a la necesidad de avanzar en tareas de señalamiento y la construcción de cruces a distinto nivel realizadas por AUSA.

El corte en el tramo Once-Liniers obedece a la ejecución de trabajos de señalización que contemplan el recambio de los aparatos de vía 10 y 11 en la zona de Caballito. Estas acciones forman parte del plan de renovación integral del sistema de señales, impulsado por Trenes Argentinos Infraestructura, cuyo propósito radica en mejorar los índices de seguridad operacional.

Los servicios eléctricos del tren Sarmiento quedarán suspendidos en el segmento afectado debido a la interrupción del suministro eléctrico por trabajos técnicos

La organización advirtió que, debido a la naturaleza de las tareas, resultará imprescindible la interrupción del suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilitará el paso de trenes eléctricos en el segmento afectado. En ese contexto, los servicios diésel mantendrán sus cronogramas habituales, según precisó la empresa.

Durante el mismo período, AUSA continuará desarrollando obras vinculadas a los pasos bajo nivel. En la calle Lorca, ubicada en el barrio de Caballito, las cuadrillas avanzarán con trabajos de excavación, mientras que, en el cruce de Irigoyen, situado en Villa Luro, se prevé la colocación de tableros en las vías generales 1 y 2, así como la renovación de los rieles, que serán reemplazados por durmientes de hormigón.

El plan de intervención podría experimentar modificaciones en caso de registrarse condiciones meteorológicas adversas. Ante eventuales cambios o consultas, los pasajeros disponen de canales de información actualizada a través del sitio oficial del gobierno argentino y la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

El último fin de semana largo, del sábado 21 al martes 24 de marzo, ocurrió una situación similar. La línea Sarmiento ofreció servicio limitado entre Flores y Moreno, medida tomada por trabajos de renovación integral de señalamiento enmarcados en la Emergencia Ferroviaria establecida por el Gobierno Nacional.

Las tareas se concentraron en el reemplazo del aparato de vía número 10 en la estación Caballito, una intervención considerada fundamental dentro del plan de modernización del sistema de señales.

Este proceso, impulsado por Trenes Argentinos Infraestructura, tuvo como objetivo aumentar los niveles de seguridad operacional en todo el recorrido.

La empresa explicó que, debido a la envergadura de la obra, resultó imprescindible interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales. Esta situación impidió que las formaciones llegaran a la terminal porteña de Once tanto el domingo como parte del lunes, por lo que el servicio se limitó al tramo entre Flores y Moreno.

El cronograma de servicios diésel del tren Sarmiento se mantendrá habitual pese a la interrupción parcial del servicio eléctrico

Las autoridades ferroviarias advirtieron que las tareas podían suspenderse si se presentaban condiciones climáticas desfavorables. Ante cualquier duda o necesidad de información actualizada, los pasajeros contaron con el sitio oficial del Gobierno Nacional y la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

Trenes Argentinos remarcó que el avance de estos trabajos fue esencial para el funcionamiento futuro del servicio y la protección de los usuarios.

El tren Mitre retomó su llegada a la terminal de Retiro

La terminal de Retiro volvió a operar desde el 12 de marzo y recibe nuevamente los trenes correspondientes a los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre, luego de completarse con éxito las pruebas sobre el sistema de señalización actualizado.

Trenes Argentinos informó que la reanudación del servicio se realizó tras superar los controles técnicos, entre los que se realizaron recorridos de verificación con trenes sin pasajeros para asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento renovado.

La comprobación final concluyó antes del tiempo estimado, lo que permitió restablecer los servicios habituales antes de lo programado.