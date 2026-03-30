Sociedad

La advertencia de un especialista en violencia escolar tras el crimen en Santa Fe: “Hacen lo que pueden con lo que tienen”

El doctor en Ciencias de la Educación Nicolás Patierno analizó en Infobae al Regreso el impacto del crimen escolar ocurrido en Santa Fe y advirtió sobre el desborde de docentes y equipos de orientación ante la falta de recursos y herramientas para prevenir la violencia en las escuelas públicas

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El especialista Nicolás Patierno advierte que docentes y directivos enfrentan problemáticas graves sin acompañamiento ni capacitación adecuada

En diálogo con Infobae al Regreso, el doctor en Ciencias de la Educación y especialista en violencia intraescolar Nicolás Patierno advirtió sobre la carencia de recursos y herramientas para enfrentar la violencia grave en las escuelas públicas.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso —los lunes integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari—, Patierno analizó las limitaciones del sistema educativo y remarcó la falta de políticas públicas orientadas a la prevención y contención de los conflictos escolares.

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Equipos de orientación escolar desbordados y falta de recursos

“Lo que existe son los equipos de orientación escolar, que son interdisciplinarios y trabajan acompañando las áreas educativas y el trabajo de gestión en las escuelas”, explicó Nicolás Patierno. Sin embargo, advirtió: “En la práctica, los directivos y los equipos de orientación escolar se manifiestan desbordados. Esa es la palabra que siempre usan para describir cómo están en términos de clima escolar y convivencia”.

El especialista en violencia intraescolar destacó la escasez de recursos en el sistema educativo público: “Hacen lo que pueden con lo que tienen. Los recursos son escasos”. Patierno remarcó que esta situación se repite en los relevamientos y entrevistas que realiza en escuelas de distintas regiones. “El pedido, el llamamiento a personal capacitado, a capacitaciones y a recursos dirigidos precisamente a esto, a resolver situaciones conflictivas, es constante”, subrayó.

Equipos de orientación escolar desbordados reflejan la crisis de convivencia y clima escolar en el sistema educativo argentino (NA)
Equipos de orientación escolar desbordados reflejan la crisis de convivencia y clima escolar en el sistema educativo argentino (NA)

Advirtió que la falta de herramientas y recursos afecta tanto a docentes como a directivos, que deben enfrentar problemáticas graves sin el acompañamiento necesario. “El diagnóstico es que efectivamente están desbordados y a la vez es un llamamiento. Es el lugar donde hay que invertir para prevenir que estas situaciones vuelvan a suceder”, sostuvo.

La problemática del bullying y el déficit de investigaciones

Consultado sobre el abordaje del bullying, Patierno señaló: “Es un concepto que está sobreutilizado. Muchas veces se utiliza para manifestar descontento y en la cotidianidad en las escuelas se escucha recurrentemente. Todos los días se habla de bullying”. Sin embargo, advirtió que en Argentina faltan investigaciones científicas serias para delimitar y enfrentar el fenómeno: “No existen, o por lo menos no hay un gran desarrollo en Argentina de investigaciones serias sobre el bullying”.

El experto subrayó que la sobreutilización del término puede diluir la gravedad de casos concretos y entorpecer la construcción de políticas públicas eficaces. “Lo que tenemos es un sentido común sobre el bullying que muchas veces confunde situaciones de acoso y malestar con manifestaciones de descontento”, sostuvo.

Patierno también remarcó la necesidad de definir con mayor precisión qué es bullying en la región y diseñar herramientas adecuadas para su prevención. “No tenemos investigaciones serias para abordar el problema con recursos científicos y educativos”, señaló.

escuela educacion clases generica
La solución a la violencia escolar requiere inversiones estatales en capacitación, recursos y equipos interdisciplinarios según expertos en educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pedido urgente de capacitación y políticas públicas

Al ser consultado sobre las herramientas con las que cuentan los docentes, Patierno fue contundente: “Hacen lo que pueden con lo que tienen”. Relató que el reclamo de los docentes es recurrente: “No nos dan bola”, y que la falta de respuesta de las autoridades educativas agrava la situación.

“Lo que hubo en la formación docente es la falta de capacitación y la falta, por ejemplo, de gabinetes que se llaman equipos de orientación escolar, precisamente porque son interdisciplinarios y no están ubicados únicamente en una oficina o en una escuela, sino que transitan, recorren, incluso van a las escuelas a acompañar las trayectorias educativas”, explicó.

Patierno concluyó que las herramientas para prevenir la violencia escolar se deben construir desde el Estado: “Las herramientas se construyen a través de políticas públicas. Por ejemplo, herramientas para prevenir la violencia en las escuelas”.

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