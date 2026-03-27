Sociedad

Un nene murió electrocutado tras tocar un cero perimetral mientras jugaba en Corrientes

Ocurrió en una casa de la localidad de Empedrado. La familia denuncia inacción y falta de respuesta por parte de las autoridades

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Los alambrados no solo han cumplido la función de dividir terrenos, sino que también han brindado una serie de servicios ecosistémicos esenciales (Fauba)
Un nene murió en la localidad correntina de Empedrado luego de tocar un alambre electrocutado (Fauba)

Un nene de 12 años murió electrocutado en Corrientes tras tocar el alambrado de una propiedad ubicada en la localidad de Empedrado.

El menor fue identificado como Giovanni García. Todo ocurrió el lunes pasado tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras jugaba con otros menores cerca del río Paraná.

La tragedia ocurrió cuando el niño tocó un cerco perímetro que estaba electrocutado. Frente a esto, la familia exige respuestas y denuncia una cadena de omisiones y maltratos que agravan el dolor de la pérdida.

En las horas posteriores al fallecimiento, la familia de Giovani publicó un comunicado en el que expresa su indignación por el trato recibido tanto por la Policía como por el personal médico del centro asistencial de Empedrado.

Aseguran que el niño fue “dejado solo en una ambulancia” y que nadie se ocupó de su bienestar ni de informar debidamente a sus padres sobre su estado de salud. El padre y la madre sostienen: “Queremos saber. Queremos Justicia. Queremos respeto. No hay nada de eso en dejar a un chico de 12 años solo en una ambulancia, en dejarlo abandonado, en no preguntar si estaba bien, en no respetar el llamado de los padres. Él no tuvo un accidente. Él es víctima de un homicidio culposo por negligencia”.

Según informó el portal Ahora, el caso cobró notoriedad en la comunidad y reavivó la preocupación sobre la falta de controles en instalaciones eléctricas en espacios de uso público y privado. La familia insiste en la necesidad de identificar a los responsables de la tragedia y reclama la apertura de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de Giovani.

En el comunicado, los padres de Giovani manifestaron: “Queremos saber quién es el responsable. Tenemos el corazón roto por nuestro niño Giovani. Era un nene más que quería divertirse, ¿quién no jugaba con honda cuando era niño?. Tuvo una muerte dolorosa, desastrosa y a nadie le importa”.

Según la familia, un agente policial se burló de ellos en un momento de extrema vulnerabilidad, y la médica de turno no redactó un informe clínico sobre el estado de Giovani antes de retirarse de su puesto.

Policía de corrientes
La familia de la víctima denuncia maltrato de la Policía y del hospital donde falleció el nene

Hace tan solo unos días, un nene de 12 años se electrificó con el portón del cura César Jesús Schdmidt de Paraná. El menor, identificado como Esteban, recibió la descarga eléctrica el 7 de marzo. Según reconstruyeron por medio de los testimonios de testigos, intentaba recuperar una pelota que había caído en el patio de la vivienda cuando, al no obtener respuesta al tocar el timbre, intentó trepar el perímetro.

Como consecuencia de esto, el niño sufrió extensas lesiones cutáneas cuya evolución fue evaluada periódicamente por personal especializado. “Me vino a visitar la médica que me estaba viendo y me dijo que desde su vista clínica estaba todo bien, pero faltaba lo de mis quemaduras”, relató la víctima.

A pesar de la gravedad del hecho, el adolescente se mantuvo positivo al manifestar que se recuperaba “de a poquito”. La familia vivió los primeros días tras el accidente en estado de alarma, pero, como explicó su padre, Carlos, “lo peor ya pasó”. “Ahora es acompañar en este proceso a Esteban, que los profesionales lo están haciendo de la mejor manera, dándole lo mejor”, mencionó.

Durante un diálogo con El Once, el papá de Esteban contó que “posiblemente se haga presente personal del Hospital Garrahan para hacerle el trabajo de implantación de célula en la pierna”, como parte del tratamiento curativo de las quemaduras.

“Se están haciendo las tratativas para obtener los elementos que no se tienen acá y algunos instrumentos que tampoco se poseen para tener todo lo necesario para llevar a cabo el procedimiento”, relató el hombre al destacar el compromiso del equipo médico que atendía al nene. “Ellos siguen atendiéndolo, buscando los medios, haciendo todos los trámites necesarios para brindarle lo mejor a Esteban”, valoró.

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nenemuerteelectrocutadoalambardoEmpedradoCorrientes

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